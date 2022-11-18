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В МККК заявили, что рассматривают все случаи насилия на Украине - РИА Новости, 18.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/mkkk-1832635071.html
В МККК заявили, что рассматривают все случаи насилия на Украине
В МККК заявили, что рассматривают все случаи насилия на Украине - РИА Новости, 18.11.2022
В МККК заявили, что рассматривают все случаи насилия на Украине
Международный комитет Красного Креста (МККК) мониторит все случаи насилия на Украине и напоминает, что любые формы жестокого обращения нарушают международные... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T19:51
2022-11-18T19:51
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
валерий фадеев
борис чернышов (депутат)
украина
россия
макеевка
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ЖЕНЕВА, 18 ноя - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) мониторит все случаи насилия на Украине и напоминает, что любые формы жестокого обращения нарушают международные права, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Галина Балзамова."Все формы жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинство обращения запрещены как международным гуманитарным правом, так и международным правом прав человека. Они не оправданы ни при каких обстоятельствах", - сказала она.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих."Любые подобные случаи, о которых сообщается МККК или которые наблюдаются им, рассматриваются с предельной серьезностью в нашем анализе, который является важной частью нашего двустороннего и конфиденциального диалога со сторонами в целях предотвращения любых подобных актов в будущем. Стороны конфликта, подписавшие Женевские конвенции, несут полную ответственность за расследование и вмешательство в дела, чтобы остановить подобные действия в будущем", - добавила Балзамова.Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось сегодня в интернете. По информации председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие организации.Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, говоря о видео с украинскими военными, расстреливающими российских пленных, назвал эти действия фашизмом, а участников расправы - военными преступниками.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20221118/plennye-1832632249.html
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в мире, здоровье - общество, валерий фадеев, борис чернышов (депутат), украина, россия, макеевка, международный комитет красного креста (мккк), оон, обсе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Валерий Фадеев, Борис Чернышов (депутат), Украина, Россия, Макеевка, Международный комитет Красного Креста (МККК), ООН, ОБСЕ
19:51 18.11.2022
 
В МККК заявили, что рассматривают все случаи насилия на Украине

Пресс-секретарь МККК Балзамова: организация рассматривает все случаи насилия на Украине

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкМашины Международного Комитета Красного Креста (МККК) возле фильтрационного пункта в селе Безыменное
Машины Международного Комитета Красного Креста (МККК) возле фильтрационного пункта в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Машины Международного Комитета Красного Креста (МККК) возле фильтрационного пункта в селе Безыменное. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 18 ноя - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) мониторит все случаи насилия на Украине и напоминает, что любые формы жестокого обращения нарушают международные права, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Галина Балзамова.
"Все формы жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинство обращения запрещены как международным гуманитарным правом, так и международным правом прав человека. Они не оправданы ни при каких обстоятельствах", - сказала она.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.
"Любые подобные случаи, о которых сообщается МККК или которые наблюдаются им, рассматриваются с предельной серьезностью в нашем анализе, который является важной частью нашего двустороннего и конфиденциального диалога со сторонами в целях предотвращения любых подобных актов в будущем. Стороны конфликта, подписавшие Женевские конвенции, несут полную ответственность за расследование и вмешательство в дела, чтобы остановить подобные действия в будущем", - добавила Балзамова.
Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось сегодня в интернете. По информации председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие организации.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, говоря о видео с украинскими военными, расстреливающими российских пленных, назвал эти действия фашизмом, а участников расправы - военными преступниками.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоВалерий ФадеевБорис Чернышов (депутат)УкраинаРоссияМакеевкаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ООНОБСЕ
 
 
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