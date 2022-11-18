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Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 60,37 рубля
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 60,37 рубля - РИА Новости, 18.11.2022
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 60,37 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,53 копейки - до 60,3741 рубля, курс евро - на 12,28 копейки, до... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:27
2022-11-18T16:27
2022-11-18T16:27
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,53 копейки - до 60,3741 рубля, курс евро - на 12,28 копейки, до 62,4484 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Доллар, Курс доллара, Курс рубля, Рубль, евро, Валюта, Динамика курсов валют, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 60,37 рубля
Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал до 60,37 рубля, евро — до 62,45