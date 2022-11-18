https://ria.ru/20221118/migranty-1832612953.html

СМИ: Франция впустила более половины мигрантов с Ocean Viking

СМИ: Франция впустила более половины мигрантов с Ocean Viking - РИА Новости, 18.11.2022

СМИ: Франция впустила более половины мигрантов с Ocean Viking

Власти Франции не успели в срок изучить документы более половины из 234 мигрантов с корабля Ocean Viking, чтобы установить, имеют ли они право на убежище, и... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T19:01

2022-11-18T19:01

2022-11-18T19:01

в мире

джорджа мелони

жеральд дарманен

франция

тулон

министерство внутренних дел франции

италия

евросоюз

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ПАРИЖ, 18 ноя – РИА Новости. Власти Франции не успели в срок изучить документы более половины из 234 мигрантов с корабля Ocean Viking, чтобы установить, имеют ли они право на убежище, и отпустили их из центра временного содержания в Тулоне, сообщил телеканал BFMTV."По причине слишком большого объема документов власти не смогли изучить досье 123 мигрантов, содержащихся в Тулоне после высадки с корабля Ocean Viking. Таким образом, прокуратура приняла решение отпустить этих мигрантов в связи с несоблюдением срока рассмотрения документов", - информирует телеканал со ссылкой на миграционные службы.В ожидании решения по предоставлению убежища мигранты находились в охраняемом центре временного содержания в Тулоне. Согласно французскому законодательству, у миграционных служб было четыре дня на то, чтобы рассмотреть досье 190 мигрантов, 44 несовершеннолетних беженца были приняты страной ранее. Однако из-за нехватки сотрудников миграционной службы и переводчиков власти не справились с этой задачей, и прокуратура постановила отпустить оставшихся мигрантов, не легализовав их пребывание на территории Франции.Накануне СМИ сообщали, что 26 из 44 несовершеннолетних мигрантов, принятых страной ранее, сбежали из центра временного содержания.Ранее между Италией и Францией разразился серьезный дипломатический кризис, связанный с судном Ocean Viking, которое принадлежит международной гуманитарной организации SOS Mediterranee. У берегов Африки судно приняло на борт более 230 мигрантов.Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что власти страны в порядке исключения разрешают этому судну, принять которое отказались итальянские власти, зайти в порт Тулона. При этом он подчеркнул, что Франция отказывается принимать 3,5 тысячи мигрантов, которые должны были быть перенаправлены из Италии во Францию будущим летом, и призвал другие страны последовать примеру Парижа. Франция также усилила контроль на границе с Италией.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в свою очередь заявила, что в европейском механизме приема и размещения мигрантов "что-то не работает", и назвала несправедливым подход, при котором мигранты прибывают по Средиземному морю преимущественно в итальянские порты. По ее словам, она была "поражена агрессивной, неоправданной и непонятной" реакцией Франции на проблему с судном Ocean Viking. Мелони напомнила, что Италия за год приняла почти 90 тысяч мигрантов, из которых в другие страны ЕС были перераспределены только 117 человек.

https://ria.ru/20221112/migranty-1831107839.html

https://ria.ru/20221110/migranty-1830629436.html

франция

тулон

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джорджа мелони, жеральд дарманен, франция, тулон, министерство внутренних дел франции, италия, евросоюз