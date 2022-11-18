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Работы с выставки Морозовых вернулись в экспозицию Пушкинского музея

Работы с выставки Морозовых вернулись в экспозицию Пушкинского музея - РИА Новости, 18.11.2022

Работы с выставки Морозовых вернулись в экспозицию Пушкинского музея

Постоянная экспозиция Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина обновилась. В нее вернулась часть работ с выставки Морозовской... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T14:43

2022-11-18T14:43

2022-11-18T15:40

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Постоянная экспозиция Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина обновилась. В нее вернулась часть работ с выставки Морозовской коллекции и с выставки Щукинской коллекции в Эрмитаже, передает корреспондент РИА Новости."Все произведения из нашей коллекции вернулись обратно. Их не было здесь уже почти год. И впервые за этот год мы рады представить нашим зрителям коллекцию в полном объеме, когда можно посмотреть картины Гогена, Ван Гога, Матисса, Пикассо, Моне и Дега", — сказала заведующая Отделом искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ Александра Данилова.По ее словам, абсолютно все шедевры коллекции сейчас есть в постоянной экспозиции. "Все вещи можно сегодня представить зрителям. Наверное, уже давно наша экспозиция не была настолько насыщенной и наполненной", — сказала она.Среди вернувшихся в картин — "Кафе в Арле" Поля Гогена, "Портрет актрисы Жанны Самари" Пьера Огюста Ренуара, "Девочка на шаре" Пабло Пикассо, "Завтрак на траве" Клода Моне, "Проездка скаковых лошадей" Эдгара Дега, "Красные рыбы (Золотые рыбки)" Анри Матисса, а также недавно отреставрированные музеем "Красные виноградники в Арле" Винсента Ван Гога."Хотелось бы показать что-то совершенно особенное нашим посетителям, но, конечно, в первую очередь шедевры нашей экспозиции — это вещи очень известные, которые было бы неправильно прятать в запасниках. Главное — это лучшие предметы из нашего собрания. Мы рады показать 14 произведений Матисса, 13 произведений Гогена, которые все вместе образуют очень яркие, красочные, масштабные ансамбли", — добавила она.Обновленная экспозиция доступна для посетителей с 18 ноября.

https://ria.ru/20220629/muzei-1798800168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, анри матисс, поль гоген, сергей щукин, париж, европа, америка, музеи, выставки, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, что посмотреть , куда сходить