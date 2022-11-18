https://ria.ru/20221118/npo-1832433335.html
В России признали деятельность двух украинских НПО нежелательной
В России признали деятельность двух украинских НПО нежелательной - РИА Новости, 18.11.2022
В России признали деятельность двух украинских НПО нежелательной
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательными деятельность в России "Всеукраинский духовный центр "Возрождение" и Благотворительный фонд "Возрождение"... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:26
2022-11-18T12:26
2022-11-18T12:27
россия
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательными деятельность в России "Всеукраинский духовный центр "Возрождение" и Благотворительный фонд "Возрождение" Владимира Мунтяна, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов."По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности украинских неправительственных "Религиозная организация "Всеукраинский духовный центр "Возрождение" и "Благотворительный фонд "Возрождение" Владимира Мунтяна", - сказал Иванов.По его словам, было установлено, что их деятельность представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ.Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.Согласно сведениям из открытых источников, духовный центр "Возрождение" Мунтяна был создан в 1997 году, экспертами признан тоталитарной сектой.
https://ria.ru/20221114/press-1831332783.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
12:26 18.11.2022 (обновлено: 12:27 18.11.2022)
В России признали деятельность двух украинских НПО нежелательной
Генпрокуратура признала деятельность благотворительного фонда "Возрождение" нежелательной
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательными деятельность в России "Всеукраинский духовный центр "Возрождение" и Благотворительный фонд "Возрождение" Владимира Мунтяна, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
"По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности украинских неправительственных "Религиозная организация "Всеукраинский духовный центр "Возрождение" и "Благотворительный фонд "Возрождение" Владимира Мунтяна", - сказал Иванов.
По его словам, было установлено, что их деятельность представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ.
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.
Согласно сведениям из открытых источников, духовный центр "Возрождение" Мунтяна был создан в 1997 году, экспертами признан тоталитарной сектой.