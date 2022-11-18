https://ria.ru/20221118/kndr-1832381068.html

США призвали все страны осудить ракетный пуск КНДР

США призвали все страны осудить ракетный пуск КНДР - РИА Новости, 18.11.2022

США призвали все страны осудить ракетный пуск КНДР

США призвали все страны осудить ракетный пуск КНДР, призывают Пхеньян к серьезным переговорам, сообщается в заявлении Белого дома. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T08:25

2022-11-18T08:25

2022-11-18T08:36

в мире

кндр (северная корея)

пхеньян

сша

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. США призвали все страны осудить ракетный пуск КНДР, призывают Пхеньян к серьезным переговорам, сообщается в заявлении Белого дома."Мы призываем все страны осудить эти нарушения и призываем КНДР к серьезным переговорам. Дверь для дипломатии еще не закрыта, но Пхеньян должен немедленно прекратить свои дестабилизирующие действия и вместо этого выбрать дипломатическое взаимодействие", - сообщается в заявлении.Как отмечается, США предпримут все необходимые меры для обеспечения своей безопасности, а также безопасности Южной Кореи и Японии.Северная Корея выпустила баллистическую межконтинентальную ракету в 10:14 (04:14 мск) в восточном направлении. В 11:23 (05:23 мск) она упала в 200 километрах от острова Осима около Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.Дальность полета ракеты составила 1000 километров, высота полета - 6000 километров, ракета летела по навесной траектории. Такая траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета. Согласно анализу министерства обороны Японии, при пуске по обычной траектории ракета могла пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США. Полет продолжался 69 минут.Всего с начала года КНДР провела 34 ракетных пуска. Почти половина из них - 15 - приходится на период с 25 сентября, в том числе был проведен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.

https://ria.ru/20221117/denuklerizatsiya-1832105040.html

https://ria.ru/20221118/raketa-1832372480.html

кндр (северная корея)

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сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), пхеньян, сша