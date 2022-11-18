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В Эстонию с плановым визитом прибыли корабли НАТО - РИА Новости, 18.11.2022
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В Эстонию с плановым визитом прибыли корабли НАТО
В Эстонию с плановым визитом прибыли корабли НАТО - РИА Новости, 18.11.2022
В Эстонию с плановым визитом прибыли корабли НАТО
Три корабля 1-й постоянной военно-морской группы НАТО в рамках запланированного визита в пятницу прибыли в Таллин, сообщила пресс-служба эстонских Сил обороны. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T23:45
2022-11-18T23:45
в мире
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эстония
финляндия
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя - РИА Новости. Три корабля 1-й постоянной военно-морской группы НАТО в рамках запланированного визита в пятницу прибыли в Таллин, сообщила пресс-служба эстонских Сил обороны."В Таллин прибыли корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО - голландский фрегат и флагман группы Tromp, датский фрегат Esbern Snare и норвежский танкер Maud",- говорится в сообщении.Посещение Таллина позволит экипажам кораблей получить передышку для подготовки к выполнению следующих задач и пообщаться с эстонскими коллегами. На следующей неделе корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО отправятся в Финляндию, где примут участие в международных военно-морских учениях "Ледяные ветры 22".В последний раз корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО посещали Эстонию в июле этого года и провели учения по взаимодействию с катерами обороны ВМС Эстонии и авиацией ВВС.Группы военно-морских сил НАТО находятся в постоянной готовности. Группировки ВМФ способны вести операции как в мирное, так и в военное время и обеспечивать своими действиями присутствие союзников и постоянный высокий уровень готовности к реагированию.
https://ria.ru/20221111/pvo-1830979774.html
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в мире, таллин, эстония, финляндия, нато
В мире, Таллин, Эстония, Финляндия, НАТО
23:45 18.11.2022
 
В Эстонию с плановым визитом прибыли корабли НАТО

Силы обороны: в Эстонию с плановым визитом прибыли корабли военно-морской группы НАТО

© Фото : U.S. NavyКорабли НАТО в Балтийском море
Корабли НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : U.S. Navy
Корабли НАТО в Балтийском море. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя - РИА Новости. Три корабля 1-й постоянной военно-морской группы НАТО в рамках запланированного визита в пятницу прибыли в Таллин, сообщила пресс-служба эстонских Сил обороны.
"В Таллин прибыли корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО - голландский фрегат и флагман группы Tromp, датский фрегат Esbern Snare и норвежский танкер Maud",- говорится в сообщении.
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Посещение Таллина позволит экипажам кораблей получить передышку для подготовки к выполнению следующих задач и пообщаться с эстонскими коллегами. На следующей неделе корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО отправятся в Финляндию, где примут участие в международных военно-морских учениях "Ледяные ветры 22".
В последний раз корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО посещали Эстонию в июле этого года и провели учения по взаимодействию с катерами обороны ВМС Эстонии и авиацией ВВС.
Группы военно-морских сил НАТО находятся в постоянной готовности. Группировки ВМФ способны вести операции как в мирное, так и в военное время и обеспечивать своими действиями присутствие союзников и постоянный высокий уровень готовности к реагированию.
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