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В России признали деятельность двух украинских НПО нежелательной - РИА Новости, 18.11.2022
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В России признали деятельность двух украинских НПО нежелательной
В России признали деятельность двух украинских НПО нежелательной - РИА Новости, 18.11.2022
В России признали деятельность двух украинских НПО нежелательной
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательными деятельность в России "Всеукраинский духовный центр "Возрождение" и Благотворительный фонд "Возрождение"... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:26
2022-11-18T12:27
россия
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательными деятельность в России "Всеукраинский духовный центр "Возрождение" и Благотворительный фонд "Возрождение" Владимира Мунтяна, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов."По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности украинских неправительственных "Религиозная организация "Всеукраинский духовный центр "Возрождение" и "Благотворительный фонд "Возрождение" Владимира Мунтяна", - сказал Иванов.По его словам, было установлено, что их деятельность представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ.Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.Согласно сведениям из открытых источников, духовный центр "Возрождение" Мунтяна был создан в 1997 году, экспертами признан тоталитарной сектой.
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россия, генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
12:26 18.11.2022 (обновлено: 12:27 18.11.2022)
 
В России признали деятельность двух украинских НПО нежелательной

Генпрокуратура признала деятельность благотворительного фонда "Возрождение" нежелательной

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание генеральной прокуратуры России в Москве
Здание генеральной прокуратуры России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание генеральной прокуратуры России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательными деятельность в России "Всеукраинский духовный центр "Возрождение" и Благотворительный фонд "Возрождение" Владимира Мунтяна, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
"По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности украинских неправительственных "Религиозная организация "Всеукраинский духовный центр "Возрождение" и "Благотворительный фонд "Возрождение" Владимира Мунтяна", - сказал Иванов.
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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Генпрокуратура признала деятельность "Open Press" нежелательной
По его словам, было установлено, что их деятельность представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ.
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.
Согласно сведениям из открытых источников, духовный центр "Возрождение" Мунтяна был создан в 1997 году, экспертами признан тоталитарной сектой.
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