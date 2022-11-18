https://ria.ru/20221118/kndr-1832395740.html
США и их союзники испытывают терпение Пхеньяна, заявил Рябков
США и их союзники испытывают терпение Пхеньяна, заявил Рябков - РИА Новости, 18.11.2022
США и их союзники испытывают терпение Пхеньяна, заявил Рябков
Москва с тревогой следит за ситуацией на Корейском полуострове и ракетными пусками КНДР, отмечая, что США как будто бы испытывают терпение Пхеньяна, заявил... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:09
2022-11-18T10:09
2022-11-18T10:42
в мире
сша
пхеньян
кндр (северная корея)
москва
сергей рябков
корейский полуостров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_caad33776cbd454baa14aeb62cb514db.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва с тревогой следит за ситуацией на Корейском полуострове и ракетными пусками КНДР, отмечая, что США как будто бы испытывают терпение Пхеньяна, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы, прежде всего, напоминаем о том, что российская позиция в пользу выработки некой схемы движения вперед и отхода от постоянно повторяющейся конфронтационной спирали вокруг происходящего в регионе многократно излагалась, развивалась и модифицировалась. В каждом своем элементе она является демонстрацией того, что мы привержены дипломатическому, политическому пути вперед - как альтернативе этим нагнетаниям", - сказал Рябков.Тем не менее, по его словам, "США и их союзники в регионе, в последнее время это особенно заметно, предпочитают иной путь"."Как будто испытывают терпение Пхеньяна. Мы с тревогой следим за происходящим. И отмечаем, что работа в тех форматах, которые раньше использовались для использования тематики денуклеаризации Корейского полуострова, оказалась свернута по инициативе Вашингтона. Но это не означает, что контакты отсутствуют полностью - на нью-йоркской площадке они продолжатся", - отметил Рябков.
https://ria.ru/20221118/rakety-1832399326.html
сша
пхеньян
кндр (северная корея)
москва
корейский полуостров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_2070f7a75fe0f82482542857e403d202.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, пхеньян, кндр (северная корея), москва, сергей рябков, корейский полуостров
В мире, США, Пхеньян, КНДР (Северная Корея), Москва, Сергей Рябков, Корейский полуостров
10:09 18.11.2022 (обновлено: 10:42 18.11.2022)
США и их союзники испытывают терпение Пхеньяна, заявил Рябков
Рябков: США и их союзники испытывают терпение Пхеньяна, Москва следит за ситуацией
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва с тревогой следит за ситуацией на Корейском полуострове и ракетными пусками КНДР, отмечая, что США как будто бы испытывают терпение Пхеньяна, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы, прежде всего, напоминаем о том, что российская позиция в пользу выработки некой схемы движения вперед и отхода от постоянно повторяющейся конфронтационной спирали вокруг происходящего в регионе многократно излагалась, развивалась и модифицировалась. В каждом своем элементе она является демонстрацией того, что мы привержены дипломатическому, политическому пути вперед - как альтернативе этим нагнетаниям", - сказал Рябков.
Тем не менее, по его словам, "США и их союзники в регионе, в последнее время это особенно заметно, предпочитают иной путь".
"Как будто испытывают терпение Пхеньяна. Мы с тревогой следим за происходящим. И отмечаем, что работа в тех форматах, которые раньше использовались для использования тематики денуклеаризации Корейского полуострова, оказалась свернута по инициативе Вашингтона
. Но это не означает, что контакты отсутствуют полностью - на нью-йоркской площадке они продолжатся", - отметил Рябков.