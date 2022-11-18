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СМИ: Франция впустила более половины мигрантов с Ocean Viking - РИА Новости, 18.11.2022
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СМИ: Франция впустила более половины мигрантов с Ocean Viking
СМИ: Франция впустила более половины мигрантов с Ocean Viking - РИА Новости, 18.11.2022
СМИ: Франция впустила более половины мигрантов с Ocean Viking
Власти Франции не успели в срок изучить документы более половины из 234 мигрантов с корабля Ocean Viking, чтобы установить, имеют ли они право на убежище, и... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T19:01
2022-11-18T19:01
в мире
джорджа мелони
жеральд дарманен
франция
тулон
министерство внутренних дел франции
италия
евросоюз
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ПАРИЖ, 18 ноя – РИА Новости. Власти Франции не успели в срок изучить документы более половины из 234 мигрантов с корабля Ocean Viking, чтобы установить, имеют ли они право на убежище, и отпустили их из центра временного содержания в Тулоне, сообщил телеканал BFMTV."По причине слишком большого объема документов власти не смогли изучить досье 123 мигрантов, содержащихся в Тулоне после высадки с корабля Ocean Viking. Таким образом, прокуратура приняла решение отпустить этих мигрантов в связи с несоблюдением срока рассмотрения документов", - информирует телеканал со ссылкой на миграционные службы.В ожидании решения по предоставлению убежища мигранты находились в охраняемом центре временного содержания в Тулоне. Согласно французскому законодательству, у миграционных служб было четыре дня на то, чтобы рассмотреть досье 190 мигрантов, 44 несовершеннолетних беженца были приняты страной ранее. Однако из-за нехватки сотрудников миграционной службы и переводчиков власти не справились с этой задачей, и прокуратура постановила отпустить оставшихся мигрантов, не легализовав их пребывание на территории Франции.Накануне СМИ сообщали, что 26 из 44 несовершеннолетних мигрантов, принятых страной ранее, сбежали из центра временного содержания.Ранее между Италией и Францией разразился серьезный дипломатический кризис, связанный с судном Ocean Viking, которое принадлежит международной гуманитарной организации SOS Mediterranee. У берегов Африки судно приняло на борт более 230 мигрантов.Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что власти страны в порядке исключения разрешают этому судну, принять которое отказались итальянские власти, зайти в порт Тулона. При этом он подчеркнул, что Франция отказывается принимать 3,5 тысячи мигрантов, которые должны были быть перенаправлены из Италии во Францию будущим летом, и призвал другие страны последовать примеру Парижа. Франция также усилила контроль на границе с Италией.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в свою очередь заявила, что в европейском механизме приема и размещения мигрантов "что-то не работает", и назвала несправедливым подход, при котором мигранты прибывают по Средиземному морю преимущественно в итальянские порты. По ее словам, она была "поражена агрессивной, неоправданной и непонятной" реакцией Франции на проблему с судном Ocean Viking. Мелони напомнила, что Италия за год приняла почти 90 тысяч мигрантов, из которых в другие страны ЕС были перераспределены только 117 человек.
https://ria.ru/20221112/migranty-1831107839.html
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в мире, джорджа мелони, жеральд дарманен, франция, тулон, министерство внутренних дел франции, италия, евросоюз
В мире, Джорджа Мелони, Жеральд Дарманен, Франция, Тулон, Министерство внутренних дел Франции, Италия, Евросоюз
19:01 18.11.2022
 
СМИ: Франция впустила более половины мигрантов с Ocean Viking

BFMTV: Франция впустила более половины мигрантов с корабля Ocean Viking, не легализовав их

© Pixabay / PexelsВид на Париж
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Pixabay / Pexels
Вид на Париж. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 ноя – РИА Новости. Власти Франции не успели в срок изучить документы более половины из 234 мигрантов с корабля Ocean Viking, чтобы установить, имеют ли они право на убежище, и отпустили их из центра временного содержания в Тулоне, сообщил телеканал BFMTV.
"По причине слишком большого объема документов власти не смогли изучить досье 123 мигрантов, содержащихся в Тулоне после высадки с корабля Ocean Viking. Таким образом, прокуратура приняла решение отпустить этих мигрантов в связи с несоблюдением срока рассмотрения документов", - информирует телеканал со ссылкой на миграционные службы.
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 23:07
МИД Франции на фоне кризиса с мигрантами пригрозил Италии последствиями
В ожидании решения по предоставлению убежища мигранты находились в охраняемом центре временного содержания в Тулоне. Согласно французскому законодательству, у миграционных служб было четыре дня на то, чтобы рассмотреть досье 190 мигрантов, 44 несовершеннолетних беженца были приняты страной ранее. Однако из-за нехватки сотрудников миграционной службы и переводчиков власти не справились с этой задачей, и прокуратура постановила отпустить оставшихся мигрантов, не легализовав их пребывание на территории Франции.
Накануне СМИ сообщали, что 26 из 44 несовершеннолетних мигрантов, принятых страной ранее, сбежали из центра временного содержания.
Ранее между Италией и Францией разразился серьезный дипломатический кризис, связанный с судном Ocean Viking, которое принадлежит международной гуманитарной организации SOS Mediterranee. У берегов Африки судно приняло на борт более 230 мигрантов.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что власти страны в порядке исключения разрешают этому судну, принять которое отказались итальянские власти, зайти в порт Тулона. При этом он подчеркнул, что Франция отказывается принимать 3,5 тысячи мигрантов, которые должны были быть перенаправлены из Италии во Францию будущим летом, и призвал другие страны последовать примеру Парижа. Франция также усилила контроль на границе с Италией.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в свою очередь заявила, что в европейском механизме приема и размещения мигрантов "что-то не работает", и назвала несправедливым подход, при котором мигранты прибывают по Средиземному морю преимущественно в итальянские порты. По ее словам, она была "поражена агрессивной, неоправданной и непонятной" реакцией Франции на проблему с судном Ocean Viking. Мелони напомнила, что Италия за год приняла почти 90 тысяч мигрантов, из которых в другие страны ЕС были перераспределены только 117 человек.
Вид на Турин со смотровой площадки Monte Dei Cappuccini - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 21:54
В МВД Италии прокомментировали вопрос о принятии 234 мигрантов
 
В миреДжорджа МелониЖеральд ДарманенФранцияТулонМинистерство внутренних дел ФранцииИталияЕвросоюз
 
 
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