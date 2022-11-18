https://ria.ru/20221118/lvov-1832667340.html

Власти Львова готовят жителей к долгосрочному отключению света и тепла

Власти Львова готовят жителей к долгосрочному отключению света и тепла - РИА Новости, 18.11.2022

Власти Львова готовят жителей к долгосрочному отключению света и тепла

Мэр Львова на западе Украины Андрей Садовой заявил, что горожане должны иметь альтернативное электроснабжение и быть готовы к ситуации, когда света и тепла в... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T23:19

2022-11-18T23:19

2022-11-18T23:19

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

львов

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мэр Львова на западе Украины Андрей Садовой заявил, что горожане должны иметь альтернативное электроснабжение и быть готовы к ситуации, когда света и тепла в городе не будет неделями.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после российских ракетных ударов."Я хотел бы, чтобы каждый из нас это понял. Мы можем с вами оказаться в ситуации, когда света и тепла может не быть не один день, а неделю или две. К этому нужно готовиться. Львовянам стоит осознать, что реалии, с которыми мы столкнулись сейчас, являются обыденностью многих общин востока и юга Украины уже много месяцев", - сказал Садовой в видео, опубликованном в его Telegram-канале.Он призвал устанавливать мобильные металлические печи называемые в народе "буржуйками", там, где можно установить, и генераторы, чтобы горожане имели тепло и свет зимой. По его словам, во Львове уже обустроили около тысячи пунктов обогрева. Мэр напомнил, что власти компенсируют половину стоимости дизель-генераторов.Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской спецоперации - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии.Минобороны РФ сообщило, что был произведен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики". По данным ведомства, "все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221118/pomosch-1832652772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, андрей садовой, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, львов, россия, вооруженные силы рф