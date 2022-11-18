https://ria.ru/20221118/mkkk-1832635071.html

В МККК заявили, что рассматривают все случаи насилия на Украине

В МККК заявили, что рассматривают все случаи насилия на Украине - РИА Новости, 18.11.2022

В МККК заявили, что рассматривают все случаи насилия на Украине

Международный комитет Красного Креста (МККК) мониторит все случаи насилия на Украине и напоминает, что любые формы жестокого обращения нарушают международные... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T19:51

2022-11-18T19:51

2022-11-18T19:51

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

валерий фадеев

борис чернышов (депутат)

украина

россия

макеевка

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ЖЕНЕВА, 18 ноя - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) мониторит все случаи насилия на Украине и напоминает, что любые формы жестокого обращения нарушают международные права, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Галина Балзамова."Все формы жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинство обращения запрещены как международным гуманитарным правом, так и международным правом прав человека. Они не оправданы ни при каких обстоятельствах", - сказала она.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих."Любые подобные случаи, о которых сообщается МККК или которые наблюдаются им, рассматриваются с предельной серьезностью в нашем анализе, который является важной частью нашего двустороннего и конфиденциального диалога со сторонами в целях предотвращения любых подобных актов в будущем. Стороны конфликта, подписавшие Женевские конвенции, несут полную ответственность за расследование и вмешательство в дела, чтобы остановить подобные действия в будущем", - добавила Балзамова.Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось сегодня в интернете. По информации председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие организации.Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, говоря о видео с украинскими военными, расстреливающими российских пленных, назвал эти действия фашизмом, а участников расправы - военными преступниками.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221118/plennye-1832632249.html

украина

россия

макеевка

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, валерий фадеев, борис чернышов (депутат), украина, россия, макеевка, международный комитет красного креста (мккк), оон, обсе