https://ria.ru/20221118/konfiskatsiya-1832450464.html

Полученное при совершении киберпреступления имущество смогут конфисковать

Полученное при совершении киберпреступления имущество смогут конфисковать - РИА Новости, 18.11.2022

Полученное при совершении киберпреступления имущество смогут конфисковать

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о конфискации имущества, полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации,... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:02

2022-11-18T13:02

2022-11-18T13:37

россия

госдума рф

совет федерации рф

василий пискарев

эрнест валеев

анатолий выборный

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о конфискации имущества, полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.В Telegram-канале профильного комитета указывается, что поправки предлагаются в УК РФ. Изменения позволят применять конфискацию имущества, "полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации".Как отмечают авторы со ссылкой на данные МВД РФ, "каждое четвертое преступление совершается с использованием информационных технологий или в сфере компьютерной информации". В 2021 году в России было совершено 6 354 преступления в сфере компьютерной информации, что на 62,5% больше, чем в предыдущем году, добавляют они.Инициативу внесли в Госдуму члены комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный а также глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

https://ria.ru/20221110/kiberprestuplenie-1830637148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, совет федерации рф, василий пискарев, эрнест валеев, анатолий выборный, общество