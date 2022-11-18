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Эксперт прокомментировала решение суда по делу MH17 - РИА Новости, 18.11.2022
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Эксперт прокомментировала решение суда по делу MH17
Эксперт прокомментировала решение суда по делу MH17 - РИА Новости, 18.11.2022
Эксперт прокомментировала решение суда по делу MH17
Россия не будет выполнять просьбу Австралии о выдаче россиян, признанных судом Нидерландов причастными к крушению рейса MH17, но могла бы начать собственное... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:53
2022-11-18T15:54
mh17. расследование
россия
крушение малайзийского boeing под донецком
австралия
украина
нидерланды
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия не будет выполнять просьбу Австралии о выдаче россиян, признанных судом Нидерландов причастными к крушению рейса MH17, но могла бы начать собственное расследование; впрочем, это очень маловероятно,&nbsp; заявила РИА Новости адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш.В четверг Окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. В пятницу глава австралийского МИД Пенни Вонг заявила, что Австралия просит РФ обеспечить, чтобы осуждённые по делу о крушении рейса MH17 россияне предстали перед правосудием."Со стороны Австралии ее просьба правомерна, потому что австралийские власти считают, что расследование проведено должным образом, суд вчера признал нескольких россиян причастными к крушению рейса MH17 на востоке Украины. Но их просьбу выполнить невозможно, потому что Конституция РФ напрямую запрещает выдачу российских граждан по запросам иностранных государств", - сказала Ярмуш.Она отметила, что теоретически Гиркин и Дубинский могут понести ответственность в России. "Иностранные правоохранительные органы и суды должны предоставить компетентным органам в РФ всю информацию о преступлении, и если наши правоохранительные органы сочтут эту информацию заслуживающей внимания, то они сами будут проводить свое расследование. В дальнейшем преступник будет отбывать то наказание, которое ему назначит российский суд", - пояснила адвокат.Однако эксперт усомнилась, что в данном случае Россия начнет расследование. "В российские правоохранительные органы никто не предоставлял никаких доказательств относительно причастности указанных граждан к крушению рейса MH17, поэтому я уверена, что даже на этом основании российские правоохранители не будут начинать какое-то расследование", - сказала Ярмуш.В свою очередь заслуженный адвокат России, доцент РАНХиГС при президенте РФ Дмитрий Краснов в беседе с РИА Новости выразил мнение, что после осуждения российских граждан Запад возложит ответственность за крушение MH17 на всю страну."После вынесения приговора гражданам России, которые являются военнослужащими, и техника военная принадлежит Вооруженным силам, то, соответственно, в последующем будет вынесен акт о том, что действовали граждане РФ якобы под руководством ВС РФ. Поэтому Австралия сейчас выстраивает юридическую конструкцию с дальним прицелом, чтобы в будущем нанести удар по Вооруженным силам и руководству РФ", - считает Краснов.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли все находившиеся на борту люди, 298 человек. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина впоследствии отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, Россия передала Нидерландам не только данные со своих радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
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mh17. расследование, россия, крушение малайзийского boeing под донецком, австралия, украина, нидерланды
MH17. Расследование, Россия, Крушение малайзийского Boeing под Донецком, Австралия, Украина, Нидерланды
15:53 18.11.2022 (обновлено: 15:54 18.11.2022)
 
Эксперт прокомментировала решение суда по делу MH17

Адвокат Ярмуш: Россия не выдаст никого по делу MH17 и вряд ли сама начнет расследование

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМесто крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия не будет выполнять просьбу Австралии о выдаче россиян, признанных судом Нидерландов причастными к крушению рейса MH17, но могла бы начать собственное расследование; впрочем, это очень маловероятно,  заявила РИА Новости адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш.
В четверг Окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. В пятницу глава австралийского МИД Пенни Вонг заявила, что Австралия просит РФ обеспечить, чтобы осуждённые по делу о крушении рейса MH17 россияне предстали перед правосудием.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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"Со стороны Австралии ее просьба правомерна, потому что австралийские власти считают, что расследование проведено должным образом, суд вчера признал нескольких россиян причастными к крушению рейса MH17 на востоке Украины. Но их просьбу выполнить невозможно, потому что Конституция РФ напрямую запрещает выдачу российских граждан по запросам иностранных государств", - сказала Ярмуш.
Она отметила, что теоретически Гиркин и Дубинский могут понести ответственность в России. "Иностранные правоохранительные органы и суды должны предоставить компетентным органам в РФ всю информацию о преступлении, и если наши правоохранительные органы сочтут эту информацию заслуживающей внимания, то они сами будут проводить свое расследование. В дальнейшем преступник будет отбывать то наказание, которое ему назначит российский суд", - пояснила адвокат.
Однако эксперт усомнилась, что в данном случае Россия начнет расследование. "В российские правоохранительные органы никто не предоставлял никаких доказательств относительно причастности указанных граждан к крушению рейса MH17, поэтому я уверена, что даже на этом основании российские правоохранители не будут начинать какое-то расследование", - сказала Ярмуш.
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В свою очередь заслуженный адвокат России, доцент РАНХиГС при президенте РФ Дмитрий Краснов в беседе с РИА Новости выразил мнение, что после осуждения российских граждан Запад возложит ответственность за крушение MH17 на всю страну.
"После вынесения приговора гражданам России, которые являются военнослужащими, и техника военная принадлежит Вооруженным силам, то, соответственно, в последующем будет вынесен акт о том, что действовали граждане РФ якобы под руководством ВС РФ. Поэтому Австралия сейчас выстраивает юридическую конструкцию с дальним прицелом, чтобы в будущем нанести удар по Вооруженным силам и руководству РФ", - считает Краснов.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли все находившиеся на борту люди, 298 человек. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина впоследствии отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
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Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, Россия передала Нидерландам не только данные со своих радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
Крушение малайзийского Boeing на Украине: официальная позиция России
17 ноября, 14:13Инфографика
Крушение малайзийского Boeing на Украине: откуда запущена ракета
Инфографика
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MH17. РасследованиеРоссияКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомАвстралияУкраинаНидерланды
 
 
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