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Участника украинского нацбатальона задержали при въезде в Крым - РИА Новости, 18.11.2022
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Участника украинского нацбатальона задержали при въезде в Крым
Участника украинского нацбатальона задержали при въезде в Крым - РИА Новости, 18.11.2022
Участника украинского нацбатальона задержали при въезде в Крым
Участника украинской организации "Батальон имени Номана Челебиджихана"* задержали при въезде в Крым, сообщила пресс-служба управления ФСБ России. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:03
2022-11-18T18:26
россия
республика крым
происшествия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
херсонская область
николай патрушев
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Участника украинской организации "Батальон имени Номана Челебиджихана"* задержали при въезде в Крым, сообщила пресс-служба управления ФСБ России."В ноябре 2022 года был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым при попытке въезда на территорию республики", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, подозреваемый — житель Херсонской области 1987 года рождения. В декабре 2015 года он добровольно вступил в "Батальон имени Номана Челебиджихана", осуществлял его охрану, проверку лиц и автотранспорта, а также занимался хозяйственной деятельностью.Суд арестовал задержанного на два месяца. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем".Во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил об активизации украинских разведывательно-диверсионных групп в центральной части страны, особенно в приграничных регионах. По его словам, мишенями, как правило, становятся объекты гражданской инфраструктуры, уничтожение или повреждение которых угрожает безопасности мирного населения. С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221108/diversant-1830003526.html
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россия
республика крым
украина
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Задержание при въезде в Крым участника украинского нацбатальона. Видео ФСБ России
Участник запрещенной в России украинской террористической организации "Батальон имени Номана Челебиджихана" задержан при въезде в Крым, судом он отправлен под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
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россия, республика крым, происшествия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), херсонская область , николай патрушев, владимир путин
Россия, Республика Крым, Происшествия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Херсонская область , Николай Патрушев, Владимир Путин
17:03 18.11.2022 (обновлено: 18:26 18.11.2022)
 
Участника украинского нацбатальона задержали при въезде в Крым

ФСБ сообщила о задержании участника украинского нацбатальона при въезде в Крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Участника украинской организации "Батальон имени Номана Челебиджихана"* задержали при въезде в Крым, сообщила пресс-служба управления ФСБ России.
"В ноябре 2022 года был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым при попытке въезда на территорию республики", — говорится в заявлении.
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Как уточнили в ведомстве, подозреваемый — житель Херсонской области 1987 года рождения. В декабре 2015 года он добровольно вступил в "Батальон имени Номана Челебиджихана", осуществлял его охрану, проверку лиц и автотранспорта, а также занимался хозяйственной деятельностью.
Суд арестовал задержанного на два месяца. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем".
Во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил об активизации украинских разведывательно-диверсионных групп в центральной части страны, особенно в приграничных регионах. По его словам, мишенями, как правило, становятся объекты гражданской инфраструктуры, уничтожение или повреждение которых угрожает безопасности мирного населения.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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РоссияРеспублика КрымПроисшествияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Херсонская областьНиколай ПатрушевВладимир Путин
 
 
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