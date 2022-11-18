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При обстреле со стороны ВСУ города Брянка в ЛНР пострадала пенсионерка - РИА Новости, 18.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/lnr-1832517651.html
При обстреле со стороны ВСУ города Брянка в ЛНР пострадала пенсионерка
При обстреле со стороны ВСУ города Брянка в ЛНР пострадала пенсионерка - РИА Новости, 18.11.2022
При обстреле со стороны ВСУ города Брянка в ЛНР пострадала пенсионерка
Пенсионерка пострадала при обстреле украинскими войсками города Брянка в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS, кроме того, повреждено бывшее здание... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:37
2022-11-18T15:37
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
брянка
украина
сцкк
происшествия
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ЛУГАНСК, 18 ноя - РИА Новости. Пенсионерка пострадала при обстреле украинскими войсками города Брянка в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS, кроме того, повреждено бывшее здание санстанции и двухэтажный дом, сообщила в пятницу пресс-служба МЧС ЛНР.Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в пятницу сообщило, что украинские войска в 2.05 мск выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Брянка в ЛНР."72-летняя пенсионерка, проживающая на втором этаже, получила незначительную травму (ушиб) головы. До приезда бригады экстренных медиков спасатели оказали ей доврачебную помощь. От госпитализации женщина отказалась", - говорится в сообщении министерства.В пресс-службе отметили, что в результате обстрела поврежден магистральный газовый трубопровод низкого давления. "Строение СЭС частично разрушено, без пострадавших", - добавили в ведомстве.Представительство ЛНР в СЦКК в свою очередь сообщило, что в результате обстрелов также повреждены дома, ряд хозяйственных построек, здания общественной организации ДОСААФ и линия электропередачи.
https://ria.ru/20221118/obstrel-1832515910.html
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луганская народная республика, брянка, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Брянка, Украина, СЦКК, Происшествия
15:37 18.11.2022
 
При обстреле со стороны ВСУ города Брянка в ЛНР пострадала пенсионерка

МЧС ЛНР: Пенсионерка пострадала при обстреле со стороны ВСУ города Брянка

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР проверяет грузовик на блокпосту
Военнослужащий Народной милиции ЛНР проверяет грузовик на блокпосту - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий Народной милиции ЛНР проверяет грузовик на блокпосту. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 ноя - РИА Новости. Пенсионерка пострадала при обстреле украинскими войсками города Брянка в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS, кроме того, повреждено бывшее здание санстанции и двухэтажный дом, сообщила в пятницу пресс-служба МЧС ЛНР.
Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в пятницу сообщило, что украинские войска в 2.05 мск выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Брянка в ЛНР.
"72-летняя пенсионерка, проживающая на втором этаже, получила незначительную травму (ушиб) головы. До приезда бригады экстренных медиков спасатели оказали ей доврачебную помощь. От госпитализации женщина отказалась", - говорится в сообщении министерства.
В пресс-службе отметили, что в результате обстрела поврежден магистральный газовый трубопровод низкого давления. "Строение СЭС частично разрушено, без пострадавших", - добавили в ведомстве.
Представительство ЛНР в СЦКК в свою очередь сообщило, что в результате обстрелов также повреждены дома, ряд хозяйственных построек, здания общественной организации ДОСААФ и линия электропередачи.
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаБрянкаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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