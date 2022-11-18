https://ria.ru/20221118/lagonaki-1832451269.html
На курорте "Лагонаки" в Адыгее появятся "неошале" и новые канатные дороги
На курорте "Лагонаки" в Адыгее появятся "неошале" и новые канатные дороги - РИА Новости, 18.11.2022
На курорте "Лагонаки" в Адыгее появятся "неошале" и новые канатные дороги
Шесть канатных дорог и 25 километров горнолыжных трасс будет обустроено на "Лагонаки" в Адыгее, сам проект будет выполнен в стиле "неошале", но с национальным... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:27
2022-11-18T13:27
2022-11-18T13:28
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МАЙКОП, 18 ноя - РИА Новости. Шесть канатных дорог и 25 километров горнолыжных трасс будет обустроено на "Лагонаки" в Адыгее, сам проект будет выполнен в стиле "неошале", но с национальным колоритом, сообщил директор проектного офиса по созданию курорта Инвер Калашаов на презентации."Будет обустроено более 25 километров горнолыжных трасс: синие (70 процентов) и зеленые (30 процентов)", – рассказал Калашаов. В отельном комплексе планируется 642 номера. "При разработке концепции визуального облика исходили из того, что нужно сохранить естественный альпийский вид, поэтому будут мощные пологие крыши, фасады с большими окнами. Стиль называется "неошале", – указал он. Также будут учитываться традиции и культура Адыгеи, ее национальный колорит. По словам Калашаова, заключен договор с архитектурным бюро, проектировавшим отель Lotte в Санкт-Петербурге и футбольный стадион в Нижнем Новгороде. На территории курорта, помимо отелей, создадут площадки для ресторанов, магазинов, пунктов проката и другие коммерческие локации.Вся инфраструктура разместится за пределами Кавказского природного заповедника, отметил Калашаов. "Это сделано после консультации и совместной работы с экологами и экспертами", – пояснил он.На реализацию первого этапа проекта будет направлено более 20 миллиардов рублей государственных и частных инвестиций. Непосредственно строительство начнется летом 2023 года.
https://ria.ru/20221027/kurorty-1827155724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, республика адыгея, сноуборд
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Республика Адыгея, Сноуборд
13:27 18.11.2022 (обновлено: 13:28 18.11.2022)
На курорте "Лагонаки" в Адыгее появятся "неошале" и новые канатные дороги
Шесть канатных дорог и отельный комплекс в стиле "неошале" появятся в "Лагонаки" в Адыгее
МАЙКОП, 18 ноя - РИА Новости. Шесть канатных дорог и 25 километров горнолыжных трасс будет обустроено на "Лагонаки" в Адыгее, сам проект будет выполнен в стиле "неошале", но с национальным колоритом, сообщил директор проектного офиса по созданию курорта Инвер Калашаов на презентации.
"Будет обустроено более 25 километров горнолыжных трасс: синие (70 процентов) и зеленые (30 процентов)", – рассказал Калашаов.
В отельном комплексе планируется 642 номера. "При разработке концепции визуального облика исходили из того, что нужно сохранить естественный альпийский вид, поэтому будут мощные пологие крыши, фасады с большими окнами. Стиль называется "неошале", – указал он.
Также будут учитываться традиции и культура Адыгеи, ее национальный колорит. По словам Калашаова, заключен договор с архитектурным бюро, проектировавшим отель Lotte в Санкт-Петербурге
и футбольный стадион в Нижнем Новгороде
. На территории курорта, помимо отелей, создадут площадки для ресторанов, магазинов, пунктов проката и другие коммерческие локации.
Вся инфраструктура разместится за пределами Кавказского природного заповедника, отметил Калашаов. "Это сделано после консультации и совместной работы с экологами и экспертами", – пояснил он.
На реализацию первого этапа проекта будет направлено более 20 миллиардов рублей государственных и частных инвестиций. Непосредственно строительство начнется летом 2023 года.