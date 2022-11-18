https://ria.ru/20221118/magate-1832401596.html
Россия приняла к сведению доклад МАГАТЭ по Украине, заявил Рябков
Россия приняла к сведению доклад МАГАТЭ по Украине, заявил Рябков - РИА Новости, 18.11.2022
Россия приняла к сведению доклад МАГАТЭ по Украине, заявил Рябков
РФ приняла к сведению отчет МАГАТЭ по итогам проверки на Украине сообщений о подготовке "грязной бомбы", пока оснований удовлетвориться этими данными нет,... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:37
2022-11-18T10:37
2022-11-18T10:37
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. РФ приняла к сведению отчет МАГАТЭ по итогам проверки на Украине сообщений о подготовке "грязной бомбы", пока оснований удовлетвориться этими данными нет, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он отметил, что в Москве ознакомились с докладом МАГАТЭ, приняли к сведению опубликованную информацию."Но вопрос не в этом, а в том, что возможности для изготовления подобного устройства и его применения в провокационных целях на Украине есть. И три объекта - отнюдь не все, чем располагает киевский режим в данной области",- сказал Рябков журналистам."Когда мы ещё примем в расчёт, какого рода у этого режима спонсоры, на что эти спонсоры способны, то оснований удовлетвориться тем, что собрало и подготовило МАГАТЭ, наверное, нет",- отметил Рябков.
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в мире, сергей рябков, россия, магатэ, украина
В мире, Сергей Рябков, Россия, МАГАТЭ, Украина
Россия приняла к сведению доклад МАГАТЭ по Украине, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: Россия приняла к сведению доклад МАГАТЭ по Украине и "грязной бомбе"
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. РФ приняла к сведению отчет МАГАТЭ по итогам проверки на Украине сообщений о подготовке "грязной бомбы", пока оснований удовлетвориться этими данными нет, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что в Москве ознакомились с докладом МАГАТЭ, приняли к сведению опубликованную информацию.
"Но вопрос не в этом, а в том, что возможности для изготовления подобного устройства и его применения в провокационных целях на Украине есть. И три объекта - отнюдь не все, чем располагает киевский режим в данной области",- сказал Рябков журналистам.
"Когда мы ещё примем в расчёт, какого рода у этого режима спонсоры, на что эти спонсоры способны, то оснований удовлетвориться тем, что собрало и подготовило МАГАТЭ, наверное, нет",- отметил Рябков.