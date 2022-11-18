https://ria.ru/20221118/kp-1832406679.html

"Комсомольская правда" избрала Носову новым гендиректором и главредом

"Комсомольская правда" избрала Носову новым гендиректором и главредом - РИА Новости, 18.11.2022

"Комсомольская правда" избрала Носову новым гендиректором и главредом

Олеся Носова станет гендиректором и главредом "Комсомольской правды" на постоянной основе с 22 ноября по решению совета директоров. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T10:59

2022-11-18T10:59

2022-11-18T11:01

комсомольская правда (газета)

владимир сунгоркин

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Олеся Носова станет гендиректором и главредом "Комсомольской правды" на постоянной основе с 22 ноября по решению совета директоров.Первый заместитель главного редактора "Комсомольской правды" Носова 16 сентября была назначена временно исполняющим обязанности главреда и генерального директора "Комсомольской правды" после смерти 14 сентября главреда "Комсомолки" Владимира Сунгоркина."Олеся Носова станет гендиректором и главным редактором "Комсомолки" с 22 ноября", - сообщатся в Telegram-канале "Комсомольской правды". Отмечается, что по решению Совета директоров она становится генеральным директором и главным редактором на постоянной основе.

https://ria.ru/20220914/sungorkin-1816664942.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

комсомольская правда (газета), владимир сунгоркин, общество