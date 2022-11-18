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Россияне боятся обострения конфликта с другими странами, показал опрос - РИА Новости, 18.11.2022
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Россияне боятся обострения конфликта с другими странами, показал опрос
Россияне боятся обострения конфликта с другими странами, показал опрос - РИА Новости, 18.11.2022
Россияне боятся обострения конфликта с другими странами, показал опрос
Россияне больше всего боятся обострения конфликта РФ с другими странами, роста социальной напряженности и снижения доходов, заявил генеральный директор фонда... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:04
2022-11-18T13:04
россия
вциом
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россияне больше всего боятся обострения конфликта РФ с другими странами, роста социальной напряженности и снижения доходов, заявил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.На II Всероссийском форуме "Трансформация и цифровизация экономики и социальной сферы" он привел данные всероссийского опроса среди 1600 россиян старше 18 лет. Погрешность исследования составляет 2,5%."На сегодняшний день мы видим, на первом месте существует страх обострения конфликта между Россией и другими странами, начала военных действий. Этот страх находится на первом месте, безусловно. На втором месте страх роста социальной несправедливости, неравенства между людьми, на третьем месте страх снижения доходов, в то время как достаточно хорошие данные мы видим по ситуации с разгулом преступности", - сказал Абрамов на пленарном заседании форума.По его словам, исследование показало, что в момент пандемии 2020-2021 годах индекс оценки экономического положения в стране показал провал, но в 2022 году ситуация выровнялась.В 2021-2022 годах инфляция становилась одним из главных пунктов, которые припекали общественное внимание. Уровень инфляции в стране оценивался россиянами как высокий, сегодня же инфляция оценивается как незначительная или умеренная большим количеством граждан, уточнил Абрамов. По его словам, восприятие инфляции стабилизировалось.С 2017 по 2021 год ВЦИОМ фиксировал самое большое напряжение с точки зрения восприятия безработицы в России, рассказал гендиректор ВЦИОМ. Он отметил, что большое количество россиян говорят о том, что от 1 до 3 человек в их окружении попадают под увольнение. Сегодня ситуация стабильна.Индекс социального самочувствия россиян Абрамов оценил как достаточно хороший, высокий. А вот индекс того, лучше или хуже, по мнению россиян, их семья будет жить дальше, показывает, что люди с тревогой смотрят в будущее. Индекс материального положения страны в 2022 году вырос в сравнении с 2021 годом.
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россия, вциом, общество
Россия, ВЦИОМ, Общество
13:04 18.11.2022
 
Россияне боятся обострения конфликта с другими странами, показал опрос

Глава фонда ВЦИОМ: россияне больше всего боятся обострения конфликта с другими странами

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ЮВО ВС РФ
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град ЮВО ВС РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россияне больше всего боятся обострения конфликта РФ с другими странами, роста социальной напряженности и снижения доходов, заявил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.
На II Всероссийском форуме "Трансформация и цифровизация экономики и социальной сферы" он привел данные всероссийского опроса среди 1600 россиян старше 18 лет. Погрешность исследования составляет 2,5%.
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"На сегодняшний день мы видим, на первом месте существует страх обострения конфликта между Россией и другими странами, начала военных действий. Этот страх находится на первом месте, безусловно. На втором месте страх роста социальной несправедливости, неравенства между людьми, на третьем месте страх снижения доходов, в то время как достаточно хорошие данные мы видим по ситуации с разгулом преступности", - сказал Абрамов на пленарном заседании форума.
По его словам, исследование показало, что в момент пандемии 2020-2021 годах индекс оценки экономического положения в стране показал провал, но в 2022 году ситуация выровнялась.
В 2021-2022 годах инфляция становилась одним из главных пунктов, которые припекали общественное внимание. Уровень инфляции в стране оценивался россиянами как высокий, сегодня же инфляция оценивается как незначительная или умеренная большим количеством граждан, уточнил Абрамов. По его словам, восприятие инфляции стабилизировалось.
С 2017 по 2021 год ВЦИОМ фиксировал самое большое напряжение с точки зрения восприятия безработицы в России, рассказал гендиректор ВЦИОМ. Он отметил, что большое количество россиян говорят о том, что от 1 до 3 человек в их окружении попадают под увольнение. Сегодня ситуация стабильна.
Индекс социального самочувствия россиян Абрамов оценил как достаточно хороший, высокий. А вот индекс того, лучше или хуже, по мнению россиян, их семья будет жить дальше, показывает, что люди с тревогой смотрят в будущее. Индекс материального положения страны в 2022 году вырос в сравнении с 2021 годом.
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