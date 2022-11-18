https://ria.ru/20221118/knr-1832418724.html

КНР не согласна с продажей Nexperia акций британского производителя чипов

КНР не согласна с продажей Nexperia акций британского производителя чипов - РИА Новости, 18.11.2022

КНР не согласна с продажей Nexperia акций британского производителя чипов

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в пятницу заявила, что Китай выражает решительный протест в связи с решением Великобритании обязать... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:04

2022-11-18T12:04

2022-11-18T12:04

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ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в пятницу заявила, что Китай выражает решительный протест в связи с решением Великобритании обязать китайскую компанию Nexperia продать не менее 86% британской компании Newport Wafer Fab, которая владеет крупнейшим в стране предприятием по производству микрочипов.Великобритания обязала китайскую компанию-производителя полупроводников Nexperia продать не менее 86% компании Newport Wafer Fab, которая владеет крупнейшим в стране предприятием по производству микрочипов, сообщил ранее министр по делам бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии Британии Грант Шэппс. Как сообщала газета Financial Times, компания Nexperia, в прошлом году купившая британскую Newport Wafer Fab, принадлежит частично государственной Wingtech Technology."Китай выражает в связи с этим решительный протест. Великобритания должна искренне уважать законные права и интересы китайских компаний и обеспечивать честную, справедливую и недискриминационную деловую среду для компаний со всего мира", - сказала дипломат.Мао Нин подчеркнула, что Великобритания обобщила концепцию национальной безопасности, злоупотребила государственной властью, и осуществила прямое вмешательство в нормальные инвестиции китайских компаний в Великобританию."Это наносит ущерб законным правам и интересам соответствующих компаний и серьезно нарушает принципы рыночной экономики и правила международной торговли, которые Великобритания всегда рекламировала", - добавила она.

https://ria.ru/20221117/zapusk-1832239863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

великобритания, китай, мид кнр