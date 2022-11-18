https://ria.ru/20221118/molodezh-1832579348.html

Российское движение детей и молодежи предложило выбрать новое название

Российское движение детей и молодежи предложило выбрать новое название - РИА Новости, 18.11.2022

Российское движение детей и молодежи предложило выбрать новое название

Российское движение детей и молодежи запустило голосование за название движения с помощью чат-бота в ВКонтакте, говорится в сообщении официального... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:48

2022-11-18T17:48

2022-11-18T17:51

общество

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российское движение детей и молодежи запустило голосование за название движения с помощью чат-бота в ВКонтакте, говорится в сообщении официального Telegram-канала движения."Российское движение детей и молодёжи запускает всероссийское голосование за новое название в своём официальном сообществе VK. Все желающие смогут проголосовать за один из 10 вариантов, предложенных детьми и отобранных экспертами. Сделать это можно с помощью специального чат-бота на странице движения ВКонтакте", - говорится в сообщении.Сам чат-бот предлагает на выбор следующие названия: "Российское движение детей и молодежи", "Пионеры", "Движение им. Гагарина", "Новое поколение", "Юность", "Патриоты", "Будущее России", "Движение школьников и молодежи", "Юная Россия" и "Большая перемена".

https://ria.ru/20221115/istoriya-1831640710.html

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общество