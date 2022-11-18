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Ульянов о заключении МАГАТЭ по "грязной бомбе": вопрос не закрыт - РИА Новости, 18.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/magate-1832652396.html
Ульянов о заключении МАГАТЭ по "грязной бомбе": вопрос не закрыт
Ульянов о заключении МАГАТЭ по "грязной бомбе": вопрос не закрыт - РИА Новости, 18.11.2022
Ульянов о заключении МАГАТЭ по "грязной бомбе": вопрос не закрыт
Вопрос с "грязной бомбой" не закрыт, Россия послала превентивный сигнал, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T21:12
2022-11-18T21:23
специальная военная операция на украине
михаил ульянов (дипломат)
россия
вена
украина
магатэ
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вопрос с "грязной бомбой" не закрыт, Россия послала превентивный сигнал, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Совет управляющих МАГАТЭ в четверг принял резолюцию по вопросам ядерной безопасности на Украине. В ее тексте, в частности, вновь было упомянуто, что в рамках инспекции "в трех местах на Украине" не было обнаружено "никаких признаков незаявленной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой радиологических диспергирующих устройств ("грязных бомб")". Утверждалось, что "тем самым продемонстрирована необоснованность" заявлений РФ по данной теме."На самом деле, состоялся лишь первоначальный осмотр. Одновременно состоялся осмотр окружающей среды, как это обычно делает МАГАТЭ, теперь их проанализирует в сертифицированных лабораториях, тогда уже будет вынесен окончательный вердикт, но только в отношении трех объектов, на которых побывали инспекторы МАГАТЭ... Так что вопрос не закрыт. Но самое главное, как мне кажется, - нами был послан довольно сильный превентивный сигнал, надеюсь, что он окажется полезным", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Сигнал о том, что по нашим данным, что в Киеве всерьез обсуждают возможность и даже предпринимают практические шаги к созданию "грязной бомбы"... Наверное, возьмем паузу. Во всяком случае, мне неизвестно о том, чтобы мы собирались какие-то дополнительные шаги предпринимать", - добавил Ульянов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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михаил ульянов (дипломат), россия, вена, украина, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Михаил Ульянов (дипломат), Россия, Вена, Украина, МАГАТЭ
21:12 18.11.2022 (обновлено: 21:23 18.11.2022)
 
Ульянов о заключении МАГАТЭ по "грязной бомбе": вопрос не закрыт

Ульянов прокомментировал заключение МАГАТЭ по грязной бомбе, сказав, что вопрос не закрыт

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вопрос с "грязной бомбой" не закрыт, Россия послала превентивный сигнал, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Совет управляющих МАГАТЭ в четверг принял резолюцию по вопросам ядерной безопасности на Украине. В ее тексте, в частности, вновь было упомянуто, что в рамках инспекции "в трех местах на Украине" не было обнаружено "никаких признаков незаявленной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой радиологических диспергирующих устройств ("грязных бомб")". Утверждалось, что "тем самым продемонстрирована необоснованность" заявлений РФ по данной теме.
"На самом деле, состоялся лишь первоначальный осмотр. Одновременно состоялся осмотр окружающей среды, как это обычно делает МАГАТЭ, теперь их проанализирует в сертифицированных лабораториях, тогда уже будет вынесен окончательный вердикт, но только в отношении трех объектов, на которых побывали инспекторы МАГАТЭ... Так что вопрос не закрыт. Но самое главное, как мне кажется, - нами был послан довольно сильный превентивный сигнал, надеюсь, что он окажется полезным", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Сигнал о том, что по нашим данным, что в Киеве всерьез обсуждают возможность и даже предпринимают практические шаги к созданию "грязной бомбы"... Наверное, возьмем паузу. Во всяком случае, мне неизвестно о том, чтобы мы собирались какие-то дополнительные шаги предпринимать", - добавил Ульянов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил Ульянов (дипломат)РоссияВенаУкраинаМАГАТЭ
 
 
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