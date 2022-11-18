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Полученное при совершении киберпреступления имущество смогут конфисковать - РИА Новости, 18.11.2022
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Полученное при совершении киберпреступления имущество смогут конфисковать
Полученное при совершении киберпреступления имущество смогут конфисковать - РИА Новости, 18.11.2022
Полученное при совершении киберпреступления имущество смогут конфисковать
Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о конфискации имущества, полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации,... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:02
2022-11-18T13:37
россия
госдума рф
совет федерации рф
василий пискарев
эрнест валеев
анатолий выборный
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о конфискации имущества, полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.В Telegram-канале профильного комитета указывается, что поправки предлагаются в УК РФ. Изменения позволят применять конфискацию имущества, "полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации".Как отмечают авторы со ссылкой на данные МВД РФ, "каждое четвертое преступление совершается с использованием информационных технологий или в сфере компьютерной информации". В 2021 году в России было совершено 6 354 преступления в сфере компьютерной информации, что на 62,5% больше, чем в предыдущем году, добавляют они.Инициативу внесли в Госдуму члены комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный а также глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
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россия, госдума рф, совет федерации рф, василий пискарев, эрнест валеев, анатолий выборный, общество
Россия, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Общество
13:02 18.11.2022 (обновлено: 13:37 18.11.2022)
 
Полученное при совершении киберпреступления имущество смогут конфисковать

В ГД внесли проект о конфискации имущества, полученного при совершении киберпреступления

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о конфискации имущества, полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"Введение конфискации неправедно нажитого имущества киберпреступников послужит восстановлению справедливости и позволит направить эти средства на возмещение ущерба потерпевшим", - заявил Пискарев журналистам.
В Telegram-канале профильного комитета указывается, что поправки предлагаются в УК РФ. Изменения позволят применять конфискацию имущества, "полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации".
Как отмечают авторы со ссылкой на данные МВД РФ, "каждое четвертое преступление совершается с использованием информационных технологий или в сфере компьютерной информации". В 2021 году в России было совершено 6 354 преступления в сфере компьютерной информации, что на 62,5% больше, чем в предыдущем году, добавляют они.
Инициативу внесли в Госдуму члены комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный а также глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 23:14
США предъявили россиянину Васильеву обвинения в киберпреступлениях
 
РоссияГосдума РФСовет Федерации РФВасилий ПискаревЭрнест ВалеевАнатолий ВыборныйОбщество
 
 
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