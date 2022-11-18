https://ria.ru/20221118/kndr-1832399112.html
Запуск КНДР баллистической ракеты не угрожал России, заявил сенатор
Запуск КНДР баллистической ракеты не угрожал России, заявил сенатор - РИА Новости, 18.11.2022
Запуск КНДР баллистической ракеты не угрожал России, заявил сенатор
Запуск Северной Кореей баллистической ракеты не угрожал России, траектория ее полета направлена в сторону от нашей страны, условно говоря, в направлении... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:28
2022-11-18T10:28
2022-11-18T10:47
в мире
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кндр (северная корея)
совет федерации рф
владимир джабаров
пхеньян
хоккайдо
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Запуск Северной Кореей баллистической ракеты не угрожал России, траектория ее полета направлена в сторону от нашей страны, условно говоря, в направлении "западного берега США", Пхеньян укрепляет свою обороноспособность, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Северная Корея запустила баллистическую межконтинентальную ракету в восточном направлении, она упала в 200 километрах от острова Осима около Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета ракеты составила тысячу километров, высота полета – 6 тысяч километров."России это не угрожает, потому что траектория полета баллистической ракеты не случайна – она выбирается", - сказал парламентарий, отметив, что ракета была запущена в сторону Тихого океана, условно говоря, в сторону западного берега Америки, "но там очень далеко еще"."Тем не менее, в сторону России это не идет, хотя у нас все силы наготове. Мы отслеживаем все ракетные пуски и в случае чего готовы к уничтожению любой ракеты, которая попытается вторгнуться в воздушное пространство РФ", - сказал Джабаров.По его мнению, пусками ракет КНДР пытается укрепить свою обороноспособность. "Чем активнее будет работать в плане своей обороноспособности КНДР, тем будет меньше стремления силовым путем решить вопрос Северной Кореи", - сказал политик.
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кндр (северная корея)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, кндр (северная корея), совет федерации рф, владимир джабаров, пхеньян, хоккайдо
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Совет Федерации РФ, Владимир Джабаров, Пхеньян, Хоккайдо
10:28 18.11.2022 (обновлено: 10:47 18.11.2022)
Запуск КНДР баллистической ракеты не угрожал России, заявил сенатор
Сенатор Джабаров заявил, что запуск КНДР баллистической ракеты не угрожал России
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Запуск Северной Кореей баллистической ракеты не угрожал России, траектория ее полета направлена в сторону от нашей страны, условно говоря, в направлении "западного берега США", Пхеньян укрепляет свою обороноспособность, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Северная Корея запустила баллистическую межконтинентальную ракету в восточном направлении, она упала в 200 километрах от острова Осима около Хоккайдо
в пределах исключительной экономической зоны Японии
. Дальность полета ракеты составила тысячу километров, высота полета – 6 тысяч километров.
"России это не угрожает, потому что траектория полета баллистической ракеты не случайна – она выбирается", - сказал парламентарий, отметив, что ракета была запущена в сторону Тихого океана
, условно говоря, в сторону западного берега Америки
, "но там очень далеко еще".
"Тем не менее, в сторону России это не идет, хотя у нас все силы наготове. Мы отслеживаем все ракетные пуски и в случае чего готовы к уничтожению любой ракеты, которая попытается вторгнуться в воздушное пространство РФ", - сказал Джабаров.
По его мнению, пусками ракет КНДР пытается укрепить свою обороноспособность. "Чем активнее будет работать в плане своей обороноспособности КНДР, тем будет меньше стремления силовым путем решить вопрос Северной Кореи", - сказал политик.