https://ria.ru/20221118/mcdonalds-1832475097.html
Лукашенко считает, что место McDonald's должен занять белорусский бизнес
Лукашенко считает, что место McDonald's должен занять белорусский бизнес - РИА Новости, 18.11.2022
Лукашенко считает, что место McDonald's должен занять белорусский бизнес
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне ухода McDonald's из республики призвал население не "бросаться на заморское" и заявил, что место этого бренда... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:49
2022-11-18T13:49
2022-11-18T14:06
mcdonald's corporation
экономика
белоруссия
александр лукашенко
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818091216_0:93:3309:1954_1920x0_80_0_0_19d8c2096aa6c5c11c31aaa5351256c7.jpg
МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне ухода McDonald's из республики призвал население не "бросаться на заморское" и заявил, что место этого бренда на рынке должен занять белорусский бизнес.Рестораны, работавшие под брендом McDonald's, с 22 ноября начнут работу в Белоруссии под российским брендом "Вкусно – и точка", сообщило в четверг предприятие "КСБ Виктори Рестораны", управляющее сетью в республике."Я всегда вас призываю: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи, да и, наверное, среднего возраста, а может, и старшего, стали ахать и охать: "Ах, McDonald's уходит". Я думаю: слава тебе господи, что хоть уходит! Но только место McDonald's, где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы", - приводит слова Лукашенко в пятницу пресс-служба. Данное заявление он сделал на торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса."Роман Александрович (Головченко, премьер Белоруссии – ред.), белорусы! Запомните, никто иной - мы сами должны делать то, что когда-то делал этот McDonald's, если кому-то это надо, и даже лучше", - заявил президент. Он высказал мнение в отсутствии уникальности у продукта, который предлагала сеть McDonald's в стране. "У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю", - подчеркнул Лукашенко."Вкусно – и точка" 11 ноября сообщила, что выходит на рынок Белоруссии и подписывает договор франчайзи c "КСБ Виктори Рестораны", управляющей 25 ресторанами McDonald's в стране. До перехода рестораны будут работать под прежним названием. В компании "КСБ Виктори Рестораны" РИА Новости сообщали, что компания планирует единовременный переход ресторанов на работу под брендом "Вкусно – и точка" без приостановки их деятельности. Рестораны McDonald's закроются в Белоруссии 21 ноября в 18.00 (совпадает с мск).
https://ria.ru/20221116/mak-1831852139.html
https://ria.ru/20220923/gamburger-1818926196.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818091216_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_bed21e742387ce8edebfc48b1e801b38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
mcdonald's corporation, экономика, белоруссия, александр лукашенко, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
McDonald's Corporation, Экономика, Белоруссия, Александр Лукашенко, "Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
13:49 18.11.2022 (обновлено: 14:06 18.11.2022)
Лукашенко считает, что место McDonald's должен занять белорусский бизнес
Лукашенко считает, что место McDonald's в Белоруссии должен занять местный бизнес
МИНСК, 18 ноя – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
на фоне ухода McDonald's из республики призвал население не "бросаться на заморское" и заявил, что место этого бренда на рынке должен занять белорусский бизнес.
Рестораны, работавшие под брендом McDonald's, с 22 ноября начнут работу в Белоруссии под российским брендом "Вкусно – и точка", сообщило в четверг предприятие "КСБ Виктори Рестораны", управляющее сетью в республике.
"Я всегда вас призываю: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи, да и, наверное, среднего возраста, а может, и старшего, стали ахать и охать: "Ах, McDonald's уходит". Я думаю: слава тебе господи, что хоть уходит! Но только место McDonald's, где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы", - приводит слова Лукашенко в пятницу пресс-служба. Данное заявление он сделал на торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса.
"Роман Александрович (Головченко, премьер Белоруссии – ред.), белорусы! Запомните, никто иной - мы сами должны делать то, что когда-то делал этот McDonald's, если кому-то это надо, и даже лучше", - заявил президент. Он высказал мнение в отсутствии уникальности у продукта, который предлагала сеть McDonald's в стране. "У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю", - подчеркнул Лукашенко.
"Вкусно – и точка" 11 ноября сообщила, что выходит на рынок Белоруссии и подписывает договор франчайзи c "КСБ Виктори Рестораны", управляющей 25 ресторанами McDonald's в стране. До перехода рестораны будут работать под прежним названием. В компании "КСБ Виктори Рестораны" РИА Новости сообщали, что компания планирует единовременный переход ресторанов на работу под брендом "Вкусно – и точка" без приостановки их деятельности. Рестораны McDonald's закроются в Белоруссии 21 ноября в 18.00 (совпадает с мск).