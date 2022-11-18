https://ria.ru/20221118/magate-1832401596.html

Россия приняла к сведению доклад МАГАТЭ по Украине, заявил Рябков

Россия приняла к сведению доклад МАГАТЭ по Украине, заявил Рябков - РИА Новости, 18.11.2022

Россия приняла к сведению доклад МАГАТЭ по Украине, заявил Рябков

РФ приняла к сведению отчет МАГАТЭ по итогам проверки на Украине сообщений о подготовке "грязной бомбы", пока оснований удовлетвориться этими данными нет,... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T10:37

2022-11-18T10:37

2022-11-18T10:37

в мире

сергей рябков

россия

магатэ

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_0:136:3400:2048_1920x0_80_0_0_4dde22a3342c1f40da03407df466665c.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. РФ приняла к сведению отчет МАГАТЭ по итогам проверки на Украине сообщений о подготовке "грязной бомбы", пока оснований удовлетвориться этими данными нет, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он отметил, что в Москве ознакомились с докладом МАГАТЭ, приняли к сведению опубликованную информацию."Но вопрос не в этом, а в том, что возможности для изготовления подобного устройства и его применения в провокационных целях на Украине есть. И три объекта - отнюдь не все, чем располагает киевский режим в данной области",- сказал Рябков журналистам."Когда мы ещё примем в расчёт, какого рода у этого режима спонсоры, на что эти спонсоры способны, то оснований удовлетвориться тем, что собрало и подготовило МАГАТЭ, наверное, нет",- отметил Рябков.

https://ria.ru/20221118/magate-1832364462.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей рябков, россия, магатэ, украина