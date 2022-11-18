https://ria.ru/20221118/neft-1832654348.html

Экс-глава Минфина США раскритиковал идею потолка цен на российскую нефть

Экс-глава Минфина США раскритиковал идею потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 18.11.2022

Экс-глава Минфина США раскритиковал идею потолка цен на российскую нефть

Бывший министр финансов США в администрации экс-президента Дональда Трампа Стивен Мнучин в пятницу подверг жесткой критике инициативу стран G7 по введению... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T21:29

2022-11-18T21:29

2022-11-18T21:29

экономика

цены на нефть

стивен мнучин

дональд трамп

владимир путин

сша

россия

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Бывший министр финансов США в администрации экс-президента Дональда Трампа Стивен Мнучин в пятницу подверг жесткой критике инициативу стран G7 по введению предельной цены для российской нефти, назвав ее неосуществимой и самой нелепой из всех, что он когда-либо слышал."Она не только неосуществима. Я считаю, что это самая нелепая идея из всех, что я когда-либо слышал", - сказал Мнучин телеканалу CNBC на полях саммита по Ближнему Востоку и Африке, организованного на площадке Института Милкена в Калифорнии.Бывший глава американского минфина также выразил уверенность, что ограничительные меры, которые Запад ввел против России с началом спецоперации на Украине, возымели бы больший эффект, если бы были воплощены до этих событий."Санкции в тот временной промежуток оказали бы большое влияние. На мой взгляд, проблема сейчас состоит в том, что опции ограничены ... Например, есть регионы, которые покупают российскую нефть в обход санкций США", - отметил Мнучин.В заключение бывший чиновник выразил уверенность, что, какие бы ограничения на стоимость российской нефти ни вводили бы страны "семерки", стоимость черного золота в мире в конечном счете будет определять рынок.Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак в свою очередь указал, что Россия не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен. По его словам, такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, а Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221114/neft-1831255174.html

https://ria.ru/20221104/g7-1829239819.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, стивен мнучин, дональд трамп, владимир путин, сша, россия, министерство финансов сша, g7