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В США обвинили Зеленского в попытке развязать Третью мировую войну

В США обвинили Зеленского в попытке развязать Третью мировую войну - РИА Новости, 18.11.2022

В США обвинили Зеленского в попытке развязать Третью мировую войну

Украина пыталась обманом развязать Третью мировую войну, пишет обозреватель Эндрю Корибко в статье, опубликованной на сайте американского Института мира и... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T01:31

2022-11-18T01:31

2022-11-18T02:49

в мире

джо байден

анджей дуда

украина

польша

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нато

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Украина пыталась обманом развязать Третью мировую войну, пишет обозреватель Эндрю Корибко в статье, опубликованной на сайте американского Института мира и процветания Рона Пола.Зеленский, комментируя ранее инцидент на польско-украинской границе, заявил, что речь идет о российских ракетах. Он обвинил Москву в нападении на Польшу и назвал произошедшее эскалацией. Однако в ответ на его заявление Байден отметил, что высказывание Зеленского не может служить доказательством непричастности Украины к ЧП. Позднее Зеленский заявил, что у Киева нет точных данных, чья ракета упала на востоке Польши. При этом он признал, что в момент инцидента из-за российского обстрела работала украинская ПВО.Зеленский, отмечается в публикации, врал всему миру, назвав бомбардировку Польши со стороны ВСУ "российским ракетным ударом по коллективной безопасности" и заявив НАТО, что "нам нужно действовать"."Сам факт того, что высшие должностные лица Киева буквально сговорились запустить этот апокалиптический сценарий, говорит о том, что их сторона не так уверена в своих силах", - пишет обозреватель.Украинские власти, резюмирует Корибко, опасаются, что после появившихся ранее сообщений, согласно которым госдепартамент США тайно подготавливает почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией, на Киев начнут оказывать "невыносимое давление" для достижения компромисса с Москвой.Во вторник вечером польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В результате ЧП погибли два человека. При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства.Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что ракеты запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей. В среду президент Польши Анджей Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.В Кремле назвали обвинения в адрес России в причастности к инциденту примером очередной истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных.

https://ria.ru/20221117/akter-1832103926.html

украина

польша

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в мире, джо байден, анджей дуда, украина, польша, вооруженные силы украины, нато, россия, владимир зеленский