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Маск обвинил юридические фирмы США в манипулировании клиентами - РИА Новости, 18.11.2022
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Маск обвинил юридические фирмы США в манипулировании клиентами
Маск обвинил юридические фирмы США в манипулировании клиентами - РИА Новости, 18.11.2022
Маск обвинил юридические фирмы США в манипулировании клиентами
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил юридические фирмы в манипулировании клиентами при коллективных исках в США. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T00:11
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в мире
технологии
илон маск
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делавэр
tesla motors
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил юридические фирмы в манипулировании клиентами при коллективных исках в США.Предприниматель добавил, что действующее законодательство о коллективных исках является "массивным бременем" для американского населения и нуждается в реформе. Маск считает, что это также является причиной высокой стоимости медицины в США.В среду Маск предстал перед судом штата Делавэр по делу о его компенсационных выплатах в Tesla. Процесс, инициированный держателями акций компании, касается выплаты, полученной бизнесменом от собственного предприятия в 2018 году. Тогда совет директоров одобрил выплату Маску компенсации в размере более 50 миллиардов долларов.Перед началом заседания суда миллиардер появился в здании в окружении плотного кольца охраны и общаться с журналистами отказался.
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в мире, технологии, илон маск, сша, делавэр, tesla motors
В мире, Технологии, Илон Маск, США, Делавэр, Tesla motors
00:11 18.11.2022
 
Маск обвинил юридические фирмы США в манипулировании клиентами

Маск обвинил юридические фирмы в манипулировании клиентами при коллективных исках в США

© AP Photo / Patrick PleulПредприниматель Илон Маск
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Patrick Pleul
Предприниматель Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил юридические фирмы в манипулировании клиентами при коллективных исках в США.
"Юридические фирмы являются истинной нападающей стороной в коллективных исках. Они попросту находят кого-нибудь, чтобы сделать своей куклой", - написал Маск в социальной сети Twitter, комментируя иск против себя со стороны акционеров компании Tesla.
Предприниматель добавил, что действующее законодательство о коллективных исках является "массивным бременем" для американского населения и нуждается в реформе. Маск считает, что это также является причиной высокой стоимости медицины в США.
В среду Маск предстал перед судом штата Делавэр по делу о его компенсационных выплатах в Tesla. Процесс, инициированный держателями акций компании, касается выплаты, полученной бизнесменом от собственного предприятия в 2018 году. Тогда совет директоров одобрил выплату Маску компенсации в размере более 50 миллиардов долларов.
Перед началом заседания суда миллиардер появился в здании в окружении плотного кольца охраны и общаться с журналистами отказался.
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