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"Дождь мокрый": британцы высмеяли расследование ЧП на "Северных потоках"

"Дождь мокрый": британцы высмеяли расследование ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 18.11.2022

"Дождь мокрый": британцы высмеяли расследование ЧП на "Северных потоках"

Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают новость о том, что шведская прокуратура признала ЧП на газопроводах "Северный поток" диверсией. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T14:56

2022-11-18T14:56

2022-11-18T15:40

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают новость о том, что шведская прокуратура признала ЧП на газопроводах "Северный поток" диверсией."Скорее всего, это были США и Великобритания, Байден сказал, что сделает это", — поделился мнением ein sof."Только идиоты думают, что это Россия. Труба была отключена, им не было нужды это делать", — поддержал другой пользователь."Да моя трехлетняя внучка могла бы вам это подтвердить!" — сыронизировал Home James."Ого! Потратить кучу денег на расследование того, что и так понятно!" — написал Manox."Другими словами — дождь мокрый", — пошутил mck777."Давайте подумаем… Единственная страна, которая получит от этого выгоду, — это США… Но винить мы будем Россию!" — подытожил colonelcheesehead.Об утечке сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — стало известно 26 сентября. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.В Кремле назвали произошедшее актом международного терроризма, Генеральная прокуратура инициировала уголовное дело. По информации Министерства обороны, к подрыву трубопроводов причастны представители ВМС Великобритании, базирующиеся в украинском городе Очакове.

https://ria.ru/20221118/gazoprovod-1832449079.html

https://ria.ru/20221103/vinovnyy-1829020487.html

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