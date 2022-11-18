https://ria.ru/20221118/livan-1832582249.html
Ливан всегда открыт для сотрудничества с Россией, заявил глава Минобороны
Ливан всегда открыт для сотрудничества с Россией, заявил глава Минобороны - РИА Новости, 18.11.2022
Ливан всегда открыт для сотрудничества с Россией, заявил глава Минобороны
Ливан всегда остается открыт для большего сотрудничества с РФ, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Ливана Морис Салим. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:57
2022-11-18T17:57
2022-11-18T17:59
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БЕЙРУТ, 18 ноя - РИА Новости. Ливан всегда остается открыт для большего сотрудничества с РФ, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Ливана Морис Салим.По словам главы оборонного ведомства, Россия всегда поддерживала Ливан на разных этапах его развития, в том числе Москва оказывала помощь Бейруту "во время кризисов и трагических событий, которым он подвергался"."Отношения развивались и в вопросах, касающихся военной области и области безопасности на самых разных уровнях. Ливан всегда остается открытым для большего сотрудничества", - заявил министр обороны Ливана.
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17:57 18.11.2022 (обновлено: 17:59 18.11.2022)
Ливан всегда открыт для сотрудничества с Россией, заявил глава Минобороны
Глава Минобороны Ливана Салим: Бейрут всегда открыт для сотрудничества с Россией