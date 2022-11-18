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Россия и Эстония договорились о квотах на вылов рыбы в приграничных озерах

Россия и Эстония договорились о квотах на вылов рыбы в приграничных озерах - РИА Новости, 18.11.2022

Россия и Эстония договорились о квотах на вылов рыбы в приграничных озерах

Межправительственная комиссия Эстонии и России по вопросам рыболовства на завершившемся заседании определила объем квот на вылов рыбы в приграничных озерах,... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T19:15

2022-11-18T19:15

2022-11-18T19:15

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя - РИА Новости. Межправительственная комиссия Эстонии и России по вопросам рыболовства на завершившемся заседании определила объем квот на вылов рыбы в приграничных озерах, сообщила в пятницу пресс-служба министерства окружающей среды Эстонии.Заседание комиссии проходило по видеосвязи и было организовано Эстонией. Эстония заранее уведомила Россию о том, что в связи с событиями на Украине страна не считает возможным проведение заседания на территории Эстонской Республики, отмечает пресс-служба.Согласно договоренности, эстонские рыбаки смогут в следующем году выловить в приграничных озерах по сравнению с текущим годом больше судака, окуня щуки и леща, но меньше ряпушки. Также была согласована программа научно-исследовательских работ в Чудском озере, которая будет осуществляться независимо научными сотрудниками обеих стран.Сотрудничество между Эстонией и Россией в области сохранения и защиты рыбных запасов в приграничных озерах началось в 1994 году, когда в Москве был подписан договор о сотрудничестве. На основании договора двусторонняя комиссия по рыболовству проводит заседания два раза в год.

https://ria.ru/20221031/estoniya-1828098662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

эстония, россия, украина