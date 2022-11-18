Рейтинг@Mail.ru
Работы с выставки Морозовых вернулись в экспозицию Пушкинского музея - РИА Новости, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221118/morozovy-1832488752.html
Работы с выставки Морозовых вернулись в экспозицию Пушкинского музея
Работы с выставки Морозовых вернулись в экспозицию Пушкинского музея - РИА Новости, 18.11.2022
Работы с выставки Морозовых вернулись в экспозицию Пушкинского музея
Постоянная экспозиция Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина обновилась. В нее вернулась часть работ с выставки Морозовской... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T14:43
2022-11-18T15:40
культура
новости культуры
анри матисс
поль гоген
сергей щукин
париж
европа
америка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832503688_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d47eba484f1337addbedabf62ff19771.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Постоянная экспозиция Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина обновилась. В нее вернулась часть работ с выставки Морозовской коллекции и с выставки Щукинской коллекции в Эрмитаже, передает корреспондент РИА Новости."Все произведения из нашей коллекции вернулись обратно. Их не было здесь уже почти год. И впервые за этот год мы рады представить нашим зрителям коллекцию в полном объеме, когда можно посмотреть картины Гогена, Ван Гога, Матисса, Пикассо, Моне и Дега", — сказала заведующая Отделом искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ Александра Данилова.По ее словам, абсолютно все шедевры коллекции сейчас есть в постоянной экспозиции. "Все вещи можно сегодня представить зрителям. Наверное, уже давно наша экспозиция не была настолько насыщенной и наполненной", — сказала она.Среди вернувшихся в картин — "Кафе в Арле" Поля Гогена, "Портрет актрисы Жанны Самари" Пьера Огюста Ренуара, "Девочка на шаре" Пабло Пикассо, "Завтрак на траве" Клода Моне, "Проездка скаковых лошадей" Эдгара Дега, "Красные рыбы (Золотые рыбки)" Анри Матисса, а также недавно отреставрированные музеем "Красные виноградники в Арле" Винсента Ван Гога."Хотелось бы показать что-то совершенно особенное нашим посетителям, но, конечно, в первую очередь шедевры нашей экспозиции — это вещи очень известные, которые было бы неправильно прятать в запасниках. Главное — это лучшие предметы из нашего собрания. Мы рады показать 14 произведений Матисса, 13 произведений Гогена, которые все вместе образуют очень яркие, красочные, масштабные ансамбли", — добавила она.Обновленная экспозиция доступна для посетителей с 18 ноября.
https://ria.ru/20220629/muzei-1798800168.html
париж
европа
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832503688_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3f85563375aee3ee55109836f8296f8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, анри матисс, поль гоген, сергей щукин, париж, европа, америка, музеи, выставки, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, что посмотреть , куда сходить
Культура, Новости культуры, Анри Матисс, Поль Гоген, Сергей Щукин, Париж, Европа, Америка, Музеи, Выставки, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, что посмотреть , куда сходить
14:43 18.11.2022 (обновлено: 15:40 18.11.2022)
 
Работы с выставки Морозовых вернулись в экспозицию Пушкинского музея

Работы с выставок Морозовых и Щукина вернулись в постоянную экспозицию Пушкинского музея

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкОператоры у картины Поля Гогена "Кафе в Арле" на обновленной экспозиции Галереи искусства стран Европы и Америки ХIХ-ХХ веков ГМИИ им. А.С. Пушкина
Операторы у картины Поля Гогена Кафе в Арле на обновленной экспозиции Галереи искусства стран Европы и Америки ХIХ-ХХ веков ГМИИ им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Операторы у картины Поля Гогена "Кафе в Арле" на обновленной экспозиции Галереи искусства стран Европы и Америки ХIХ-ХХ веков ГМИИ им. А.С. Пушкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Постоянная экспозиция Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина обновилась. В нее вернулась часть работ с выставки Морозовской коллекции и с выставки Щукинской коллекции в Эрмитаже, передает корреспондент РИА Новости.
"Все произведения из нашей коллекции вернулись обратно. Их не было здесь уже почти год. И впервые за этот год мы рады представить нашим зрителям коллекцию в полном объеме, когда можно посмотреть картины Гогена, Ван Гога, Матисса, Пикассо, Моне и Дега", — сказала заведующая Отделом искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ Александра Данилова.
По ее словам, абсолютно все шедевры коллекции сейчас есть в постоянной экспозиции. "Все вещи можно сегодня представить зрителям. Наверное, уже давно наша экспозиция не была настолько насыщенной и наполненной", — сказала она.
Среди вернувшихся в картин — "Кафе в Арле" Поля Гогена, "Портрет актрисы Жанны Самари" Пьера Огюста Ренуара, "Девочка на шаре" Пабло Пикассо, "Завтрак на траве" Клода Моне, "Проездка скаковых лошадей" Эдгара Дега, "Красные рыбы (Золотые рыбки)" Анри Матисса, а также недавно отреставрированные музеем "Красные виноградники в Арле" Винсента Ван Гога.
"Хотелось бы показать что-то совершенно особенное нашим посетителям, но, конечно, в первую очередь шедевры нашей экспозиции — это вещи очень известные, которые было бы неправильно прятать в запасниках. Главное — это лучшие предметы из нашего собрания. Мы рады показать 14 произведений Матисса, 13 произведений Гогена, которые все вместе образуют очень яркие, красочные, масштабные ансамбли", — добавила она.
Обновленная экспозиция доступна для посетителей с 18 ноября.
Монтаж выставки Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых
29 июня, 08:00Культура
Наконец-то в Москве: в ГМИИ показывают выставку-блокбастер Морозова
 
КультураНовости культурыАнри МатиссПоль ГогенСергей ЩукинПарижЕвропаАмерикаМузеиВыставкиГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкиначто посмотретькуда сходить
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала