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Белый дом призвал Китай повлиять на КНДР для прекращения ракетных пусков - РИА Новости, 18.11.2022
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Белый дом призвал Китай повлиять на КНДР для прекращения ракетных пусков
Белый дом призвал Китай повлиять на КНДР для прекращения ракетных пусков - РИА Новости, 18.11.2022
Белый дом призвал Китай повлиять на КНДР для прекращения ракетных пусков
США поддерживают регулярный контакт с Китаем касательно ракетных пусков КНДР и призывают Пекин задействовать свое влияние на Пхеньян для их прекращения, заявил... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:49
2022-11-18T17:59
в мире
китай
сша
кндр (северная корея)
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. США поддерживают регулярный контакт с Китаем касательно ракетных пусков КНДР и призывают Пекин задействовать свое влияние на Пхеньян для их прекращения, заявил высокопоставленный представитель американской администрации."Мы находимся в регулярном контакте с Китаем по данному вопросу. Мы считаем, что Пекин может сыграть определенную роль, вот почему мы выносим данный вопрос на обсуждение в Совет Безопасности ООН", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга. Он добавил, что, по мнению Вашингтона, Пекин мог бы задействовать свое влияние, убедив Северную Корею отказаться от ракетных пусков, которые США рассматривают как "дестабилизирующие действия".Всего с начала года КНДР провела 34 ракетных пуска. Почти половина из них – 15 – приходится на период с 25 сентября, в том числе был проведен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1 тысячу километров.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.
https://ria.ru/20221118/traektoriya-1832374301.html
китай
сша
кндр (северная корея)
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в мире, китай, сша, кндр (северная корея)
В мире, Китай, США, КНДР (Северная Корея)
17:49 18.11.2022 (обновлено: 17:59 18.11.2022)
 
Белый дом призвал Китай повлиять на КНДР для прекращения ракетных пусков

Белый дом призвал Китай задействовать влияние на КНДР для прекращения ракетных пусков

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. США поддерживают регулярный контакт с Китаем касательно ракетных пусков КНДР и призывают Пекин задействовать свое влияние на Пхеньян для их прекращения, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
"Мы находимся в регулярном контакте с Китаем по данному вопросу. Мы считаем, что Пекин может сыграть определенную роль, вот почему мы выносим данный вопрос на обсуждение в Совет Безопасности ООН", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга. Он добавил, что, по мнению Вашингтона, Пекин мог бы задействовать свое влияние, убедив Северную Корею отказаться от ракетных пусков, которые США рассматривают как "дестабилизирующие действия".
Всего с начала года КНДР провела 34 ракетных пуска. Почти половина из них – 15 – приходится на период с 25 сентября, в том числе был проведен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1 тысячу километров.
В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.
Запуск северокорейской баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 06:48
В Японии заявили, что выпущенная КНДР ракета могла достичь США
 
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