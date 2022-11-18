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Ракеты России во время удара попали точно по объектам ВСУ

Ракеты России во время удара попали точно по объектам ВСУ - РИА Новости, 18.11.2022

Ракеты России во время удара попали точно по объектам ВСУ

Все ракеты РФ в четверг во время удара по объектам военного управления и ОПК Украины попали точно в назначенные объекты, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:28

2022-11-18T13:28

2022-11-18T16:41

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Все ракеты РФ в четверг во время удара по объектам военного управления и ОПК Украины попали точно в назначенные объекты, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.В Минобороны подчеркнули, что "все ракеты попали точно в назначенные объекты"."В результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий", - сказали в ведомстве.

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Сосредоточенный удар по объектам на Украине. Кадры Минобороны Сосредоточенный удар по объектам на Украине. Кадры Минобороны 2022-11-18T13:28 true PT0M14S

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