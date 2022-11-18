https://ria.ru/20221118/moskva-1832553969.html
Москва встретит праздники светлой и украшенной, заявил Собянин
Москва встретит праздники светлой и украшенной, заявил Собянин - РИА Новости, 18.11.2022
Москва встретит праздники светлой и украшенной, заявил Собянин
Москва встретит новогодние праздники светлой и украшенной, как это и подобает городу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге в пятницу. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:06
2022-11-18T17:06
2022-11-18T17:24
общество
москва
городское хозяйство москвы
новый год
сергей собянин
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МОСКВА, 18 ноя -РИА Новости. Москва встретит новогодние праздники светлой и украшенной, как это и подобает городу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге в пятницу."Праздники Москва встретит светлой и украшенной, как это и подобает нашему любимому городу", - написал мэр.
https://ria.ru/20221116/moskva-1831870086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, городское хозяйство москвы, новый год, сергей собянин
Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы, Новый год, Сергей Собянин
17:06 18.11.2022 (обновлено: 17:24 18.11.2022)
Москва встретит праздники светлой и украшенной, заявил Собянин
Мэр Москвы Собянин заявил, что столица встретит новогодние праздники светлой и украшенной