https://ria.ru/20221118/livan-1832582249.html

Ливан всегда открыт для сотрудничества с Россией, заявил глава Минобороны

Ливан всегда открыт для сотрудничества с Россией, заявил глава Минобороны - РИА Новости, 18.11.2022

Ливан всегда открыт для сотрудничества с Россией, заявил глава Минобороны

Ливан всегда остается открыт для большего сотрудничества с РФ, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Ливана Морис Салим. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:57

2022-11-18T17:57

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БЕЙРУТ, 18 ноя - РИА Новости. Ливан всегда остается открыт для большего сотрудничества с РФ, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Ливана Морис Салим.По словам главы оборонного ведомства, Россия всегда поддерживала Ливан на разных этапах его развития, в том числе Москва оказывала помощь Бейруту "во время кризисов и трагических событий, которым он подвергался"."Отношения развивались и в вопросах, касающихся военной области и области безопасности на самых разных уровнях. Ливан всегда остается открытым для большего сотрудничества", - заявил министр обороны Ливана.

https://ria.ru/20221110/problemy-1830554751.html

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ливан, россия, в мире