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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 86 долларов впервые с 28 сентября - РИА Новости, 18.11.2022
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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 86 долларов впервые с 28 сентября
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 86 долларов впервые с 28 сентября - РИА Новости, 18.11.2022
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 86 долларов впервые с 28 сентября
Мировые цены на нефть снижаются, а стоимость марки Brent опускается ниже 86 долларов за баррель впервые с 28 сентября, следует из данных торгов. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:26
2022-11-18T17:56
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
brent
цены на нефть
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются, а стоимость марки Brent опускается ниже 86 долларов за баррель впервые с 28 сентября, следует из данных торгов.По состоянию на 17.42 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 3,44%, до 86,69 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 3,82%, до 78,52 доллара. Минутами ранее в ходе торгов пятницы марка Brent опускалась в цене ниже 86 долларов за баррель впервые с 28 сентября.Ранее глава ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что, по мнению организации, на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года будет присутствовать профицит нефти. Помимо этого, ранее в пятницу агентство Блумберг сообщило, что на рынке нефтяных фьючерсов США уже сейчас впервые почти за год наблюдается переизбыток предложения. В таких условиях цены на нефть падают.Кроме того, инвесторы обращают внимание на продолжающиеся коронавирусные ограничения в Китае. Несмотря на то, что недавно некоторые карантинные ограничения были ослаблены, Китай продолжает придерживаться политики "нулевой терпимости" к коронавирусу. Строгие коронавирусные ограничения негативно влияют на китайскую экономику, что представляет риск для спроса на "черное золото" и объясняет снижение цен на это сырье."Сейчас на рынке царит неопределенность. Да, спрос в Китае слабый, и это то, о чем мы говорим уже долгое время", - сказала агентству Блумберг главный нефтяной аналитик консалтинговой компании Energy Aspects Амрита Снг (Amrita Sen).
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экономика, brent, цены на нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Brent, Цены на нефть
17:26 18.11.2022 (обновлено: 17:56 18.11.2022)
 
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 86 долларов впервые с 28 сентября

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 86 долларов за баррель впервые с 28 сентября

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются, а стоимость марки Brent опускается ниже 86 долларов за баррель впервые с 28 сентября, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.42 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 3,44%, до 86,69 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 3,82%, до 78,52 доллара. Минутами ранее в ходе торгов пятницы марка Brent опускалась в цене ниже 86 долларов за баррель впервые с 28 сентября.
Ранее глава ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что, по мнению организации, на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года будет присутствовать профицит нефти. Помимо этого, ранее в пятницу агентство Блумберг сообщило, что на рынке нефтяных фьючерсов США уже сейчас впервые почти за год наблюдается переизбыток предложения. В таких условиях цены на нефть падают.
Кроме того, инвесторы обращают внимание на продолжающиеся коронавирусные ограничения в Китае. Несмотря на то, что недавно некоторые карантинные ограничения были ослаблены, Китай продолжает придерживаться политики "нулевой терпимости" к коронавирусу. Строгие коронавирусные ограничения негативно влияют на китайскую экономику, что представляет риск для спроса на "черное золото" и объясняет снижение цен на это сырье.
"Сейчас на рынке царит неопределенность. Да, спрос в Китае слабый, и это то, о чем мы говорим уже долгое время", - сказала агентству Блумберг главный нефтяной аналитик консалтинговой компании Energy Aspects Амрита Снг (Amrita Sen).
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