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Москва встретит праздники светлой и украшенной, заявил Собянин - РИА Новости, 18.11.2022
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Москва встретит праздники светлой и украшенной, заявил Собянин
Москва встретит праздники светлой и украшенной, заявил Собянин - РИА Новости, 18.11.2022
Москва встретит праздники светлой и украшенной, заявил Собянин
Москва встретит новогодние праздники светлой и украшенной, как это и подобает городу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге в пятницу. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:06
2022-11-18T17:24
общество
москва
городское хозяйство москвы
новый год
сергей собянин
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МОСКВА, 18 ноя -РИА Новости. Москва встретит новогодние праздники светлой и украшенной, как это и подобает городу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге в пятницу."Праздники Москва встретит светлой и украшенной, как это и подобает нашему любимому городу", - написал мэр.
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общество, москва, городское хозяйство москвы, новый год, сергей собянин
Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы, Новый год, Сергей Собянин
17:06 18.11.2022 (обновлено: 17:24 18.11.2022)
 
Москва встретит праздники светлой и украшенной, заявил Собянин

Мэр Москвы Собянин заявил, что столица встретит новогодние праздники светлой и украшенной

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНовогодняя иллюминация в Москве
Новогодняя иллюминация в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Новогодняя иллюминация в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя -РИА Новости. Москва встретит новогодние праздники светлой и украшенной, как это и подобает городу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге в пятницу.
"Праздники Москва встретит светлой и украшенной, как это и подобает нашему любимому городу", - написал мэр.
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ОбществоМоскваГородское хозяйство МосквыНовый годСергей Собянин
 
 
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