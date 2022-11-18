СМИ: Франция впустила более половины мигрантов с Ocean Viking
BFMTV: Франция впустила более половины мигрантов с корабля Ocean Viking, не легализовав их
Вид на Париж. Архивное фото
ПАРИЖ, 18 ноя – РИА Новости. Власти Франции не успели в срок изучить документы более половины из 234 мигрантов с корабля Ocean Viking, чтобы установить, имеют ли они право на убежище, и отпустили их из центра временного содержания в Тулоне, сообщил телеканал BFMTV.
"По причине слишком большого объема документов власти не смогли изучить досье 123 мигрантов, содержащихся в Тулоне после высадки с корабля Ocean Viking. Таким образом, прокуратура приняла решение отпустить этих мигрантов в связи с несоблюдением срока рассмотрения документов", - информирует телеканал со ссылкой на миграционные службы.
В ожидании решения по предоставлению убежища мигранты находились в охраняемом центре временного содержания в Тулоне. Согласно французскому законодательству, у миграционных служб было четыре дня на то, чтобы рассмотреть досье 190 мигрантов, 44 несовершеннолетних беженца были приняты страной ранее. Однако из-за нехватки сотрудников миграционной службы и переводчиков власти не справились с этой задачей, и прокуратура постановила отпустить оставшихся мигрантов, не легализовав их пребывание на территории Франции.
Накануне СМИ сообщали, что 26 из 44 несовершеннолетних мигрантов, принятых страной ранее, сбежали из центра временного содержания.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что власти страны в порядке исключения разрешают этому судну, принять которое отказались итальянские власти, зайти в порт Тулона. При этом он подчеркнул, что Франция отказывается принимать 3,5 тысячи мигрантов, которые должны были быть перенаправлены из Италии во Францию будущим летом, и призвал другие страны последовать примеру Парижа. Франция также усилила контроль на границе с Италией.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в свою очередь заявила, что в европейском механизме приема и размещения мигрантов "что-то не работает", и назвала несправедливым подход, при котором мигранты прибывают по Средиземному морю преимущественно в итальянские порты. По ее словам, она была "поражена агрессивной, неоправданной и непонятной" реакцией Франции на проблему с судном Ocean Viking. Мелони напомнила, что Италия за год приняла почти 90 тысяч мигрантов, из которых в другие страны ЕС были перераспределены только 117 человек.
10 ноября, 21:54В МВД Италии прокомментировали вопрос о принятии 234 мигрантов