https://ria.ru/20221118/magate-1832362270.html

Россия и Китай проголосовали против резолюции МАГАТЭ по Украине

Россия и Китай проголосовали против резолюции МАГАТЭ по Украине - РИА Новости, 18.11.2022

Россия и Китай проголосовали против резолюции МАГАТЭ по Украине

Россия и Китай проголосовали против резолюции Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерной безопасности на Украине,... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T01:23

2022-11-18T01:23

2022-11-18T02:23

россия

китай

украина

магатэ

михаил ульянов (дипломат)

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ВЕНА, 18 ноя - РИА Новости. Россия и Китай проголосовали против резолюции Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерной безопасности на Украине, сообщило в Telegram постпредство России при международных организациях в Вене.Соответствующая резолюция была принята в четверг. В ее тексте, в частности, утверждается, что в ходе инспекции в "трех местах на Украине" не нашли "никаких признаков незаявленной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой радиологических диспергирующих устройств ("грязных бомб")". Утверждалось, что "тем самым продемонстрирована необоснованность" заявлений Москвы по данной теме."На заседании Совета управляющих МАГАТЭ 17 ноября была принята непрофессионально составленная, выходящая за рамки мандата Агентства и содержащая фактологические ошибки резолюция по вопросам ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий на Украине. Это еще один шаг к политизации работы МАГАТЭ", - говорится в заявлении постпредства.В российской миссии подчеркнули, что страны, в которых "проживает большая часть человечества, отказали этому проекту в поддержке".Ранее в Минобороны России сообщили, что обладают информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. После этого МАГАТЭ направила команду инспекторов на Украину для изучения ядерных объектов. Как заявил глава агентства Рафаэль Гросси, ходе инспекции специалисты не смогли обнаружить признаки подготовки "грязной бомбы"Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указывал, что два инспектора агентства посетили три украинских объекта, в том числе, командные, при этом на инспекции ушло всего несколько часов. В ироничном ключе он выразил надежду, что "никто не ожидал, что "грязная бомба" будет ожидать инспекторов на центральной площади обогатительного комбината"."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.

https://ria.ru/20221117/zaes-1832356178.html

https://ria.ru/20221102/shoygu-1828621268.html

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россия

китай

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россия, китай, украина, магатэ, михаил ульянов (дипломат)