Росэнергоатом раскритиковал отчет МАГАТЭ о "грязной бомбе" на Украине
Советник гендиректора "Росэнергоатома" Карчаа раскритиковал отчет МАГАТЭ о "грязной бомбе"
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкШтаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Заявление МАГАТЭ по итогам проверки на Украине сообщения о подготовке "грязной бомбы" не выдерживает никакой критики и имеет в первую очередь политическое предназначение, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
Совет управляющих МАГАТЭ в четверг принял резолюцию по вопросам ядерной безопасности на Украине. В ее тексте, в частности, вновь было упомянуто, что в рамках инспекции "в трех местах на Украине" не было обнаружено "никаких признаков незаявленной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой радиологических диспергирующих устройств ("грязных бомб")". Утверждалось, что "тем самым продемонстрирована необоснованность" заявлений РФ по данной теме.
"Заявлять так однозначно, что признаков незаявленной ядерной деятельности не обнаружено, по меньшей мере некомпетентно. И это указывает на то, что документ имел в первую очередь политическое предназначение", - заявил Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
Он обратил внимание, что проверка проводилась лишь на трех объектах, хотя на самом деле их "конечно, гораздо больше".
"Грязную атомную бомбу можно изготовить в любом оборудованном подвале. Для этого совершенно не обязательно использовать помещение атомной станции", - пояснил он.
"Не выдерживает эта формулировка никакой критики", - заключил Карчаа.
Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указывал, что два инспектора агентства посетили три объекта, в том числе, командные, а проверки длились лишь несколько часов. В ироничном ключе он выразил надежду, что "никто не ожидал, что "грязная бомба" будет ожидать инспекторов на центральной площади обогатительного комбината".