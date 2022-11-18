https://ria.ru/20221118/kredity-1832364969.html
Экономист назвала кредиты, под которыми "нельзя подписываться"
Экономист назвала кредиты, под которыми "нельзя подписываться" - РИА Новости, 18.11.2022
Экономист назвала кредиты, под которыми "нельзя подписываться"
Россиянам следует обращать внимание на некоторые моменты, обращаясь за займами – в ряде случаев от взаимодействия с кредиторами лучше воздержаться, рассказала... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T03:18
2022-11-18T03:18
2022-11-18T03:18
экономика
рэу имени г. в. плеханова
кредит
россия
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Россиянам следует обращать внимание на некоторые моменты, обращаясь за займами – в ряде случаев от взаимодействия с кредиторами лучше воздержаться, рассказала "Прайму" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.Эксперт напомнила, что официальное разрешение на выдачу кредитов имеют банки, кредитные потребительские кооперативы, ломбарды, микрофинансовые и микрокредитные организации. При этом ломбардам следует уделять особое внимание, добавила она, поскольку не все из них обладают специальным разрешением и могут быть отнесены к "черным кредиторам".С последними лучше вовсе не связываться. Чтобы их опознать, важно проверить, включена ли организация, в которой планируется взять заем, в реестр Банка России. Если это финансовый посредник, он должен предоставить документы на бумажном носителе. Клиенту должны давать возможность обдумать предложенные условия и предоставлять договор, который легко можно прочесть.Специалист предупредила, что "черные заемщики" могут менять адреса и телефоны, чтобы клиент не мог расплатиться, распространить персональные данные и даже перепродать долг "черным коллекторам". И те, и другие действуют вне правового поля. При выяснении, что заем выдали "черные кредиторы", следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы и Банк России.
https://ria.ru/20221116/pensioner-1831949552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рэу имени г. в. плеханова, кредит, россия
Экономика, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Кредит, Россия
Экономист назвала кредиты, под которыми "нельзя подписываться"
Доцент РЭУ Валишвили посоветовала россиянам не брать кредиты в организациях без лицензии
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости.
Россиянам следует обращать внимание на некоторые моменты, обращаясь за займами – в ряде случаев от взаимодействия с кредиторами лучше воздержаться, рассказала
"Прайму" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.
Эксперт напомнила, что официальное разрешение на выдачу кредитов имеют банки, кредитные потребительские кооперативы, ломбарды, микрофинансовые и микрокредитные организации. При этом ломбардам следует уделять особое внимание, добавила она, поскольку не все из них обладают специальным разрешением и могут быть отнесены к "черным кредиторам".
С последними лучше вовсе не связываться. Чтобы их опознать, важно проверить, включена ли организация, в которой планируется взять заем, в реестр Банка России. Если это финансовый посредник, он должен предоставить документы на бумажном носителе. Клиенту должны давать возможность обдумать предложенные условия и предоставлять договор, который легко можно прочесть.
Специалист предупредила, что "черные заемщики" могут менять адреса и телефоны, чтобы клиент не мог расплатиться, распространить персональные данные и даже перепродать долг "черным коллекторам". И те, и другие действуют вне правового поля. При выяснении, что заем выдали "черные кредиторы", следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы и Банк России.