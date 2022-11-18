https://ria.ru/20221118/moravetskiy-1832652942.html

Польские следователи поедут на Украину, когда потребуется, заявил премьер

Польские следователи поедут на Украину, когда потребуется, заявил премьер - РИА Новости, 18.11.2022

Польские следователи поедут на Украину, когда потребуется, заявил премьер

Польские следователи, работающие над делом о падении на территории республики двух ракет, поедут на Украину, как только им это потребуется, заявил журналистам... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T21:18

2022-11-18T21:18

2022-11-18T23:58

специальная военная операция на украине

в мире

матеуш моравецкий

владимир зеленский

анджей дуда

украина

польша

варшава

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ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Польские следователи, работающие над делом о падении на территории республики двух ракет, поедут на Украину, как только им это потребуется, заявил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий."Как только будет нужно, польские следователи поедут на украинскую сторону", - сказал Моравецкий."Мы хотим как можно скорее выяснить произошедшее в Пшеводуве", - добавил он.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты – российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении российских ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.Владимир Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше, на чью территорию упали две ракеты и погибли два человека. Уже в четверг Зеленский заявил, что не уверен в том, что произошло, на 100%.

https://ria.ru/20221118/polsha-1832551703.html

https://ria.ru/20221118/raketa-1832524214.html

украина

польша

варшава

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в мире, матеуш моравецкий, владимир зеленский, анджей дуда, украина, польша, варшава, нато