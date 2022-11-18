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В Москве на Новый год не будут проводить большие уличные концерты - РИА Новости, 18.11.2022
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В Москве на Новый год не будут проводить большие уличные концерты
В Москве на Новый год не будут проводить большие уличные концерты - РИА Новости, 18.11.2022
В Москве на Новый год не будут проводить большие уличные концерты
Москва не будет проводить фейерверки и большие уличные концерты на Новый год, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:25
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москва
сергей собянин
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Москва не будет проводить фейерверки и большие уличные концерты на Новый год, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.Он отметил, что 29 процентов высказались за обычный формат празднования, а 52 предложили на этот раз отказаться от массовых мероприятий."От проведения фейерверков и больших уличных концертов в этом году также считаем целесообразным воздержаться", — добавил мэр.Собянин подчеркнул, что голосование прошло на портале "Активный гражданин" и привлекло огромное внимание москвичей. Мнение о формате праздника высказали около 300 тысяч человек.Мэр также рассказал о том, что на новогодние праздники в парках и на фестивальных площадках города откроют сбор гуманитарной помощи. Кроме этого, дети смогут отправить открытки военным и жителям новых регионов с помощью "Почты Деда Мороза".
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москва, сергей собянин, общество, городское хозяйство москвы
Москва, Сергей Собянин, Общество, Городское хозяйство Москвы
17:25 18.11.2022 (обновлено: 19:14 18.11.2022)
 
В Москве на Новый год не будут проводить большие уличные концерты

Собянин: Москва воздержится от фейерверков и больших уличных концертов на Новый год

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМосква в преддверии Нового года
Москва в преддверии Нового года - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Москва не будет проводить фейерверки и большие уличные концерты на Новый год, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что 29 процентов высказались за обычный формат празднования, а 52 предложили на этот раз отказаться от массовых мероприятий.
"От проведения фейерверков и больших уличных концертов в этом году также считаем целесообразным воздержаться", — добавил мэр.
Собянин подчеркнул, что голосование прошло на портале "Активный гражданин" и привлекло огромное внимание москвичей. Мнение о формате праздника высказали около 300 тысяч человек.
Мэр также рассказал о том, что на новогодние праздники в парках и на фестивальных площадках города откроют сбор гуманитарной помощи. Кроме этого, дети смогут отправить открытки военным и жителям новых регионов с помощью "Почты Деда Мороза".
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