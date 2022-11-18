13:02 18.11.2022 (обновлено: 13:37 18.11.2022)
Полученное при совершении киберпреступления имущество смогут конфисковать
В ГД внесли проект о конфискации имущества, полученного при совершении киберпреступления
Хакерская атака. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о конфискации имущества, полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"Введение конфискации неправедно нажитого имущества киберпреступников послужит восстановлению справедливости и позволит направить эти средства на возмещение ущерба потерпевшим", - заявил Пискарев журналистам.
В Telegram-канале профильного комитета указывается, что поправки предлагаются в УК РФ. Изменения позволят применять конфискацию имущества, "полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации".
Как отмечают авторы со ссылкой на данные МВД РФ, "каждое четвертое преступление совершается с использованием информационных технологий или в сфере компьютерной информации". В 2021 году в России было совершено 6 354 преступления в сфере компьютерной информации, что на 62,5% больше, чем в предыдущем году, добавляют они.
Инициативу внесли в Госдуму члены комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный а также глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.