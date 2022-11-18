https://ria.ru/20221118/krym-1832416556.html

В Крыму для обеспечения безопасности ведут фортификационные работы

В Крыму для обеспечения безопасности ведут фортификационные работы - РИА Новости, 18.11.2022

В Крыму для обеспечения безопасности ведут фортификационные работы

Фортификационные работы проводятся на территории Крыма для обеспечения безопасности его жителей, сообщил глава республики Сергей Аксёнов. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:35

2022-11-18T11:35

2022-11-18T11:35

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Фортификационные работы проводятся на территории Крыма для обеспечения безопасности его жителей, сообщил глава республики Сергей Аксёнов."На территории Крыма под моим контролем проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан", – сказал Аксенов в ходе заседания, видео которого опубликовано в его Telegram-канале.Меры, предпринимаемые сегодня по поручению президента военными и правоохранителями, достаточны, чтобы крымчане чувствовали себя в безопасности, отметил он.

https://ria.ru/20221115/terakt-1831670401.html

республика крым

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, сергей аксенов (политик), республика крым