https://ria.ru/20221118/moskva-1832554269.html

В московских парках и на фестивальных площадках откроют сбор гумпомощи

В московских парках и на фестивальных площадках откроют сбор гумпомощи - РИА Новости, 18.11.2022

В московских парках и на фестивальных площадках откроют сбор гумпомощи

Во многих парках и на фестивальных площадках Москвы на новогодние праздники будет открыт сбор гуманитарной помощи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:06

2022-11-18T17:06

2022-11-18T17:20

москва

специальная военная операция на украине

общество

сергей собянин

городское хозяйство москвы

новый год

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Во многих парках и на фестивальных площадках Москвы на новогодние праздники будет открыт сбор гуманитарной помощи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.Ранее он отметил, что Москва откажется от масштабных праздничных концертов и мероприятий в новогодние праздники, при этом столица встретит Новый Год украшенной. Он также отметил, что встречу Нового, 2023 года, Москва посвятит воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома."Во многих парках и на фестивальных площадках будет открыт сбор гуманитарной помощи. А дети смогут воспользоваться Почтой Деда Мороза, чтобы отправить поздравительные открытки нашим воинам и жителям новых регионов", - сообщил Собянин.

москва

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, общество, сергей собянин, городское хозяйство москвы, новый год