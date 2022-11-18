https://ria.ru/20221118/morozovy-1832488752.html
Работы с выставки Морозовых вернулись в экспозицию Пушкинского музея
Работы с выставки Морозовых вернулись в экспозицию Пушкинского музея - РИА Новости, 18.11.2022
Работы с выставки Морозовых вернулись в экспозицию Пушкинского музея
Постоянная экспозиция Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина обновилась. В нее вернулась часть работ с выставки Морозовской... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T14:43
2022-11-18T14:43
2022-11-18T15:40
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Постоянная экспозиция Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина обновилась. В нее вернулась часть работ с выставки Морозовской коллекции и с выставки Щукинской коллекции в Эрмитаже, передает корреспондент РИА Новости."Все произведения из нашей коллекции вернулись обратно. Их не было здесь уже почти год. И впервые за этот год мы рады представить нашим зрителям коллекцию в полном объеме, когда можно посмотреть картины Гогена, Ван Гога, Матисса, Пикассо, Моне и Дега", — сказала заведующая Отделом искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ Александра Данилова.По ее словам, абсолютно все шедевры коллекции сейчас есть в постоянной экспозиции. "Все вещи можно сегодня представить зрителям. Наверное, уже давно наша экспозиция не была настолько насыщенной и наполненной", — сказала она.Среди вернувшихся в картин — "Кафе в Арле" Поля Гогена, "Портрет актрисы Жанны Самари" Пьера Огюста Ренуара, "Девочка на шаре" Пабло Пикассо, "Завтрак на траве" Клода Моне, "Проездка скаковых лошадей" Эдгара Дега, "Красные рыбы (Золотые рыбки)" Анри Матисса, а также недавно отреставрированные музеем "Красные виноградники в Арле" Винсента Ван Гога."Хотелось бы показать что-то совершенно особенное нашим посетителям, но, конечно, в первую очередь шедевры нашей экспозиции — это вещи очень известные, которые было бы неправильно прятать в запасниках. Главное — это лучшие предметы из нашего собрания. Мы рады показать 14 произведений Матисса, 13 произведений Гогена, которые все вместе образуют очень яркие, красочные, масштабные ансамбли", — добавила она.Обновленная экспозиция доступна для посетителей с 18 ноября.
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости культуры, анри матисс, поль гоген, сергей щукин, париж, европа, америка, музеи, выставки, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, что посмотреть , куда сходить
Культура, Новости культуры, Анри Матисс, Поль Гоген, Сергей Щукин, Париж, Европа, Америка, Музеи, Выставки, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, что посмотреть , куда сходить
14:43 18.11.2022 (обновлено: 15:40 18.11.2022)
Работы с выставки Морозовых вернулись в экспозицию Пушкинского музея
Работы с выставок Морозовых и Щукина вернулись в постоянную экспозицию Пушкинского музея
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Постоянная экспозиция Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина обновилась. В нее вернулась часть работ с выставки Морозовской коллекции и с выставки Щукинской коллекции в Эрмитаже, передает корреспондент РИА Новости.
"Все произведения из нашей коллекции вернулись обратно. Их не было здесь уже почти год. И впервые за этот год мы рады представить нашим зрителям коллекцию в полном объеме, когда можно посмотреть картины Гогена
, Ван Гога
, Матисса
, Пикассо
, Моне
и Дега
", — сказала заведующая Отделом искусства стран Европы
и Америки
XIX–XX веков ГМИИ Александра Данилова.
По ее словам, абсолютно все шедевры коллекции сейчас есть в постоянной экспозиции. "Все вещи можно сегодня представить зрителям. Наверное, уже давно наша экспозиция не была настолько насыщенной и наполненной", — сказала она.
Среди вернувшихся в картин — "Кафе в Арле" Поля Гогена, "Портрет актрисы Жанны Самари" Пьера Огюста Ренуара, "Девочка на шаре" Пабло Пикассо, "Завтрак на траве" Клода Моне, "Проездка скаковых лошадей" Эдгара Дега, "Красные рыбы (Золотые рыбки)" Анри Матисса, а также недавно отреставрированные музеем "Красные виноградники в Арле" Винсента Ван Гога.
"Хотелось бы показать что-то совершенно особенное нашим посетителям, но, конечно, в первую очередь шедевры нашей экспозиции — это вещи очень известные, которые было бы неправильно прятать в запасниках. Главное — это лучшие предметы из нашего собрания. Мы рады показать 14 произведений Матисса, 13 произведений Гогена, которые все вместе образуют очень яркие, красочные, масштабные ансамбли", — добавила она.
Обновленная экспозиция доступна для посетителей с 18 ноября.