08:49 18.11.2022 (обновлено: 08:50 18.11.2022)
Президент Южной Кореи дал указ подготовить новые санкции против КНДР
Президент Южной Кореи Юн дал указ подготовить новые санкции против КНДР из-за пуска МБР
© AP Photo / Kim Hong-jiПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ель
© AP Photo / Kim Hong-ji
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Архивное фото
СЕУЛ, 18 ноя – РИА Новости. Президент Южной Кореи на заседании Совета национальной безопасности в связи с пуском Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) дал указания ввести в действие меры усиления расширенного сдерживания КНДР, обговоренные с США, и подготовить санкции в отношении Пхеньяна, сообщил президентский офис.
"Президент Юн Сок Ёль приказал усилить совместную оборонную готовность Южной Кореи и США, активно ввести в действие план по усилению расширенного сдерживания Северной Кореи, обговоренный между Южной Корее и США, а также усиливать сотрудничество в сфере безопасности между Южной Кореей, США и Японией. Также они дал указание вместе с США и международным сообществом подготовить санкции и серьезное осуждение Северной Кореи, включая ответ (на пуск ракеты КНДР – ред) Совбеза ООН", - говорится в заявлении офиса президента.
Ранее уже сообщалось, что Южная Корея рассматривает введение очередного пакета самостоятельных санкций против КНДР.
Сеул в 14 октября ввел односторонние санкции против 15 северокорейских физических лиц и 16 организаций Северной Кореи в связи с ракетными пусками КНДР. Такой пакет односторонних санкций был принят впервые за последние пять лет. В список попали должностные лица судоходных фирм и организаций, связанных с ракетной программой КНДР, а также участник логистического процесса для создания оружия массового уничтожения.
До этого Южная Корея и США пытались принять заявление об усилении санкций против Пхеньяна в СБ ООН, но, в то время как западные страны однозначно осуждали КНДР, Россия и Китай указали, на то, что действия КНДР во многом спровоцированы конфронтационной линией США и союзников. В итоге единой позиции по этому вопросу СБ выработать не смог.
Касательно сдерживания КНДР, лидеры Южной Кореи, США и Японии на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене провели ряд двусторонних встреч и трехсторонний саммит, в результате которого договорились вместе работать над усилением сдерживания Северной Кореи ради "стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии". Президент США Джо Байден также подтвердил приверженность США усилению расширенного сдерживания КНДР, подразумевающего готовность Вашингтона защищать своих союзников в регионе с использованием всех имеющихся возможностей, в том числе ядерных.
Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи в ответ на это в четверг заявила, что военные ответы Северной Кореи будут прямо пропорциональны усилению расширенного сдерживания со стороны США и Южной Кореи, а действия союзников только делают ситуацию на Корейском полуострове еще более нестабильной. После ее заявления КНДР пустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря.