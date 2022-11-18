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"Комсомольская правда" избрала Носову новым гендиректором и главредом - РИА Новости, 18.11.2022
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"Комсомольская правда" избрала Носову новым гендиректором и главредом
"Комсомольская правда" избрала Носову новым гендиректором и главредом - РИА Новости, 18.11.2022
"Комсомольская правда" избрала Носову новым гендиректором и главредом
Олеся Носова станет гендиректором и главредом "Комсомольской правды" на постоянной основе с 22 ноября по решению совета директоров. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:59
2022-11-18T11:01
комсомольская правда (газета)
владимир сунгоркин
общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Олеся Носова станет гендиректором и главредом "Комсомольской правды" на постоянной основе с 22 ноября по решению совета директоров.Первый заместитель главного редактора "Комсомольской правды" Носова 16 сентября была назначена временно исполняющим обязанности главреда и генерального директора "Комсомольской правды" после смерти 14 сентября главреда "Комсомолки" Владимира Сунгоркина."Олеся Носова станет гендиректором и главным редактором "Комсомолки" с 22 ноября", - сообщатся в Telegram-канале "Комсомольской правды". Отмечается, что по решению Совета директоров она становится генеральным директором и главным редактором на постоянной основе.
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комсомольская правда (газета), владимир сунгоркин, общество
Комсомольская правда (газета), Владимир Сунгоркин, Общество
10:59 18.11.2022 (обновлено: 11:01 18.11.2022)
 
"Комсомольская правда" избрала Носову новым гендиректором и главредом

Олеся Носова станет новым гендиректором и главредом "Комсомольской правды" с 22 ноября

© Комсомольская правдаОлеся Носова
Олеся Носова
© Комсомольская правда
Олеся Носова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Олеся Носова станет гендиректором и главредом "Комсомольской правды" на постоянной основе с 22 ноября по решению совета директоров.
Первый заместитель главного редактора "Комсомольской правды" Носова 16 сентября была назначена временно исполняющим обязанности главреда и генерального директора "Комсомольской правды" после смерти 14 сентября главреда "Комсомолки" Владимира Сунгоркина.
"Олеся Носова станет гендиректором и главным редактором "Комсомолки" с 22 ноября", - сообщатся в Telegram-канале "Комсомольской правды". Отмечается, что по решению Совета директоров она становится генеральным директором и главным редактором на постоянной основе.
Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 11:03
В "Комсомольской правде" назвали причину смерти главреда Сунгоркина
 
Комсомольская правда (газета)Владимир СунгоркинОбщество
 
 
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