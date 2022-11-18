https://ria.ru/20221118/moskva-1832554269.html
В московских парках и на фестивальных площадках откроют сбор гумпомощи
В московских парках и на фестивальных площадках откроют сбор гумпомощи - РИА Новости, 18.11.2022
В московских парках и на фестивальных площадках откроют сбор гумпомощи
Во многих парках и на фестивальных площадках Москвы на новогодние праздники будет открыт сбор гуманитарной помощи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:06
2022-11-18T17:06
2022-11-18T17:20
москва
специальная военная операция на украине
общество
сергей собянин
городское хозяйство москвы
новый год
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Во многих парках и на фестивальных площадках Москвы на новогодние праздники будет открыт сбор гуманитарной помощи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.Ранее он отметил, что Москва откажется от масштабных праздничных концертов и мероприятий в новогодние праздники, при этом столица встретит Новый Год украшенной. Он также отметил, что встречу Нового, 2023 года, Москва посвятит воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома."Во многих парках и на фестивальных площадках будет открыт сбор гуманитарной помощи. А дети смогут воспользоваться Почтой Деда Мороза, чтобы отправить поздравительные открытки нашим воинам и жителям новых регионов", - сообщил Собянин.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, сергей собянин, городское хозяйство москвы, новый год
Москва, Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы, Новый год
17:06 18.11.2022 (обновлено: 17:20 18.11.2022)
В московских парках и на фестивальных площадках откроют сбор гумпомощи
Собянин заявил, что в московских парках и на фестивальных площадках откроют сбор гумпомощи