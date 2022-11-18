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Тема денег для Украины становится токсичной в США, заявил Медведев - РИА Новости, 18.11.2022
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Тема денег для Украины становится токсичной в США, заявил Медведев
Тема денег для Украины становится токсичной в США, заявил Медведев - РИА Новости, 18.11.2022
Тема денег для Украины становится токсичной в США, заявил Медведев
Тема поддержки украинских властей становится токсичной в США, написал в Telegram-канале зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:14
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дмитрий медведев
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конгресс сша
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Тема поддержки украинских властей становится токсичной в США, написал в Telegram-канале зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.Ранее представители республиканской партии внесли в конгресс США проект об аудите выделяемых на помощь Украине средств — они требуют, чтобы все документы и обсуждения по этой теме согласовывались заранее."Конгрессмены требуют тотальных проверок того, куда ушли гигантские бабки. И куда пойдут новые десятки миллиардов, запрошенные странным стариком Байденом, которого на Капитолийском холме метко обозвали вице-президентом Украины", — отметил МедведевПо его словам, это было неизбежно, поскольку республиканцы, заручились поддержкой населения после выборов и теперь пытаются потеснить своих оппонентов.Однако, как считает зампредседателя Совбеза, Белый дом продолжит выделять большие суммы на милитаризацию украинского режима."Это составная часть русофобского консенсуса в американских политэлитах. Важно другое. Делать это станет все сложнее и сложнее. А настроение у обычных американцев начнет постепенно разворачиваться в сторону реальности. Их снова надули: из бюджета США в период экономического спада и роста цен на все вокруг перекачали в неведомом направлении гигантские средства", — подчеркнул Медведев.На фоне спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт становится законной целью для российской армии.Западные страны, в том числе США, столкнулись с рекордной инфляцией и ростом цен на топливо из-за санкций, введенных против России на фоне спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20221118/ukraina-1832391940.html
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дмитрий медведев, украина, сша, россия, конгресс сша, в мире
Дмитрий Медведев, Украина, США, Россия, Конгресс США, В мире
10:14 18.11.2022 (обновлено: 12:19 18.11.2022)
 
Тема денег для Украины становится токсичной в США, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Тема поддержки украинских властей становится токсичной в США, написал в Telegram-канале зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Ранее представители республиканской партии внесли в конгресс США проект об аудите выделяемых на помощь Украине средств — они требуют, чтобы все документы и обсуждения по этой теме согласовывались заранее.
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"Конгрессмены требуют тотальных проверок того, куда ушли гигантские бабки. И куда пойдут новые десятки миллиардов, запрошенные странным стариком Байденом, которого на Капитолийском холме метко обозвали вице-президентом Украины", — отметил Медведев
По его словам, это было неизбежно, поскольку республиканцы, заручились поддержкой населения после выборов и теперь пытаются потеснить своих оппонентов.
Однако, как считает зампредседателя Совбеза, Белый дом продолжит выделять большие суммы на милитаризацию украинского режима.
"Это составная часть русофобского консенсуса в американских политэлитах. Важно другое. Делать это станет все сложнее и сложнее. А настроение у обычных американцев начнет постепенно разворачиваться в сторону реальности. Их снова надули: из бюджета США в период экономического спада и роста цен на все вокруг перекачали в неведомом направлении гигантские средства", — подчеркнул Медведев.
На фоне спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт становится законной целью для российской армии.
Западные страны, в том числе США, столкнулись с рекордной инфляцией и ростом цен на топливо из-за санкций, введенных против России на фоне спецоперации на Украине.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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