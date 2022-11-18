https://ria.ru/20221118/magate-1832670032.html

Росэнергоатом раскритиковал отчет МАГАТЭ о "грязной бомбе" на Украине

Росэнергоатом раскритиковал отчет МАГАТЭ о "грязной бомбе" на Украине - РИА Новости, 18.11.2022

Росэнергоатом раскритиковал отчет МАГАТЭ о "грязной бомбе" на Украине

Заявление МАГАТЭ по итогам проверки на Украине сообщения о подготовке "грязной бомбы" не выдерживает никакой критики и имеет в первую очередь политическое... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T23:47

2022-11-18T23:47

2022-11-18T23:47

михаил ульянов (дипломат)

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росэнергоатом

магатэ

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Заявление МАГАТЭ по итогам проверки на Украине сообщения о подготовке "грязной бомбы" не выдерживает никакой критики и имеет в первую очередь политическое предназначение, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.Совет управляющих МАГАТЭ в четверг принял резолюцию по вопросам ядерной безопасности на Украине. В ее тексте, в частности, вновь было упомянуто, что в рамках инспекции "в трех местах на Украине" не было обнаружено "никаких признаков незаявленной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой радиологических диспергирующих устройств ("грязных бомб")". Утверждалось, что "тем самым продемонстрирована необоснованность" заявлений РФ по данной теме.Он обратил внимание, что проверка проводилась лишь на трех объектах, хотя на самом деле их "конечно, гораздо больше"."Грязную атомную бомбу можно изготовить в любом оборудованном подвале. Для этого совершенно не обязательно использовать помещение атомной станции", - пояснил он."Не выдерживает эта формулировка никакой критики", - заключил Карчаа.Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указывал, что два инспектора агентства посетили три объекта, в том числе, командные, а проверки длились лишь несколько часов. В ироничном ключе он выразил надежду, что "никто не ожидал, что "грязная бомба" будет ожидать инспекторов на центральной площади обогатительного комбината".

https://ria.ru/20221118/magate-1832652396.html

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Евгения Нефедова

михаил ульянов (дипломат), украина, россия, вена, росэнергоатом, магатэ