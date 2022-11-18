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Нефть дешевеет на фоне коронавирусных ограничений в Китае
Нефть дешевеет на фоне коронавирусных ограничений в Китае - РИА Новости, 19.11.2022
Нефть дешевеет на фоне коронавирусных ограничений в Китае
Мировые цены на нефть снижаются, стоимость марки Brent в ходе торгов опускалась ниже 86 долларов за баррель впервые с 28 сентября, за неделю Brent подешевела... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-18T23:54
2022-11-18T23:54
2022-11-19T00:00
экономика
цены на нефть
китай
сша
опек
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wti (нефть)
baker hughes
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются, стоимость марки Brent в ходе торгов опускалась ниже 86 долларов за баррель впервые с 28 сентября, за неделю Brent подешевела примерно на 9%, WTI - на 10%, следует из данных торгов.По состоянию на 22.27 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 2,31%, до 87,71 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,91%, до 80,08 доллара. Ранее в ходе торгов пятницы марка Brent опускалась в цене ниже 86 долларов за баррель впервые с 28 сентября, WTI - ниже 80 долларов впервые с 30 сентября.Глава ОПЕК Хайсам аль-Гайс ранее заявил об ожидаемом организацией профиците на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года. Помимо этого, ранее в пятницу агентство Блумберг сообщило, что на рынке нефтяных фьючерсов США уже сейчас впервые почти за год наблюдается переизбыток предложения. В таких условиях цены на нефть падают.Кроме того, инвесторы обращают внимание на продолжающиеся коронавирусные ограничения в Китае. Несмотря на то, что недавно некоторые карантинные ограничения были ослаблены, Китай продолжает придерживаться политики "нулевой терпимости" к коронавирусу. Строгие коронавирусные ограничения негативно влияют на китайскую экономику, что представляет риск для спроса на "черное золото" и объясняет снижение цен на это сырье.Помимо этого, в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 18 ноября их число выросло на одну - до 623 агрегатов.
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экономика, цены на нефть, китай, сша, опек, brent, wti (нефть), baker hughes
Экономика, Цены на нефть, Китай, США, ОПЕК, Brent, WTI (нефть), Baker Hughes
23:54 18.11.2022 (обновлено: 00:00 19.11.2022)
Нефть дешевеет на фоне коронавирусных ограничений в Китае
Ввиду коронавирусных ограничений в Китае цена на нефть снизилась до 86 долларов за баррель
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются, стоимость марки Brent в ходе торгов опускалась ниже 86 долларов за баррель впервые с 28 сентября, за неделю Brent подешевела примерно на 9%, WTI - на 10%, следует из данных торгов.
По состоянию на 22.27 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 2,31%, до 87,71 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,91%, до 80,08 доллара. Ранее в ходе торгов пятницы марка Brent опускалась в цене ниже 86 долларов за баррель впервые с 28 сентября, WTI - ниже 80 долларов впервые с 30 сентября.
Глава ОПЕК
Хайсам аль-Гайс ранее заявил об ожидаемом организацией профиците на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года. Помимо этого, ранее в пятницу агентство Блумберг сообщило, что на рынке нефтяных фьючерсов США
уже сейчас впервые почти за год наблюдается переизбыток предложения. В таких условиях цены на нефть падают.
Кроме того, инвесторы обращают внимание на продолжающиеся коронавирусные ограничения в Китае. Несмотря на то, что недавно некоторые карантинные ограничения были ослаблены, Китай продолжает придерживаться политики "нулевой терпимости" к коронавирусу. Строгие коронавирусные ограничения негативно влияют на китайскую экономику, что представляет риск для спроса на "черное золото" и объясняет снижение цен на это сырье.
Помимо этого, в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes
о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 18 ноября их число выросло на одну - до 623 агрегатов.