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Экс-глава Минфина США раскритиковал идею потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 18.11.2022
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Экс-глава Минфина США раскритиковал идею потолка цен на российскую нефть
Экс-глава Минфина США раскритиковал идею потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 18.11.2022
Экс-глава Минфина США раскритиковал идею потолка цен на российскую нефть
Бывший министр финансов США в администрации экс-президента Дональда Трампа Стивен Мнучин в пятницу подверг жесткой критике инициативу стран G7 по введению... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T21:29
2022-11-18T21:29
экономика
цены на нефть
стивен мнучин
дональд трамп
владимир путин
сша
россия
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Бывший министр финансов США в администрации экс-президента Дональда Трампа Стивен Мнучин в пятницу подверг жесткой критике инициативу стран G7 по введению предельной цены для российской нефти, назвав ее неосуществимой и самой нелепой из всех, что он когда-либо слышал."Она не только неосуществима. Я считаю, что это самая нелепая идея из всех, что я когда-либо слышал", - сказал Мнучин телеканалу CNBC на полях саммита по Ближнему Востоку и Африке, организованного на площадке Института Милкена в Калифорнии.Бывший глава американского минфина также выразил уверенность, что ограничительные меры, которые Запад ввел против России с началом спецоперации на Украине, возымели бы больший эффект, если бы были воплощены до этих событий."Санкции в тот временной промежуток оказали бы большое влияние. На мой взгляд, проблема сейчас состоит в том, что опции ограничены ... Например, есть регионы, которые покупают российскую нефть в обход санкций США", - отметил Мнучин.В заключение бывший чиновник выразил уверенность, что, какие бы ограничения на стоимость российской нефти ни вводили бы страны "семерки", стоимость черного золота в мире в конечном счете будет определять рынок.Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак в свою очередь указал, что Россия не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен. По его словам, такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, а Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
https://ria.ru/20221114/neft-1831255174.html
https://ria.ru/20221104/g7-1829239819.html
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экономика, цены на нефть, стивен мнучин, дональд трамп, владимир путин, сша, россия, министерство финансов сша, g7
Экономика, Цены на нефть, Стивен Мнучин, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Россия, Министерство финансов США, G7
21:29 18.11.2022
 
Экс-глава Минфина США раскритиковал идею потолка цен на российскую нефть

Экс-глава Минфина США Мнучин осудил идею G7 о введении потолка цен на российскую нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Бывший министр финансов США в администрации экс-президента Дональда Трампа Стивен Мнучин в пятницу подверг жесткой критике инициативу стран G7 по введению предельной цены для российской нефти, назвав ее неосуществимой и самой нелепой из всех, что он когда-либо слышал.
"Она не только неосуществима. Я считаю, что это самая нелепая идея из всех, что я когда-либо слышал", - сказал Мнучин телеканалу CNBC на полях саммита по Ближнему Востоку и Африке, организованного на площадке Института Милкена в Калифорнии.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 06:55
Reuters: США считают введение потолка цен на нефть выгодным для КНР и Индии
Бывший глава американского минфина также выразил уверенность, что ограничительные меры, которые Запад ввел против России с началом спецоперации на Украине, возымели бы больший эффект, если бы были воплощены до этих событий.
"Санкции в тот временной промежуток оказали бы большое влияние. На мой взгляд, проблема сейчас состоит в том, что опции ограничены ... Например, есть регионы, которые покупают российскую нефть в обход санкций США", - отметил Мнучин.
В заключение бывший чиновник выразил уверенность, что, какие бы ограничения на стоимость российской нефти ни вводили бы страны "семерки", стоимость черного золота в мире в конечном счете будет определять рынок.
Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак в свою очередь указал, что Россия не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен. По его словам, такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, а Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
Манометр на нефтяном трубопроводе - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 16:30
В G7 определили срок завершения ввода потолка цены на российскую нефть
 
ЭкономикаЦены на нефтьСтивен МнучинДональд ТрампВладимир ПутинСШАРоссияМинистерство финансов СШАG7
 
 
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