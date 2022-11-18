https://ria.ru/20221118/minoborony-1832466346.html
Ракеты России во время удара попали точно по объектам ВСУ
Ракеты России во время удара попали точно по объектам ВСУ - РИА Новости, 18.11.2022
Ракеты России во время удара попали точно по объектам ВСУ
Все ракеты РФ в четверг во время удара по объектам военного управления и ОПК Украины попали точно в назначенные объекты, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:28
2022-11-18T13:28
2022-11-18T16:41
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вооруженные силы рф
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Все ракеты РФ в четверг во время удара по объектам военного управления и ОПК Украины попали точно в назначенные объекты, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.В Минобороны подчеркнули, что "все ракеты попали точно в назначенные объекты"."В результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий", - сказали в ведомстве.
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Сосредоточенный удар по объектам на Украине. Кадры Минобороны
Сосредоточенный удар по объектам на Украине. Кадры Минобороны
2022-11-18T13:28
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
13:28 18.11.2022 (обновлено: 16:41 18.11.2022)
Ракеты России во время удара попали точно по объектам ВСУ
Минобороны: все российские ракеты во время удара по объектам ВСУ попали точно в цели