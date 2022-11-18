https://ria.ru/20221118/kndr-1832399112.html

Запуск КНДР баллистической ракеты не угрожал России, заявил сенатор

Запуск КНДР баллистической ракеты не угрожал России, заявил сенатор - РИА Новости, 18.11.2022

Запуск КНДР баллистической ракеты не угрожал России, заявил сенатор

Запуск Северной Кореей баллистической ракеты не угрожал России, траектория ее полета направлена в сторону от нашей страны, условно говоря, в направлении... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T10:28

2022-11-18T10:28

2022-11-18T10:47

в мире

россия

кндр (северная корея)

совет федерации рф

владимир джабаров

пхеньян

хоккайдо

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Запуск Северной Кореей баллистической ракеты не угрожал России, траектория ее полета направлена в сторону от нашей страны, условно говоря, в направлении "западного берега США", Пхеньян укрепляет свою обороноспособность, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Северная Корея запустила баллистическую межконтинентальную ракету в восточном направлении, она упала в 200 километрах от острова Осима около Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета ракеты составила тысячу километров, высота полета – 6 тысяч километров."России это не угрожает, потому что траектория полета баллистической ракеты не случайна – она выбирается", - сказал парламентарий, отметив, что ракета была запущена в сторону Тихого океана, условно говоря, в сторону западного берега Америки, "но там очень далеко еще"."Тем не менее, в сторону России это не идет, хотя у нас все силы наготове. Мы отслеживаем все ракетные пуски и в случае чего готовы к уничтожению любой ракеты, которая попытается вторгнуться в воздушное пространство РФ", - сказал Джабаров.По его мнению, пусками ракет КНДР пытается укрепить свою обороноспособность. "Чем активнее будет работать в плане своей обороноспособности КНДР, тем будет меньше стремления силовым путем решить вопрос Северной Кореи", - сказал политик.

https://ria.ru/20221118/kndr-1832398704.html

россия

кндр (северная корея)

пхеньян

хоккайдо

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, кндр (северная корея), совет федерации рф, владимир джабаров, пхеньян, хоккайдо