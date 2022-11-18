https://ria.ru/20221118/kosmonavt-1832360193.html

Российские космонавты вернулись на МКС после выхода в открытый космос

Российские космонавты вернулись на МКС после выхода в открытый космос - РИА Новости, 18.11.2022

Российские космонавты вернулись на МКС после выхода в открытый космос

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернулись на борт Международной космической станции (МКС) после почти шести с половиной часов работы в... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T00:34

2022-11-18T00:34

2022-11-18T00:34

анна кикина

коити ваката

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернулись на борт Международной космической станции (МКС) после почти шести с половиной часов работы в открытом космосе, сообщил "Роскосмос"."Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин проработали за бортом МКС 6 часов 25 минут: они подготовили радиатор для дооснащения модуля "Наука", - говорится в сообщении госкорпорации.Выход начался в 17.39 мск 17 ноября, когда космонавты начали открывать люк модуля "Поиск". Полностью люк был открыт в 17.42 мск. Изначально планировалось, что работа за бортом станции займёт 6 часов 40 минут.В задачи выхода вошла установка адаптера грузовой стрелы на узле захвата шлюзовой камеры на модуле "Рассвет", снятие с консервации радиационного теплообменника (радиатора) на этом же модуле, демонтаж с него стяжек, а также установка блокиратора на грузовой стреле. Эти действия позволят космонавтам в ходе следующих выходов перенести радиатор на модуль "Наука".Кроме того, Прокопьев с Петелиным установили на "Науке" средство крепления крупногабаритных объектов (СККО). Как сообщил ранее Прокопьев, после его монтажа можно считать, что развертывание модуля закончено. СККО, как и радиатор, позволят в будущем проводить научные эксперименты на новом модуле МКС.Работа за бортом МКС 17-18 ноября стала первым выходом в открытый космос для экипажа Прокопьева и Петелина. Ранее российские космонавты нескольких различных экипажей провели девять выходов в открытый космос, посвященных интеграции в состав станции новых модулей - Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" и Узлового модуля (УМ) "Причал" (пристыковался 26 ноября 2021 года).Прокопьеву и Петелину предстоят ещё четыре выхода в открытый космос. Ожидается, что они будут проходить с периодичностью примерно раз в две недели.Сейчас на станции помимо Прокопьева и Петелина работает россиянка Анна Кикина. Она ассистирует вышедшим в открытый космос, находясь внутри МКС. Также на станции находятся американцы Фрэнк Рубио, Джош Кассада и Николь Манн, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.

https://ria.ru/20221117/kosmos-1832276719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анна кикина, коити ваката, роскосмос, международная космическая станция (мкс)