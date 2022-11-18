https://ria.ru/20221118/mask-1832358564.html

Маск обвинил юридические фирмы США в манипулировании клиентами

Маск обвинил юридические фирмы США в манипулировании клиентами - РИА Новости, 18.11.2022

Маск обвинил юридические фирмы США в манипулировании клиентами

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил юридические фирмы в манипулировании клиентами при коллективных исках в США. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T00:11

2022-11-18T00:11

2022-11-18T00:11

в мире

технологии

илон маск

сша

делавэр

tesla motors

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823118684_0:8:3074:1737_1920x0_80_0_0_58d12b24c9c00ea068109866bf2b45ab.jpg

ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил юридические фирмы в манипулировании клиентами при коллективных исках в США.Предприниматель добавил, что действующее законодательство о коллективных исках является "массивным бременем" для американского населения и нуждается в реформе. Маск считает, что это также является причиной высокой стоимости медицины в США.В среду Маск предстал перед судом штата Делавэр по делу о его компенсационных выплатах в Tesla. Процесс, инициированный держателями акций компании, касается выплаты, полученной бизнесменом от собственного предприятия в 2018 году. Тогда совет директоров одобрил выплату Маску компенсации в размере более 50 миллиардов долларов.Перед началом заседания суда миллиардер появился в здании в окружении плотного кольца охраны и общаться с журналистами отказался.

https://ria.ru/20221117/tesla-1832094336.html

сша

делавэр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, илон маск, сша, делавэр, tesla motors