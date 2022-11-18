https://ria.ru/20221118/mh17-1832444297.html

В Кремле прокомментировали вердикт суда по MH17

В Кремле прокомментировали вердикт суда по MH17 - РИА Новости, 18.11.2022

В Кремле прокомментировали вердикт суда по MH17

В Кремле по-прежнему сожалеют, что Россию не допустили к расследованию инцидента с самолетом рейса MH17, а также убеждены, что это не способствовало... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:50

2022-11-18T12:50

2022-11-18T13:12

mh17. расследование

в мире

россия

дмитрий песков

крушение малайзийского boeing под донецком

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Кремле по-прежнему сожалеют, что Россию не допустили к расследованию инцидента с самолетом рейса MH17, а также убеждены, что это не способствовало объективности расследования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Что касается оценки самого судебного решения, то сначала необходим глубокий анализ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают итоги заседания.В четверг суд признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом Окружной суд Гааги признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

mh17. расследование, в мире, россия, дмитрий песков, крушение малайзийского boeing под донецком