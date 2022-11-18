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Польские следователи поедут на Украину, когда потребуется, заявил премьер - РИА Новости, 18.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/moravetskiy-1832652942.html
Польские следователи поедут на Украину, когда потребуется, заявил премьер
Польские следователи поедут на Украину, когда потребуется, заявил премьер - РИА Новости, 18.11.2022
Польские следователи поедут на Украину, когда потребуется, заявил премьер
Польские следователи, работающие над делом о падении на территории республики двух ракет, поедут на Украину, как только им это потребуется, заявил журналистам... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T21:18
2022-11-18T23:58
специальная военная операция на украине
в мире
матеуш моравецкий
владимир зеленский
анджей дуда
украина
польша
варшава
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ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Польские следователи, работающие над делом о падении на территории республики двух ракет, поедут на Украину, как только им это потребуется, заявил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий."Как только будет нужно, польские следователи поедут на украинскую сторону", - сказал Моравецкий."Мы хотим как можно скорее выяснить произошедшее в Пшеводуве", - добавил он.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты – российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении российских ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.Владимир Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше, на чью территорию упали две ракеты и погибли два человека. Уже в четверг Зеленский заявил, что не уверен в том, что произошло, на 100%.
https://ria.ru/20221118/polsha-1832551703.html
https://ria.ru/20221118/raketa-1832524214.html
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в мире, матеуш моравецкий, владимир зеленский, анджей дуда, украина, польша, варшава, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Матеуш Моравецкий, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Украина, Польша, Варшава, НАТО
21:18 18.11.2022 (обновлено: 23:58 18.11.2022)
 
Польские следователи поедут на Украину, когда потребуется, заявил премьер

Премьер Польши: следователи поедут на Украину по делу о ракетах, когда потребуется

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Польские следователи, работающие над делом о падении на территории республики двух ракет, поедут на Украину, как только им это потребуется, заявил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий.
"Как только будет нужно, польские следователи поедут на украинскую сторону", - сказал Моравецкий.
Место попадания ракеты в деревне Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 17:03
Gazeta Wyborcza опубликовала схему падения украинской ракеты в Польше
"Мы хотим как можно скорее выяснить произошедшее в Пшеводуве", - добавил он.
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты – российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.
По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении российских ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
Владимир Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше, на чью территорию упали две ракеты и погибли два человека. Уже в четверг Зеленский заявил, что не уверен в том, что произошло, на 100%.
Место попадания ракеты в деревне Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 15:54
В Польше потребовали от Украины извинений за падение ракеты
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМатеуш МоравецкийВладимир ЗеленскийАнджей ДудаУкраинаПольшаВаршаваНАТО
 
 
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