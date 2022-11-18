14:56 18.11.2022 (обновлено: 15:40 18.11.2022)
"Дождь мокрый": британцы высмеяли расследование ЧП на "Северных потоках"
Читатели Daily Mail прокомментировали заявление Швеции о саботаже на "Северных потоках"
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают новость о том, что шведская прокуратура признала ЧП на газопроводах "Северный поток" диверсией.
"Скорее всего, это были США и Великобритания, Байден сказал, что сделает это", — поделился мнением ein sof.
"Просто хорошенько подумайте, кто получит выгоду из-за разрушения трубопровода, это точно не Россия", — отметил NatBa.
"Только идиоты думают, что это Россия. Труба была отключена, им не было нужды это делать", — поддержал другой пользователь.
"Да моя трехлетняя внучка могла бы вам это подтвердить!" — сыронизировал Home James.
"Разве "саботаж" — подходящее слово? Это акт терроризма, без сомнения", — подчеркнул z6fc.
"Ого! Потратить кучу денег на расследование того, что и так понятно!" — написал Manox.
"Другими словами — дождь мокрый", — пошутил mck777.
"Давайте подумаем… Единственная страна, которая получит от этого выгоду, — это США… Но винить мы будем Россию!" — подытожил colonelcheesehead.
Об утечке сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — стало известно 26 сентября. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
В Кремле назвали произошедшее актом международного терроризма, Генеральная прокуратура инициировала уголовное дело. По информации Министерства обороны, к подрыву трубопроводов причастны представители ВМС Великобритании, базирующиеся в украинском городе Очакове.
30 октября, 16:13Во Франции рассказали, кто подорвал трубы "Северного потока"