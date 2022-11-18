https://ria.ru/20221118/knr-1832418724.html
КНР не согласна с продажей Nexperia акций британского производителя чипов
КНР не согласна с продажей Nexperia акций британского производителя чипов - РИА Новости, 18.11.2022
КНР не согласна с продажей Nexperia акций британского производителя чипов
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в пятницу заявила, что Китай выражает решительный протест в связи с решением Великобритании обязать... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:04
2022-11-18T12:04
2022-11-18T12:04
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ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в пятницу заявила, что Китай выражает решительный протест в связи с решением Великобритании обязать китайскую компанию Nexperia продать не менее 86% британской компании Newport Wafer Fab, которая владеет крупнейшим в стране предприятием по производству микрочипов.Великобритания обязала китайскую компанию-производителя полупроводников Nexperia продать не менее 86% компании Newport Wafer Fab, которая владеет крупнейшим в стране предприятием по производству микрочипов, сообщил ранее министр по делам бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии Британии Грант Шэппс. Как сообщала газета Financial Times, компания Nexperia, в прошлом году купившая британскую Newport Wafer Fab, принадлежит частично государственной Wingtech Technology."Китай выражает в связи с этим решительный протест. Великобритания должна искренне уважать законные права и интересы китайских компаний и обеспечивать честную, справедливую и недискриминационную деловую среду для компаний со всего мира", - сказала дипломат.Мао Нин подчеркнула, что Великобритания обобщила концепцию национальной безопасности, злоупотребила государственной властью, и осуществила прямое вмешательство в нормальные инвестиции китайских компаний в Великобританию."Это наносит ущерб законным правам и интересам соответствующих компаний и серьезно нарушает принципы рыночной экономики и правила международной торговли, которые Великобритания всегда рекламировала", - добавила она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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великобритания, китай, мид кнр
Россия-Китай: Главное, Великобритания, Китай, МИД КНР
ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в пятницу заявила, что Китай выражает решительный протест в связи с решением Великобритании обязать китайскую компанию Nexperia продать не менее 86% британской компании Newport Wafer Fab, которая владеет крупнейшим в стране предприятием по производству микрочипов.
Великобритания обязала китайскую компанию-производителя полупроводников Nexperia продать не менее 86% компании Newport Wafer Fab, которая владеет крупнейшим в стране предприятием по производству микрочипов, сообщил ранее министр по делам бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии Британии Грант Шэппс. Как сообщала газета Financial Times, компания Nexperia, в прошлом году купившая британскую Newport Wafer Fab, принадлежит частично государственной Wingtech Technology.
"Китай
выражает в связи с этим решительный протест. Великобритания должна искренне уважать законные права и интересы китайских компаний и обеспечивать честную, справедливую и недискриминационную деловую среду для компаний со всего мира", - сказала дипломат.
Мао Нин подчеркнула, что Великобритания обобщила концепцию национальной безопасности, злоупотребила государственной властью, и осуществила прямое вмешательство в нормальные инвестиции китайских компаний в Великобританию.
"Это наносит ущерб законным правам и интересам соответствующих компаний и серьезно нарушает принципы рыночной экономики и правила международной торговли, которые Великобритания всегда рекламировала", - добавила она.