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Ракеты России во время удара попали точно по объектам ВСУ - РИА Новости, 18.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/minoborony-1832466346.html
Ракеты России во время удара попали точно по объектам ВСУ
Ракеты России во время удара попали точно по объектам ВСУ - РИА Новости, 18.11.2022
Ракеты России во время удара попали точно по объектам ВСУ
Все ракеты РФ в четверг во время удара по объектам военного управления и ОПК Украины попали точно в назначенные объекты, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:28
2022-11-18T16:41
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
безопасность
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Все ракеты РФ в четверг во время удара по объектам военного управления и ОПК Украины попали точно в назначенные объекты, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.В Минобороны подчеркнули, что "все ракеты попали точно в назначенные объекты"."В результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий", - сказали в ведомстве.
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Сосредоточенный удар по объектам на Украине. Кадры Минобороны
Сосредоточенный удар по объектам на Украине. Кадры Минобороны
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украина, вооруженные силы рф, безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
13:28 18.11.2022 (обновлено: 16:41 18.11.2022)
 
Ракеты России во время удара попали точно по объектам ВСУ

Минобороны: все российские ракеты во время удара по объектам ВСУ попали точно в цели

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Все ракеты РФ в четверг во время удара по объектам военного управления и ОПК Украины попали точно в назначенные объекты, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
В Минобороны подчеркнули, что "все ракеты попали точно в назначенные объекты".
"В результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий", - сказали в ведомстве.
Сосредоточенный удар по объектам на Украине. Кадры Минобороны - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 13:23Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы РФБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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