https://ria.ru/20221118/mariupol-1832539071.html

Большинство россиян поддержали присвоение Мариуполю почетного звания

Большинство россиян поддержали присвоение Мариуполю почетного звания - РИА Новости, 18.11.2022

Большинство россиян поддержали присвоение Мариуполю почетного звания

Больше половины россиян (64%) положительно относятся к присвоению Мариуполю и Мелитополю почетного звания "Город воинской славы", а Горловке и Луганску - "Город РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T16:31

2022-11-18T16:31

2022-11-18T16:31

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Больше половины россиян (64%) положительно относятся к присвоению Мариуполю и Мелитополю почетного звания "Город воинской славы", а Горловке и Луганску - "Город трудовой доблести", следует из результатов опроса ВЦИОМ.Несколько лет назад в России были учреждены почетные звания "Город трудовой доблести" и "Город воинской славы". Каждый второй респондент (52%) сообщил, что слышал об этом, но не знает подробностей, 24% - хорошо знают о том, что некоторым городам России присвоены такие звания, столько же граждан (24%) признались, что слышат об этом впервые.Каждый пятый респондент хорошо знает о том, что на днях состоялось заседание российского оргкомитета "Победа", по итогам которого президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении Мариуполю и Мелитополю почётного звания "Город воинской славы", а почётное звание "Город трудовой доблести" присвоено девяти городам: Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску, Норильску, Орску и Якутску, 36% - что-то слышали об этом, 44% - впервые об этом услышали.Больше половины граждан (64%) скорее положительно относятся к идее присвоения Мариуполю и Мелитополю почётного звания "Город воинской славы", а Горловке, Луганску почётного звания "Город трудовой доблести", 25% - безразличны, 5% - скорее отрицательно, а 6% - затруднились с ответом.Чаще всего те, кто положительно относится присвоению этих званий указанным городам, считают, что это заслуженная награда (15%), а также отмечают, что эти города внесли большой вклад во времена Великой Отечественной войны, снабжали фронт и воевали против фашистов (10%). Кроме того, они сообщили, что люди этих городов жили под обстрелами и "настрадались" (9%), отстаивали свою свободу и не отступали (8%), вошли в состав России (4%).Также некоторые респонденты объяснили положительное отношение к присвоению этим городам почетного звания тем, что там идут военные действия (3%), отметили роль людей, который работали там, несмотря на бомбежки (3%). Присвоение званий - это поддержка городов, считают 2% опрошенных. Столько же поддерживают присуждение звания из-за того, что бывали в этих городах или сами оттуда, или считают их исконно русскими городами.Еще 2% назвали другой вариант, 11% затруднились с ответом, 36% - не отвечали на вопрос.Всероссийский телефонный опрос "Спутник" по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) проводился 17 ноября 2022 года, в нем приняли участие 1600 человек от 18 лет.Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20221117/studenty-1832191416.html

https://ria.ru/20221117/mariupol-1832167436.html

https://ria.ru/20221112/mariupol-1831004240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вциом, общество, владимир путин, мариуполь, мелитополь