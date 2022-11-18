https://ria.ru/20221118/moravetskiy-1832652942.html
Польские следователи поедут на Украину, когда потребуется, заявил премьер
Польские следователи поедут на Украину, когда потребуется, заявил премьер - РИА Новости, 18.11.2022
Польские следователи поедут на Украину, когда потребуется, заявил премьер
Польские следователи, работающие над делом о падении на территории республики двух ракет, поедут на Украину, как только им это потребуется, заявил журналистам... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T21:18
2022-11-18T21:18
2022-11-18T23:58
специальная военная операция на украине
в мире
матеуш моравецкий
владимир зеленский
анджей дуда
украина
польша
варшава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729929007_0:0:2319:1304_1920x0_80_0_0_1504981072dca8c6c1ee75020ed68ccf.jpg
ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Польские следователи, работающие над делом о падении на территории республики двух ракет, поедут на Украину, как только им это потребуется, заявил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий."Как только будет нужно, польские следователи поедут на украинскую сторону", - сказал Моравецкий."Мы хотим как можно скорее выяснить произошедшее в Пшеводуве", - добавил он.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты – российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении российских ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.Владимир Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше, на чью территорию упали две ракеты и погибли два человека. Уже в четверг Зеленский заявил, что не уверен в том, что произошло, на 100%.
https://ria.ru/20221118/polsha-1832551703.html
https://ria.ru/20221118/raketa-1832524214.html
украина
польша
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729929007_0:0:2319:1740_1920x0_80_0_0_3c1242f905cb7bd1168950bf0dfcebf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, матеуш моравецкий, владимир зеленский, анджей дуда, украина, польша, варшава, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Матеуш Моравецкий, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Украина, Польша, Варшава, НАТО
21:18 18.11.2022 (обновлено: 23:58 18.11.2022)
Польские следователи поедут на Украину, когда потребуется, заявил премьер
Премьер Польши: следователи поедут на Украину по делу о ракетах, когда потребуется