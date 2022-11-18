https://ria.ru/20221118/nexta-1832410972.html

В Минске хотят заочно судить основателя Telegram-канала Nexta Путило

В Минске хотят заочно судить основателя Telegram-канала Nexta Путило - РИА Новости, 18.11.2022

В Минске хотят заочно судить основателя Telegram-канала Nexta Путило

СК Белоруссии готовит материалы для процедуры спецпроизводства, которая позволит начать заочный суд, в отношении основателя Telegram-канала Nexta (признан в... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:16

2022-11-18T11:16

2022-11-18T11:16

в мире

белоруссия

роман протасевич

задержание основателя telegram-канала nexta

следственный комитет белоруссии

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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. СК Белоруссии готовит материалы для процедуры спецпроизводства, которая позволит начать заочный суд, в отношении основателя Telegram-канала Nexta (признан в республике экстремистским и террористическим) Степана Путило, сообщил председатель ведомства Дмитрий Гора.Летом в белорусское законодательство был введен институт специального (заочного) производства, который делает возможным проведение заочного суда в отношении обвиняемых по отдельным уголовным статьям, находящихся за пределами страны. Стало возможным выносить заочные приговоры, в том числе принимать решения о конфискации собственности виновных в счет компенсации нанесенного ими ущерба."Инициировано спецпроизводство в отношении настоящих предателей, людей, которые нанесли огромный ущерб нашей стране", - приводит его слова издание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.Глава СК пояснил, что "планирует подготовить материалы для начала спецпроизводства в отношении еще двух лиц - Степана Путило и Станислава Лупоносова" - бывшего сотрудника ГУБОПиК МВД, которого подозревают в передаче служебных данных белорусской оппозиции, а также "террористической организации BYPOL и тех, кто к ней присоединился".В апреле Верховный суд Белоруссии признал группу Telegram-каналов Nexta террористической организацией. Сторонники белорусской оппозиции в период массовых протестных акций после президентских выборов 2020 года координировали свои действия через Тelegram-каналы, одним из наиболее популярных стал канал Nexta.Основателя группы Telegram-каналов Nexta Путило и других лиц, задействованных в ее работе, в Белоруссии обвинили в организации и руководстве деятельностью террористической организации. До этого Telegram-каналы группы Nexta были признаны в Белоруссии экстремистским формированием. Путило и еще один основатель этих Telegram-каналов Роман Протасевич, на тот момент находившиеся за пределами Белоруссии, были внесены в республике в список причастных к терроризму. Они были признаны обвиняемыми по уголовным статьям "организация массовых беспорядков" и "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Кроме того, в отношении них возбуждено уголовное дело в связи с совершением "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности". Минск затребовал их экстрадиции.Протасевич был задержан в конце мая 2021 года в минском аэропорту, когда там из-за сообщения о минировании, оказавшегося ложным, экстренно приземлился самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. В выдаче Путило Польша отказала.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля прошлого года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20220520/delo-1789649749.html

https://ria.ru/20220207/protasevich-1771462160.html

https://ria.ru/20220908/sapega-1815491883.html

белоруссия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta, следственный комитет белоруссии