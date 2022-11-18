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"Комсомольская правда" избрала Носову новым гендиректором и главредом
"Комсомольская правда" избрала Носову новым гендиректором и главредом - РИА Новости, 18.11.2022
"Комсомольская правда" избрала Носову новым гендиректором и главредом
Олеся Носова станет гендиректором и главредом "Комсомольской правды" на постоянной основе с 22 ноября по решению совета директоров. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:59
2022-11-18T10:59
2022-11-18T11:01
комсомольская правда (газета)
владимир сунгоркин
общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Олеся Носова станет гендиректором и главредом "Комсомольской правды" на постоянной основе с 22 ноября по решению совета директоров.Первый заместитель главного редактора "Комсомольской правды" Носова 16 сентября была назначена временно исполняющим обязанности главреда и генерального директора "Комсомольской правды" после смерти 14 сентября главреда "Комсомолки" Владимира Сунгоркина."Олеся Носова станет гендиректором и главным редактором "Комсомолки" с 22 ноября", - сообщатся в Telegram-канале "Комсомольской правды". Отмечается, что по решению Совета директоров она становится генеральным директором и главным редактором на постоянной основе.
https://ria.ru/20220914/sungorkin-1816664942.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
комсомольская правда (газета), владимир сунгоркин, общество
Комсомольская правда (газета), Владимир Сунгоркин, Общество
10:59 18.11.2022 (обновлено: 11:01 18.11.2022)
"Комсомольская правда" избрала Носову новым гендиректором и главредом
Олеся Носова станет новым гендиректором и главредом "Комсомольской правды" с 22 ноября