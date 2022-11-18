https://ria.ru/20221118/magate-1832652396.html

Ульянов о заключении МАГАТЭ по "грязной бомбе": вопрос не закрыт

Ульянов о заключении МАГАТЭ по "грязной бомбе": вопрос не закрыт - РИА Новости, 18.11.2022

Ульянов о заключении МАГАТЭ по "грязной бомбе": вопрос не закрыт

Вопрос с "грязной бомбой" не закрыт, Россия послала превентивный сигнал, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. РИА Новости, 18.11.2022

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2022-11-18T21:12

2022-11-18T21:23

специальная военная операция на украине

михаил ульянов (дипломат)

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вена

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вопрос с "грязной бомбой" не закрыт, Россия послала превентивный сигнал, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Совет управляющих МАГАТЭ в четверг принял резолюцию по вопросам ядерной безопасности на Украине. В ее тексте, в частности, вновь было упомянуто, что в рамках инспекции "в трех местах на Украине" не было обнаружено "никаких признаков незаявленной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой радиологических диспергирующих устройств ("грязных бомб")". Утверждалось, что "тем самым продемонстрирована необоснованность" заявлений РФ по данной теме."На самом деле, состоялся лишь первоначальный осмотр. Одновременно состоялся осмотр окружающей среды, как это обычно делает МАГАТЭ, теперь их проанализирует в сертифицированных лабораториях, тогда уже будет вынесен окончательный вердикт, но только в отношении трех объектов, на которых побывали инспекторы МАГАТЭ... Так что вопрос не закрыт. Но самое главное, как мне кажется, - нами был послан довольно сильный превентивный сигнал, надеюсь, что он окажется полезным", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Сигнал о том, что по нашим данным, что в Киеве всерьез обсуждают возможность и даже предпринимают практические шаги к созданию "грязной бомбы"... Наверное, возьмем паузу. Во всяком случае, мне неизвестно о том, чтобы мы собирались какие-то дополнительные шаги предпринимать", - добавил Ульянов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

михаил ульянов (дипломат), россия, вена, украина, магатэ