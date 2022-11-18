https://ria.ru/20221118/krazha-1832576547.html

В Новой Москве дом гендиректора Biglion обокрали на 920 тысяч рублей

В Новой Москве дом гендиректора Biglion обокрали на 920 тысяч рублей - РИА Новости, 18.11.2022

В Новой Москве дом гендиректора Biglion обокрали на 920 тысяч рублей

Воры обнесли дом гендиректора Biglion Владимира Виноградова в Новой Москве на 920 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:41

2022-11-18T17:41

2022-11-18T17:41

происшествия

коммерческая недвижимость

владимир виноградов

россия

новая москва

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Воры обнесли дом гендиректора Biglion Владимира Виноградова в Новой Москве на 920 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в пятницу.По данным собеседника, вчера в полицию обратилась супруга Виноградова, которая сообщила, что их дом в деревне Шаганино обокрали: преступники похитили сейф с ювелирными украшениями более чем на 920 тысяч рублей."По данному факту было возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "в" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением, в крупном размере). В рамках расследования были доставлены в отдел полиции два гражданина Таджикистана", - сказал собеседник агентства, не уточнив их процессуальный статус.Он также рассказал, что полицейские намерены проверить ломбарды, куда воры могли сдать похищенные украшения.Biglion, согласно информации с официального сайта, — крупнейший в России онлайн-сервис разумного потребления. По утверждению компании, в ее каталоге представлено более 10 тысяч акций со скидками до 90% на развлечения, аквапарки, салоны красоты и SPA, кафе, рестораны, услуги медицинских клиник и другие лоты.

https://ria.ru/20220713/krazha-1802133011.html

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происшествия, коммерческая недвижимость, владимир виноградов, россия, новая москва