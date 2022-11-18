https://ria.ru/20221118/mcdonalds-1832475097.html

Лукашенко считает, что место McDonald's должен занять белорусский бизнес

Лукашенко считает, что место McDonald's должен занять белорусский бизнес - РИА Новости, 18.11.2022

Лукашенко считает, что место McDonald's должен занять белорусский бизнес

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне ухода McDonald's из республики призвал население не "бросаться на заморское" и заявил, что место этого бренда... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:49

2022-11-18T13:49

2022-11-18T14:06

mcdonald's corporation

экономика

белоруссия

александр лукашенко

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне ухода McDonald's из республики призвал население не "бросаться на заморское" и заявил, что место этого бренда на рынке должен занять белорусский бизнес.Рестораны, работавшие под брендом McDonald's, с 22 ноября начнут работу в Белоруссии под российским брендом "Вкусно – и точка", сообщило в четверг предприятие "КСБ Виктори Рестораны", управляющее сетью в республике."Я всегда вас призываю: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи, да и, наверное, среднего возраста, а может, и старшего, стали ахать и охать: "Ах, McDonald's уходит". Я думаю: слава тебе господи, что хоть уходит! Но только место McDonald's, где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы", - приводит слова Лукашенко в пятницу пресс-служба. Данное заявление он сделал на торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса."Роман Александрович (Головченко, премьер Белоруссии – ред.), белорусы! Запомните, никто иной - мы сами должны делать то, что когда-то делал этот McDonald's, если кому-то это надо, и даже лучше", - заявил президент. Он высказал мнение в отсутствии уникальности у продукта, который предлагала сеть McDonald's в стране. "У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю", - подчеркнул Лукашенко."Вкусно – и точка" 11 ноября сообщила, что выходит на рынок Белоруссии и подписывает договор франчайзи c "КСБ Виктори Рестораны", управляющей 25 ресторанами McDonald's в стране. До перехода рестораны будут работать под прежним названием. В компании "КСБ Виктори Рестораны" РИА Новости сообщали, что компания планирует единовременный переход ресторанов на работу под брендом "Вкусно – и точка" без приостановки их деятельности. Рестораны McDonald's закроются в Белоруссии 21 ноября в 18.00 (совпадает с мск).

https://ria.ru/20221116/mak-1831852139.html

https://ria.ru/20220923/gamburger-1818926196.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

mcdonald's corporation, экономика, белоруссия, александр лукашенко, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)