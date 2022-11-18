17:49 18.11.2022 (обновлено: 17:59 18.11.2022)
Белый дом призвал Китай повлиять на КНДР для прекращения ракетных пусков
Белый дом призвал Китай задействовать влияние на КНДР для прекращения ракетных пусков
© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. США поддерживают регулярный контакт с Китаем касательно ракетных пусков КНДР и призывают Пекин задействовать свое влияние на Пхеньян для их прекращения, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
"Мы находимся в регулярном контакте с Китаем по данному вопросу. Мы считаем, что Пекин может сыграть определенную роль, вот почему мы выносим данный вопрос на обсуждение в Совет Безопасности ООН", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга. Он добавил, что, по мнению Вашингтона, Пекин мог бы задействовать свое влияние, убедив Северную Корею отказаться от ракетных пусков, которые США рассматривают как "дестабилизирующие действия".
Всего с начала года КНДР провела 34 ракетных пуска. Почти половина из них – 15 – приходится на период с 25 сентября, в том числе был проведен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1 тысячу километров.
В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.