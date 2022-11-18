17:36 18.11.2022 (обновлено: 17:37 18.11.2022)
Президент Черногории выразил опасение, что Россия займет место СССР
Президент Черногории Джуканович: Россия стремится занять место СССР на мировой арене
Президент Черногории Мило Джуканович. Архивное фото
БЕЛГРАД, 18 ноя – РИА Новости. Президент Черногории Мило Джуканович высказал мнение, что Россия проводит политику ревизионизма и пытается создать "русский и сербский мир", чтобы занять место СССР на международной арене.
Предположения о якобы намерении российского руководства восстановить Советский Союз высказываются не впервые, в частности, ранее они звучали из США. Так, в декабре 2021 года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что российский лидер Владимир Путин "в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз", а госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявлял, что целью России является восстановление порядка вещей, который существовал при Советском Союзе, что для Вашингтона является неприемлемым.
В МИД РФ отмечали, что вряд ли можно серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР. Как говорил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова Нуланд, подобное невозможно, и Нуланд сама это понимает. При этом сам Путин ранее подчеркивал, что восстанавливать СССР бессмысленно и нецелесообразно по ряду причин. Президент России также говорил, что распад СССР для него стал трагедией, как и для большинства граждан страны, а в интервью германским телеканалам отмечал: "у нас говорят: те, кто не жалеют о крушении Советского Союза, у того нет сердца, а кто жалеют - у того нет головы". По словам Путина, "мы не позволим прошлому хватать нас за рукава и не дать нам возможности идти вперед".
Джуканович в пятницу выступил на Балканском интеграционном форуме, который организует "Европейское движение" в Черногории.
"Россия годами интенсивно работала над идеей исторического ревизионизма, чтобы сегодняшняя Россия стала значимой, как СССР. Поэтому продвигается идея "русского мира", которая на Балканах получила свою реплику – "сербский мир"… Развиваются две гибридные базы, одна – Сербия, а другая – Республика Сербская в Боснии и Герцеговине. Есть сильное присутствие российских СМИ, их спецслужб, экономики, злоупотребление Сербской православной церковью", - цитирует издание Vijesti выступление президента Черногории.
Он в очередной раз обвинил Россию в подготовке путча на выборах в черногорский парламент осенью 2016 года, по его словам, "у них был плохой опыт в Черногории, поэтому решили напасть на Украину с грубой агрессией".
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Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве во внутренние дела других стран. В Кремле их называли абсолютно голословными, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Черногорский президент также отметил, что "в Черногории нет русофобии", но "одиннадцать лет назад мы отметили три века межгосударственных отношений, а сейчас мы в списке недружественных стран".
В марте правительство России утвердило список иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли 48 государств и территорий, в том числе Черногория.