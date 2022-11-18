https://ria.ru/20221118/npo-1832433335.html

В России признали деятельность двух украинских НПО нежелательной

В России признали деятельность двух украинских НПО нежелательной - РИА Новости, 18.11.2022

В России признали деятельность двух украинских НПО нежелательной

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательными деятельность в России "Всеукраинский духовный центр "Возрождение" и Благотворительный фонд "Возрождение"... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:26

2022-11-18T12:26

2022-11-18T12:27

россия

генеральная прокуратура рф

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательными деятельность в России "Всеукраинский духовный центр "Возрождение" и Благотворительный фонд "Возрождение" Владимира Мунтяна, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов."По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности украинских неправительственных "Религиозная организация "Всеукраинский духовный центр "Возрождение" и "Благотворительный фонд "Возрождение" Владимира Мунтяна", - сказал Иванов.По его словам, было установлено, что их деятельность представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ.Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.Согласно сведениям из открытых источников, духовный центр "Возрождение" Мунтяна был создан в 1997 году, экспертами признан тоталитарной сектой.

https://ria.ru/20221114/press-1831332783.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, генеральная прокуратура рф, происшествия