https://ria.ru/20221118/kndr-1832395740.html

США и их союзники испытывают терпение Пхеньяна, заявил Рябков

США и их союзники испытывают терпение Пхеньяна, заявил Рябков - РИА Новости, 18.11.2022

США и их союзники испытывают терпение Пхеньяна, заявил Рябков

Москва с тревогой следит за ситуацией на Корейском полуострове и ракетными пусками КНДР, отмечая, что США как будто бы испытывают терпение Пхеньяна, заявил... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T10:09

2022-11-18T10:09

2022-11-18T10:42

в мире

сша

пхеньян

кндр (северная корея)

москва

сергей рябков

корейский полуостров

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва с тревогой следит за ситуацией на Корейском полуострове и ракетными пусками КНДР, отмечая, что США как будто бы испытывают терпение Пхеньяна, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы, прежде всего, напоминаем о том, что российская позиция в пользу выработки некой схемы движения вперед и отхода от постоянно повторяющейся конфронтационной спирали вокруг происходящего в регионе многократно излагалась, развивалась и модифицировалась. В каждом своем элементе она является демонстрацией того, что мы привержены дипломатическому, политическому пути вперед - как альтернативе этим нагнетаниям", - сказал Рябков.Тем не менее, по его словам, "США и их союзники в регионе, в последнее время это особенно заметно, предпочитают иной путь"."Как будто испытывают терпение Пхеньяна. Мы с тревогой следим за происходящим. И отмечаем, что работа в тех форматах, которые раньше использовались для использования тематики денуклеаризации Корейского полуострова, оказалась свернута по инициативе Вашингтона. Но это не означает, что контакты отсутствуют полностью - на нью-йоркской площадке они продолжатся", - отметил Рябков.

https://ria.ru/20221118/rakety-1832399326.html

сша

пхеньян

кндр (северная корея)

москва

корейский полуостров

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, сша, пхеньян, кндр (северная корея), москва, сергей рябков, корейский полуостров