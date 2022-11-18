https://ria.ru/20221118/kndr-1832580058.html

Белый дом призвал Китай повлиять на КНДР для прекращения ракетных пусков

Белый дом призвал Китай повлиять на КНДР для прекращения ракетных пусков - РИА Новости, 18.11.2022

Белый дом призвал Китай повлиять на КНДР для прекращения ракетных пусков

США поддерживают регулярный контакт с Китаем касательно ракетных пусков КНДР и призывают Пекин задействовать свое влияние на Пхеньян для их прекращения, заявил... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:49

2022-11-18T17:49

2022-11-18T17:59

в мире

китай

сша

кндр (северная корея)

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. США поддерживают регулярный контакт с Китаем касательно ракетных пусков КНДР и призывают Пекин задействовать свое влияние на Пхеньян для их прекращения, заявил высокопоставленный представитель американской администрации."Мы находимся в регулярном контакте с Китаем по данному вопросу. Мы считаем, что Пекин может сыграть определенную роль, вот почему мы выносим данный вопрос на обсуждение в Совет Безопасности ООН", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга. Он добавил, что, по мнению Вашингтона, Пекин мог бы задействовать свое влияние, убедив Северную Корею отказаться от ракетных пусков, которые США рассматривают как "дестабилизирующие действия".Всего с начала года КНДР провела 34 ракетных пуска. Почти половина из них – 15 – приходится на период с 25 сентября, в том числе был проведен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1 тысячу километров.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.

https://ria.ru/20221118/traektoriya-1832374301.html

китай

сша

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, сша, кндр (северная корея)