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Россия и Эстония договорились о квотах на вылов рыбы в приграничных озерах
Россия и Эстония договорились о квотах на вылов рыбы в приграничных озерах - РИА Новости, 18.11.2022
Россия и Эстония договорились о квотах на вылов рыбы в приграничных озерах
Межправительственная комиссия Эстонии и России по вопросам рыболовства на завершившемся заседании определила объем квот на вылов рыбы в приграничных озерах,... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T19:15
2022-11-18T19:15
2022-11-18T19:15
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя - РИА Новости. Межправительственная комиссия Эстонии и России по вопросам рыболовства на завершившемся заседании определила объем квот на вылов рыбы в приграничных озерах, сообщила в пятницу пресс-служба министерства окружающей среды Эстонии.Заседание комиссии проходило по видеосвязи и было организовано Эстонией. Эстония заранее уведомила Россию о том, что в связи с событиями на Украине страна не считает возможным проведение заседания на территории Эстонской Республики, отмечает пресс-служба.Согласно договоренности, эстонские рыбаки смогут в следующем году выловить в приграничных озерах по сравнению с текущим годом больше судака, окуня щуки и леща, но меньше ряпушки. Также была согласована программа научно-исследовательских работ в Чудском озере, которая будет осуществляться независимо научными сотрудниками обеих стран.Сотрудничество между Эстонией и Россией в области сохранения и защиты рыбных запасов в приграничных озерах началось в 1994 году, когда в Москве был подписан договор о сотрудничестве. На основании договора двусторонняя комиссия по рыболовству проводит заседания два раза в год.
https://ria.ru/20221031/estoniya-1828098662.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, россия, украина
Россия и Эстония договорились о квотах на вылов рыбы в приграничных озерах
Россия и Эстония определили объем квот на вылов рыбы в Чудском, Теплом и Псковском озерах
ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя - РИА Новости. Межправительственная комиссия Эстонии и России по вопросам рыболовства на завершившемся заседании определила объем квот на вылов рыбы в приграничных озерах, сообщила в пятницу пресс-служба министерства окружающей среды Эстонии.
Заседание комиссии проходило по видеосвязи и было организовано Эстонией. Эстония заранее уведомила Россию о том, что в связи с событиями на Украине
страна не считает возможным проведение заседания на территории Эстонской Республики, отмечает пресс-служба.
"Договоренности, достигнутые в ходе переговоров, основаны на оценке рыбных запасов приграничных озер учеными обеих стран. Объемы промысловой рыбы в Чудском, Теплом и Псковском озерах в последние годы были небольшими, но немного улучшились по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.
Согласно договоренности, эстонские рыбаки смогут в следующем году выловить в приграничных озерах по сравнению с текущим годом больше судака, окуня щуки и леща, но меньше ряпушки. Также была согласована программа научно-исследовательских работ в Чудском озере, которая будет осуществляться независимо научными сотрудниками обеих стран.
Сотрудничество между Эстонией и Россией в области сохранения и защиты рыбных запасов в приграничных озерах началось в 1994 году, когда в Москве
был подписан договор о сотрудничестве. На основании договора двусторонняя комиссия по рыболовству проводит заседания два раза в год.