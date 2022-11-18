Маск обвинил юридические фирмы США в манипулировании клиентами
Маск обвинил юридические фирмы в манипулировании клиентами при коллективных исках в США
© AP Photo / Patrick PleulПредприниматель Илон Маск
© AP Photo / Patrick Pleul
Предприниматель Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил юридические фирмы в манипулировании клиентами при коллективных исках в США.
"Юридические фирмы являются истинной нападающей стороной в коллективных исках. Они попросту находят кого-нибудь, чтобы сделать своей куклой", - написал Маск в социальной сети Twitter, комментируя иск против себя со стороны акционеров компании Tesla.
Предприниматель добавил, что действующее законодательство о коллективных исках является "массивным бременем" для американского населения и нуждается в реформе. Маск считает, что это также является причиной высокой стоимости медицины в США.
В среду Маск предстал перед судом штата Делавэр по делу о его компенсационных выплатах в Tesla. Процесс, инициированный держателями акций компании, касается выплаты, полученной бизнесменом от собственного предприятия в 2018 году. Тогда совет директоров одобрил выплату Маску компенсации в размере более 50 миллиардов долларов.
Перед началом заседания суда миллиардер появился в здании в окружении плотного кольца охраны и общаться с журналистами отказался.