https://ria.ru/20221118/ledokoly-1832482213.html

Медведев потребовал не допустить дефицита ледокольного флота в 2030 году

Медведев потребовал не допустить дефицита ледокольного флота в 2030 году - РИА Новости, 18.11.2022

Медведев потребовал не допустить дефицита ледокольного флота в 2030 году

Группировка атомного ледокольного флота РФ выполняет поставленные перед ней задачи, но к 2026-2027 году половина судов выработает свой ресурс, дефицит может... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T14:13

2022-11-18T14:13

2022-11-18T14:16

безопасность

дмитрий медведев

россия

арктика

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Группировка атомного ледокольного флота РФ выполняет поставленные перед ней задачи, но к 2026-2027 году половина судов выработает свой ресурс, дефицит может возникнуть к 2030 году, и его нельзя допустить, так как сегодня предпринимаются попытки задвинуть Россию на периферию присутствия в Арктике, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Группировка атомного ледокольного флота в настоящее время выполняет поставленные перед ней задачи, работают шесть атомных ледоколов, причем обращаю внимание, что два из них, несмотря на все сложности, были введены в строй за 2020-2021 годы. Скоро планируется принять в эксплуатацию новое современное судно этого класса, но даже несмотря на то, что все в рабочем состоянии, есть проблемы, которые нужно решать именно сейчас... происходит старение атомного флота", - сказал Медведев на заседании Межведомственной комиссии Совбеза по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике.Он отметил, что половина группировки под управлением госкорпорации "Росатом" были построены по уже устаревшим технологиям, срок их службы неоднократно продлевался, и к 2026-2027 году ледоколы выработают свой ресурс. "Если в ближайшее время их не заменить новыми судами по современным проектам, а такие проекты, как известно, есть, они реализуются, то к 2030 году есть риск столкнуться с дефицитом ледокольных мощностей", - указал Медведев.Он отметил, что сегодня вопрос использования Северного морского пути и вообще присутствия в Арктике стал политизирован, и Россию часто пытаются "куда-то выдвинуть с центрального поля, задвинуть наоборот на периферию". "Именно поэтому дефицит ледокольного флота недопустим", - подчеркнул Медведев.Зампред Совбеза сообщил, что до конца текущего года планируется заключить госконтракт на строительство еще двух судов данного класса. "Но надо реально посмотреть, что и как будет стоить. Посмотреть, насколько готовы поставщики и производители оборудования с учетом тех немалых сложностей, которые мы имеем в сегодняшней ситуации в связи с введением санкций западными государствами", - добавил он.

https://ria.ru/20211224/ledokol-1765368763.html

https://ria.ru/20220614/arktika-1795273046.html

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Кирилл Волков

безопасность, дмитрий медведев, россия, арктика