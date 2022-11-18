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США и их союзники испытывают терпение Пхеньяна, заявил Рябков - РИА Новости, 18.11.2022
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США и их союзники испытывают терпение Пхеньяна, заявил Рябков
США и их союзники испытывают терпение Пхеньяна, заявил Рябков - РИА Новости, 18.11.2022
США и их союзники испытывают терпение Пхеньяна, заявил Рябков
Москва с тревогой следит за ситуацией на Корейском полуострове и ракетными пусками КНДР, отмечая, что США как будто бы испытывают терпение Пхеньяна, заявил... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:09
2022-11-18T10:42
в мире
сша
пхеньян
кндр (северная корея)
москва
сергей рябков
корейский полуостров
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва с тревогой следит за ситуацией на Корейском полуострове и ракетными пусками КНДР, отмечая, что США как будто бы испытывают терпение Пхеньяна, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы, прежде всего, напоминаем о том, что российская позиция в пользу выработки некой схемы движения вперед и отхода от постоянно повторяющейся конфронтационной спирали вокруг происходящего в регионе многократно излагалась, развивалась и модифицировалась. В каждом своем элементе она является демонстрацией того, что мы привержены дипломатическому, политическому пути вперед - как альтернативе этим нагнетаниям", - сказал Рябков.Тем не менее, по его словам, "США и их союзники в регионе, в последнее время это особенно заметно, предпочитают иной путь"."Как будто испытывают терпение Пхеньяна. Мы с тревогой следим за происходящим. И отмечаем, что работа в тех форматах, которые раньше использовались для использования тематики денуклеаризации Корейского полуострова, оказалась свернута по инициативе Вашингтона. Но это не означает, что контакты отсутствуют полностью - на нью-йоркской площадке они продолжатся", - отметил Рябков.
https://ria.ru/20221118/rakety-1832399326.html
сша
пхеньян
кндр (северная корея)
москва
корейский полуостров
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в мире, сша, пхеньян, кндр (северная корея), москва, сергей рябков, корейский полуостров
В мире, США, Пхеньян, КНДР (Северная Корея), Москва, Сергей Рябков, Корейский полуостров
10:09 18.11.2022 (обновлено: 10:42 18.11.2022)
 
США и их союзники испытывают терпение Пхеньяна, заявил Рябков

Рябков: США и их союзники испытывают терпение Пхеньяна, Москва следит за ситуацией

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва с тревогой следит за ситуацией на Корейском полуострове и ракетными пусками КНДР, отмечая, что США как будто бы испытывают терпение Пхеньяна, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы, прежде всего, напоминаем о том, что российская позиция в пользу выработки некой схемы движения вперед и отхода от постоянно повторяющейся конфронтационной спирали вокруг происходящего в регионе многократно излагалась, развивалась и модифицировалась. В каждом своем элементе она является демонстрацией того, что мы привержены дипломатическому, политическому пути вперед - как альтернативе этим нагнетаниям", - сказал Рябков.
Тем не менее, по его словам, "США и их союзники в регионе, в последнее время это особенно заметно, предпочитают иной путь".
"Как будто испытывают терпение Пхеньяна. Мы с тревогой следим за происходящим. И отмечаем, что работа в тех форматах, которые раньше использовались для использования тематики денуклеаризации Корейского полуострова, оказалась свернута по инициативе Вашингтона. Но это не означает, что контакты отсутствуют полностью - на нью-йоркской площадке они продолжатся", - отметил Рябков.
Энтони Альбанезе - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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Пуски ракет КНДР подрывают безопасность, заявил премьер Австралии
 
В миреСШАПхеньянКНДР (Северная Корея)МоскваСергей РябковКорейский полуостров
 
 
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