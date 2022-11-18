https://ria.ru/20221118/moskva-1832565530.html

В Москве на Новый год не будут проводить большие уличные концерты

В Москве на Новый год не будут проводить большие уличные концерты - РИА Новости, 18.11.2022

В Москве на Новый год не будут проводить большие уличные концерты

Москва не будет проводить фейерверки и большие уличные концерты на Новый год, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:25

2022-11-18T17:25

2022-11-18T19:14

москва

сергей собянин

общество

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Москва не будет проводить фейерверки и большие уличные концерты на Новый год, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.Он отметил, что 29 процентов высказались за обычный формат празднования, а 52 предложили на этот раз отказаться от массовых мероприятий."От проведения фейерверков и больших уличных концертов в этом году также считаем целесообразным воздержаться", — добавил мэр.Собянин подчеркнул, что голосование прошло на портале "Активный гражданин" и привлекло огромное внимание москвичей. Мнение о формате праздника высказали около 300 тысяч человек.Мэр также рассказал о том, что на новогодние праздники в парках и на фестивальных площадках города откроют сбор гуманитарной помощи. Кроме этого, дети смогут отправить открытки военным и жителям новых регионов с помощью "Почты Деда Мороза".

https://ria.ru/20221118/moskva-1832553969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, сергей собянин, общество, городское хозяйство москвы