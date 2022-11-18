В МККК заявили, что рассматривают все случаи насилия на Украине
Пресс-секретарь МККК Балзамова: организация рассматривает все случаи насилия на Украине
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкМашины Международного Комитета Красного Креста (МККК) возле фильтрационного пункта в селе Безыменное
Машины Международного Комитета Красного Креста (МККК) возле фильтрационного пункта в селе Безыменное. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 18 ноя - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) мониторит все случаи насилия на Украине и напоминает, что любые формы жестокого обращения нарушают международные права, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Галина Балзамова.
"Все формы жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинство обращения запрещены как международным гуманитарным правом, так и международным правом прав человека. Они не оправданы ни при каких обстоятельствах", - сказала она.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.
"Любые подобные случаи, о которых сообщается МККК или которые наблюдаются им, рассматриваются с предельной серьезностью в нашем анализе, который является важной частью нашего двустороннего и конфиденциального диалога со сторонами в целях предотвращения любых подобных актов в будущем. Стороны конфликта, подписавшие Женевские конвенции, несут полную ответственность за расследование и вмешательство в дела, чтобы остановить подобные действия в будущем", - добавила Балзамова.
Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось сегодня в интернете. По информации председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие организации.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, говоря о видео с украинскими военными, расстреливающими российских пленных, назвал эти действия фашизмом, а участников расправы - военными преступниками.