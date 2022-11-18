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Половина жителей Молдавии считают, что протесты закончатся перестановками - РИА Новости, 18.11.2022
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Половина жителей Молдавии считают, что протесты закончатся перестановками
Половина жителей Молдавии считают, что протесты закончатся перестановками - РИА Новости, 18.11.2022
Половина жителей Молдавии считают, что протесты закончатся перестановками
Около половины жителей Молдавии полагают, что протесты в стране закончатся перестановками в кабмине или отставкой правительства в полном составе,... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:50
2022-11-18T13:50
в мире
майя санду
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КИШИНЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Около половины жителей Молдавии полагают, что протесты в стране закончатся перестановками в кабмине или отставкой правительства в полном составе, свидетельствуют представленные в пятницу данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).Жителей Молдавии попросили ответить, чем, по их мнению, закончатся протесты оппозиции в стране. Отставку правительства в качестве итога хотят видеть 34,9% опрошенных, еще 11,7% полагают, что кабмин пойдет на уступки или перестановки, 19,6% респондентов уверены, что протесты сойдут на нет, еще 16,8% опрошенных думают, что один из основных организаторов протестов партия "Шор" будет объявлена вне закона. Не смогли ответить 17% респондентов.При этом оправданными протесты считают 43,2% опрошенных, неоправданными - 23,9%, Еще 28,2% участников опроса думают, что протесты организованы иностранными силами, не смогли ответить 4,7%.Опрос был проведен в период с 5 по 15 ноября, в нем приняли участие 1060 человек из 405 населенных пунктов. Погрешность составляет 2,9%.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 34,62% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20221118/dodon-1832365478.html
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в мире, майя санду, молдавия, россия
В мире, Майя Санду, Молдавия, Россия
13:50 18.11.2022
 
Половина жителей Молдавии считают, что протесты закончатся перестановками

iData: половина жителей Молдавии полагают, что протесты закончатся сменой состава кабмина

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Около половины жителей Молдавии полагают, что протесты в стране закончатся перестановками в кабмине или отставкой правительства в полном составе, свидетельствуют представленные в пятницу данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
Жителей Молдавии попросили ответить, чем, по их мнению, закончатся протесты оппозиции в стране. Отставку правительства в качестве итога хотят видеть 34,9% опрошенных, еще 11,7% полагают, что кабмин пойдет на уступки или перестановки, 19,6% респондентов уверены, что протесты сойдут на нет, еще 16,8% опрошенных думают, что один из основных организаторов протестов партия "Шор" будет объявлена вне закона. Не смогли ответить 17% респондентов.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 02:31
Додон объяснил, зачем власти Молдавии используют антироссийскую риторику
При этом оправданными протесты считают 43,2% опрошенных, неоправданными - 23,9%, Еще 28,2% участников опроса думают, что протесты организованы иностранными силами, не смогли ответить 4,7%.
Опрос был проведен в период с 5 по 15 ноября, в нем приняли участие 1060 человек из 405 населенных пунктов. Погрешность составляет 2,9%.
Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 34,62% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 23:40
Додон: власти Молдавии намерены запретить оппозиционную Партию социалистов
 
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