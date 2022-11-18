Рейтинг@Mail.ru
"Дождь мокрый": британцы высмеяли расследование ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221118/nordstream-1832497398.html
"Дождь мокрый": британцы высмеяли расследование ЧП на "Северных потоках"
"Дождь мокрый": британцы высмеяли расследование ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 18.11.2022
"Дождь мокрый": британцы высмеяли расследование ЧП на "Северных потоках"
Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают новость о том, что шведская прокуратура признала ЧП на газопроводах "Северный поток" диверсией. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T14:56
2022-11-18T15:40
в мире
цены на нефть
великобритания
вмс великобритании
северный поток
северный поток — 2
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819646_0:200:1840:1235_1920x0_80_0_0_42da531fc642986f30117e0b59526449.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают новость о том, что шведская прокуратура признала ЧП на газопроводах "Северный поток" диверсией."Скорее всего, это были США и Великобритания, Байден сказал, что сделает это", — поделился мнением ein sof."Только идиоты думают, что это Россия. Труба была отключена, им не было нужды это делать", — поддержал другой пользователь."Да моя трехлетняя внучка могла бы вам это подтвердить!" — сыронизировал Home James."Ого! Потратить кучу денег на расследование того, что и так понятно!" — написал Manox."Другими словами — дождь мокрый", — пошутил mck777."Давайте подумаем… Единственная страна, которая получит от этого выгоду, — это США… Но винить мы будем Россию!" — подытожил colonelcheesehead.Об утечке сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — стало известно 26 сентября. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.В Кремле назвали произошедшее актом международного терроризма, Генеральная прокуратура инициировала уголовное дело. По информации Министерства обороны, к подрыву трубопроводов причастны представители ВМС Великобритании, базирующиеся в украинском городе Очакове.
https://ria.ru/20221118/gazoprovod-1832449079.html
https://ria.ru/20221103/vinovnyy-1829020487.html
https://ria.ru/20221030/nato-1827911020.html
великобритания
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819646_0:27:1840:1407_1920x0_80_0_0_8bd129f3daf162410b3e7aace517592b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, великобритания, вмс великобритании, северный поток, северный поток — 2, россия, сша
В мире, Цены на нефть, Великобритания, ВМС Великобритании, Северный поток, Северный поток — 2, Россия, США
14:56 18.11.2022 (обновлено: 15:40 18.11.2022)
 
"Дождь мокрый": британцы высмеяли расследование ЧП на "Северных потоках"

Читатели Daily Mail прокомментировали заявление Швеции о саботаже на "Северных потоках"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают новость о том, что шведская прокуратура признала ЧП на газопроводах "Северный поток" диверсией.
"Скорее всего, это были США и Великобритания, Байден сказал, что сделает это", — поделился мнением ein sof.
"Просто хорошенько подумайте, кто получит выгоду из-за разрушения трубопровода, это точно не Россия", — отметил NatBa.
"Только идиоты думают, что это Россия. Труба была отключена, им не было нужды это делать", — поддержал другой пользователь.
Место утечки на газопроводе Северный поток в Швеции - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 12:58
Кремль отреагировал на выводы следствия в Швеции по ЧП на "Северном потоке"
"Да моя трехлетняя внучка могла бы вам это подтвердить!" — сыронизировал Home James.

"Разве "саботаж" — подходящее слово? Это акт терроризма, без сомнения", — подчеркнул z6fc.

"Ого! Потратить кучу денег на расследование того, что и так понятно!" — написал Manox.
"Другими словами — дождь мокрый", — пошутил mck777.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 16:02
Мировые политики знают виновного в ЧП на "Северном потоке", заявил Вучич
"Давайте подумаем… Единственная страна, которая получит от этого выгоду, — это США… Но винить мы будем Россию!" — подытожил colonelcheesehead.
Об утечке сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — стало известно 26 сентября. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
В Кремле назвали произошедшее актом международного терроризма, Генеральная прокуратура инициировала уголовное дело. По информации Министерства обороны, к подрыву трубопроводов причастны представители ВМС Великобритании, базирующиеся в украинском городе Очакове.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 16:13
Во Франции рассказали, кто подорвал трубы "Северного потока"
 
В миреЦены на нефтьВеликобританияВМС ВеликобританииСеверный потокСеверный поток — 2РоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала