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В Кремле прокомментировали вердикт суда по MH17 - РИА Новости, 18.11.2022
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В Кремле прокомментировали вердикт суда по MH17
В Кремле прокомментировали вердикт суда по MH17 - РИА Новости, 18.11.2022
В Кремле прокомментировали вердикт суда по MH17
В Кремле по-прежнему сожалеют, что Россию не допустили к расследованию инцидента с самолетом рейса MH17, а также убеждены, что это не способствовало... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:50
2022-11-18T13:12
mh17. расследование
в мире
россия
дмитрий песков
крушение малайзийского boeing под донецком
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Кремле по-прежнему сожалеют, что Россию не допустили к расследованию инцидента с самолетом рейса MH17, а также убеждены, что это не способствовало объективности расследования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Что касается оценки самого судебного решения, то сначала необходим глубокий анализ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают итоги заседания.В четверг суд признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом Окружной суд Гааги признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время.
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mh17. расследование, в мире, россия, дмитрий песков, крушение малайзийского boeing под донецком
MH17. Расследование, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Крушение малайзийского Boeing под Донецком
12:50 18.11.2022 (обновлено: 13:12 18.11.2022)
 
В Кремле прокомментировали вердикт суда по MH17

Песков: в Кремле сожалеют, что Россию не допустили к расследованию катастрофы с MH17

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийНа месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Кремле по-прежнему сожалеют, что Россию не допустили к расследованию инцидента с самолетом рейса MH17, а также убеждены, что это не способствовало объективности расследования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Здесь очень важный, очень важный, наверное, посыл основной, то что мы по-прежнему сожалеем, что Россия не смогла стать частью, и не была допущена к тому следствию, к тому расследованию, которое проводилось. И мы убеждены, что отстранение от этого процесса российской стороны по меньшей мере не способствовало объективности этого расследования", - сказал Песков.
"Что касается оценки самого судебного решения, то сначала необходим глубокий анализ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают итоги заседания.
В четверг суд признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом Окружной суд Гааги признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время.
Крушение малайзийского Boeing на Украине: официальная позиция России
17 ноября, 14:13Инфографика
Крушение малайзийского Boeing на Украине: откуда запущена ракета
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MH17. РасследованиеВ миреРоссияДмитрий ПесковКрушение малайзийского Boeing под Донецком
 
 
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