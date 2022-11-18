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Президент Черногории выразил опасение, что Россия займет место СССР

Президент Черногории выразил опасение, что Россия займет место СССР - РИА Новости, 18.11.2022

Президент Черногории выразил опасение, что Россия займет место СССР

Президент Черногории Мило Джуканович высказал мнение, что Россия проводит политику ревизионизма и пытается создать "русский и сербский мир", чтобы занять место... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:36

2022-11-18T17:36

2022-11-18T17:37

в мире

виктория нуланд

владимир путин

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россия

черногория

ссср

сербская православная церковь

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БЕЛГРАД, 18 ноя – РИА Новости. Президент Черногории Мило Джуканович высказал мнение, что Россия проводит политику ревизионизма и пытается создать "русский и сербский мир", чтобы занять место СССР на международной арене.Предположения о якобы намерении российского руководства восстановить Советский Союз высказываются не впервые, в частности, ранее они звучали из США. Так, в декабре 2021 года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что российский лидер Владимир Путин "в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз", а госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявлял, что целью России является восстановление порядка вещей, который существовал при Советском Союзе, что для Вашингтона является неприемлемым.В МИД РФ отмечали, что вряд ли можно серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР. Как говорил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова Нуланд, подобное невозможно, и Нуланд сама это понимает. При этом сам Путин ранее подчеркивал, что восстанавливать СССР бессмысленно и нецелесообразно по ряду причин. Президент России также говорил, что распад СССР для него стал трагедией, как и для большинства граждан страны, а в интервью германским телеканалам отмечал: "у нас говорят: те, кто не жалеют о крушении Советского Союза, у того нет сердца, а кто жалеют - у того нет головы". По словам Путина, "мы не позволим прошлому хватать нас за рукава и не дать нам возможности идти вперед".Джуканович в пятницу выступил на Балканском интеграционном форуме, который организует "Европейское движение" в Черногории."Россия годами интенсивно работала над идеей исторического ревизионизма, чтобы сегодняшняя Россия стала значимой, как СССР. Поэтому продвигается идея "русского мира", которая на Балканах получила свою реплику – "сербский мир"… Развиваются две гибридные базы, одна – Сербия, а другая – Республика Сербская в Боснии и Герцеговине. Есть сильное присутствие российских СМИ, их спецслужб, экономики, злоупотребление Сербской православной церковью", - цитирует издание Vijesti выступление президента Черногории.Он в очередной раз обвинил Россию в подготовке путча на выборах в черногорский парламент осенью 2016 года, по его словам, "у них был плохой опыт в Черногории, поэтому решили напасть на Украину с грубой агрессией".Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве во внутренние дела других стран. В Кремле их называли абсолютно голословными, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.Черногорский президент также отметил, что "в Черногории нет русофобии", но "одиннадцать лет назад мы отметили три века межгосударственных отношений, а сейчас мы в списке недружественных стран".В марте правительство России утвердило список иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли 48 государств и территорий, в том числе Черногория.

https://ria.ru/20221116/nato-1832030897.html

https://ria.ru/20221014/zapret-1824175608.html

https://ria.ru/20221103/balkany-1829128814.html

россия

черногория

ссср

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в мире, виктория нуланд, владимир путин, мило джуканович, россия, черногория, ссср, сербская православная церковь