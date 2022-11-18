https://ria.ru/20221118/moldaviya-1832475640.html

Половина жителей Молдавии считают, что протесты закончатся перестановками

Половина жителей Молдавии считают, что протесты закончатся перестановками - РИА Новости, 18.11.2022

Половина жителей Молдавии считают, что протесты закончатся перестановками

Около половины жителей Молдавии полагают, что протесты в стране закончатся перестановками в кабмине или отставкой правительства в полном составе,... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:50

2022-11-18T13:50

2022-11-18T13:50

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КИШИНЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Около половины жителей Молдавии полагают, что протесты в стране закончатся перестановками в кабмине или отставкой правительства в полном составе, свидетельствуют представленные в пятницу данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).Жителей Молдавии попросили ответить, чем, по их мнению, закончатся протесты оппозиции в стране. Отставку правительства в качестве итога хотят видеть 34,9% опрошенных, еще 11,7% полагают, что кабмин пойдет на уступки или перестановки, 19,6% респондентов уверены, что протесты сойдут на нет, еще 16,8% опрошенных думают, что один из основных организаторов протестов партия "Шор" будет объявлена вне закона. Не смогли ответить 17% респондентов.При этом оправданными протесты считают 43,2% опрошенных, неоправданными - 23,9%, Еще 28,2% участников опроса думают, что протесты организованы иностранными силами, не смогли ответить 4,7%.Опрос был проведен в период с 5 по 15 ноября, в нем приняли участие 1060 человек из 405 населенных пунктов. Погрешность составляет 2,9%.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 34,62% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221118/dodon-1832365478.html

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в мире, майя санду, молдавия, россия